Paco Bazán confiesa el motivo por el que renunció a su sueño en TV Azteca: “Hubiera sido el novio de México”

TV Azteca. Durante una entrevista con Café con la Chévez de Trome, el exfutbolista narró su experiencia en México tras su salida de la Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’, contó detalles poco conocidos sobre la oportunidad que tuvo para iniciar una carrera en la televisión mexicana y los motivos que lo llevaron a rechazar una propuesta formal por parte de. Durante una entrevista conel exfutbolista narró su experiencia en México tras su salida de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ en 2016.

Según relató Bazán, en 2017 la falta de oportunidades laborales en Perú lo impulsó a buscar nuevos rumbos. “Acabo de terminar de grabar ‘Al Fondo Hay Sitio’ y me voy del país. Me voy antes de que Miguel Arce vaya, antes de Nicola (Porcella) y Guty (Carrera). Entonces llego y me contacto con mucha gente, me contacto con productores y productoras”, afirmó.

Bazán relató que su llegada a México coincidió con un momento de buena fortuna. “Me contacto con alguien que era una productora muy fuerte en TV Azteca. Hablo con ella y paso un casting. A los días me llaman y me dicen que había pasado y que quería que me integre como parte del elenco de talentos para sus producciones con un contrato de exclusividad de tres años con todas las condiciones”, detalló.

Paco Bazán trabaja en TV y hace programa deportivo en YouTube

En tono irónico y haciendo referencia al actual apodo de Nicola Porcella —“novio de México”— por su éxito en La Casa de los Famosos México, Bazán expresó: “Hubiera sido el novio de México, pero soy un buen padre. Yo dejé un contrato de exclusividad”.

La decisión de no aceptar la propuesta mexicana estuvo marcada por una situación personal. “Me traen. Pasa que yo estaba separado de la madre de mis hijos y se apareció, llegó y me dijo: ‘Mis hijos necesitan a su padre’”, relató Bazán, agregando que en ese momento imitó llorar para recrear el impacto de esas palabras.

El conductor subrayó que regresó a Lima un día antes de iniciar un taller de actores que formaba parte del programa de TV Azteca. Dejó la seguridad de un contrato y volvió al Perú, aun sin tener expectativas laborales definidas. “Me regreso a la nada. Me regreso a no tener trabajo”, reconoció.

Paco Bazán se convirtió en figura de ATV.

Bazán sostuvo que, aunque rechazó la posibilidad de una carrera en la televisión mexicana, la determinación de volver a Perú fue motivada por su compromiso familiar y su deseo de estar cerca de sus hijos.

Paco Bazán niega haber sido infiel a su exesposa Janice

Paco Bazán rechazó las especulaciones sobre una supuesta infidelidad como causa de su separación de Janice, con quien compartió dos décadas de matrimonio y tiene dos hijos. En una entrevista con Café con la Chévez del diario Trome, Bazán señaló: “Yo nunca he sido infiel, ¿cuándo he dicho eso?”.

El presentador enfatizó su postura cristiana ante la infidelidad y remarcó que las decisiones personales deben responder al “plan de Dios”. Explicó: “Uno cuando es infiel, le es infiel al plan que tiene Dios para ti, que es que sea Santo. El adulterio, la lujuria, los pecados de carne [...] están ahí para que tú seas probado en tu amor a Cristo y para permanecer firme al pacto que tienes con Cristo”.

Paco Bazán habla sobre su exesposa y las acusaciones de infidelidad

Bazán también rechazó que ser futbolista implique conductas infieles e insistió: “Yo nunca me he confundido”. Añadió que entre los jugadores existen casos de familias estables y unidas, y defendió que las generalizaciones sobre el gremio no reflejan la realidad: “No creo que (la infidelidad) sea una constante de todo el gremio [...] he conocido muchos compañeros que vienen de familias estables, familias unidas”.