La dura crítica de Eduardo Arana a la gestión de Delia Espinoza al frente de la Fiscalía: “Debe generarnos una gran preocupación”

Premier se refiere a la crisis institucional en el Ministerio Público. | TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó su lamento por el estado del sistema de justicia en el país. En declaraciones a la prensa, se refirió a la disputa al interior del Ministerio Público y cuestionó el accionar de la fiscal Delia Espinoza al frente de la institución. En especial ante su negativa a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso la restitución de Patricia Benavides.

En declaraciones a la prensa, si bien indicó que las críticas al sistema de justicia provienen desde hace muchos años, calificó de preocupante que la actual fiscal de la Nación no haya reconocido ni acatado disposiciones de otros órganos, un factor que, según dijo, pone en riesgo el respeto y la solidez de la institucionalidad democrática.

“La salud de la institucionalidad preocupa al Ejecutivo. No podemos soslayar que, en efecto, el sistema de justicia viene siendo objeto de muchas críticas, no ahora, no es en este gobierno que se generan las preocupaciones de cómo el sistema de justicia afecta y no cumple con sus tareas. El Ejecutivo no va a petardear la institución. Por el contrario, creemos firmemente que la institución que ejerce en democracia y en defensa de la ciudadana debe ser apoyada, pero justamente una institución que no cumple con las normas, con la disposición de otras instituciones, también debe generarnos una gran preocupación”, afirmó Arana.

Premier se pronunció sobre disputa en el Ministerio Público. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Cómo empezó el conflicto?

La situación se originó tras la suspensión de Patricia Benavides a finales de 2023 por parte de la JNJ. La medida se adoptó después de que Benavides fuera investigada por presuntos actos irregulares en el cargo de fiscal de la Nación. Ante esta destitución, el Ministerio Público designó a Delia Espinoza como titular, conforme al reglamento interno de la institución.

No obstante, Benavides ha mantenido la versión de que su suspensión no se ajusta a ley y reclama ser restituida. Este desacuerdo dio paso a una pugna interna que rápidamente escaló al ámbito judicial y político, incrementando la presión sobre la JNJ y sobre la propia Fiscalía.

La JNJ, órgano encargado de nombrar, supervisar y evaluar a los principales actores del sistema judicial, fue la encargada de sancionar disciplinariamente a Benavides y de, posteriormente, anular la disposición y ordenar su reposición. La decisión polarizó a la ciudadanía. Por un lado, sus detractores mencionaron que solo la Junta de Fiscales Supremos tienen la facultad de elegir a la fiscal de la Nación; mientras que otros aseguran que al tener la facultad de destituir también pueden restituir y que no se trata de una nueva elección.

Junta Nacional de Justicia

Con la resolución a su favor, Patricia Benavides acudió al Ministerio Público a fin de retornar a su cargo; sin embargo, no fue atendida. Luego, Espinoza denunció un presunto golpe a la democracia, convocó a una vigilia y aseguró que no se movería del lugar en el que la designaron. Ante su negativa, la JNJ cuestionó un desacato y solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ejecutar resolución.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con la finalidad de remitir adjunto el Decreto S/N y la Resolución N° 231-2025-JNJ, que dispone que se oficie a su despacho para que se brinde el auxilio de la fuerza pública, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución”, refiere el texto remitido por el titular de la JNJ, Gino Ríos.

A través de un pronunciamiento, Espinoza negó un presunto desacato y defendió su permanencia; mientras que la JNJ insistió en la ejecución de su resolución. No obstante, todo fue paralizado ante la suspensión de Patricia Benavides por un plazo de 24 meses, dispuesta por el Poder Judicial.