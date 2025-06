El tierno gesto de Tula Rodríguez con las profesoras que cuidan a su hija con discapacidad auditiva

Tula Rodríguez confiesa tiernos gestos con las profesoras de Valentina | Pitukoneras

En una reciente edición de su pódcast Pitukoneras, la conductora peruana Tula Rodríguez compartió detalles íntimos sobre su rol como madre de Valentina, su única hija con el fallecido empresario Javier Carmona. La adolescente de 16 años nació con microtia, una condición congénita que implica la ausencia parcial o total de la oreja externa, lo que le ha ocasionado una discapacidad auditiva.

Durante el pódcast, Tula Rodríguez reveló que, en agradecimiento a las profesoras que han mostrado especial atención y cuidado hacia su hija, quien estudia en un exclusivo colegio de Lima, ha tenido gestos de aprecio hacia ellas. “Donar me parece un acto de amor maravilloso”, señaló.

“A mí me ha pasado que cuando hay una profesora he sentido que, de verdad, a Valentina le hace bien, que está pendiente de ella porque Valentina tiene sus temas auditivos, yo le he sabido enviar regalos personales (por sus cumpleaños)”, expresó la presentadora durante la conversación.

Rodríguez enfatizó que estos obsequios son iniciativas propias, motivadas por el aprecio y reconocimiento hacia el trabajo de las docentes, y no por presiones externas.“Cuando ponen la cuota y anteponen… ¿Y si yo no quiero? Te ponen como mala o subversiva”, comentó, refiriéndose a las situaciones en las que se espera que los padres contribuyan económicamente a actividades escolares.

La exvedette también abordó su participación en las actividades de recaudación de fondos del colegio de Valentina. Debido a su apretada agenda laboral, explicó que no siempre puede involucrarse activamente, optando por cumplir con las cuotas establecidas.

“Hay mamás que no necesitamos las actividades porque no tenemos tiempo, y se pone la cuota. Cada familia tiene situaciones distintas. Así que a mí no me obligues a vender porque yo no te voy a fallar en pagar las cuotas porque yo soy recontra organizada con el tema de pagos. Hay mujeres que tienen talento para vender, pero hay mujeres que no, que trabajan 24/7”, señaló.

¿Qué carrera estudiará la hija de Tula Rodríguez?

Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, ha decidido estudiar audiología o terapia del habla, motivada por su experiencia personal con una discapacidad auditiva.Nacida sin una oreja, Valentina utiliza una prótesis auditiva desde pequeña y fue sometida a una cirugía a los seis años.Lejos de ocultar su condición, la joven de 16 años la aborda con naturalidad y orgullo, compartiendo su historia para inspirar a otros.

En una entrevista con el programa ‘Día D’, Valentina expresó: “Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono desde chiquita, me operaron a los 6 y para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”.

Valentina también destacó la necesidad de más profesionales en el campo de la audiología en Perú, mencionando que “no hay muchos audiólogos y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”.

Con esta decisión, la hija de Tula Rodríguez busca no solo formarse en una especialidad poco explorada en el país, sino también ser un apoyo real para quienes enfrentan dificultades similares.Su historia ha sido recibida con admiración por parte del público, que destaca su valentía y claridad a tan corta edad.

Cabe resaltar que Tula Rodríguez ha manifestado su total apoyo a la decisión de su hija de estudiar en el extranjero. En una entrevista, la conductora expresó: “Ya estamos visionando porque ella estudiará fuera, si Dios me lo permite y la economía, porque no es barato, ella quiere estudiar fuera y no me queda más que apoyarla” .