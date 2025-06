Ministro del Interior esquiva preguntas sobre lucha contra el crimen: “Un buen investigador no revela todas sus cartas”

En entrevista con Punto Final, el ministro Carlos Malaver defendió la decisión de brindar seguridad a ambas fiscales en disputa y negó que exista un pronunciamiento oficial a favor de Patricia Benavides. “El Ministerio del Interior no dirime nada”, sostuvo, en medio de una creciente incertidumbre institucional.

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, enfrentó una serie de preguntas directas sobre el conflicto por la titularidad de la Fiscalía de la Nación y los avances en la lucha contra el crimen. La conversación se desarrolló en un contexto de incertidumbre, luego de que se difundiera una comunicación interna de la Policía Nacional en la que se disponía brindar seguridad a la fiscal suspendida Patricia Benavides. El documento, firmado por el comandante general de la Policía, fue interpretado como un respaldo institucional a su permanencia en el cargo, lo que generó confusión pública.

Consultado por esta medida, el ministro reconoció que existen “problemas en el Ministerio Público”, los cuales describió como una disputa no resuelta sobre la titularidad. “Actualmente, ante la disputa de la titularidad, la Policía Nacional, en estricto respeto al orden democrático, brinda protección a ambas personas”, explicó. Al ser presionado sobre si este respaldo equivalía a reconocer oficialmente a Benavides como fiscal de la Nación, respondió que “la Policía sabe respetar las garantías constitucionales y la normativa vigente”.

El ministro sostuvo que el comunicado policial se originó como respuesta a un pedido formal de la defensa de Patricia Benavides. “Se transcribía la resolución de la Junta Nacional de Justicia”, indicó. También mencionó que “no se le ha retirado la seguridad a nadie”, pese a que Delia Espinoza denunció la pérdida de su resguardo policial. “Ella presentó un hábeas corpus y el órgano jurisdiccional correspondiente ya resolvió”, añadió.

“No dirimimos nada”: El Ministerio del Interior se declara neutral

Durante la entrevista en Punto Final, el ministro evitó pronunciarse claramente sobre cuál de las dos fiscales —Benavides o Espinoza— debería ser reconocida como titular. “El Ministerio del Interior no va a dirimir nada al respecto”, afirmó. Ante la posibilidad de un enfrentamiento físico entre ambas, ambas con seguridad policial, señaló: “Ese escenario lo veo muy lejano”.

La posición oficial, según sostuvo, es respetar los procesos institucionales. “Lo que quisiéramos es que estemos ocupándonos en la lucha contra la criminalidad”, expresó. Aunque reconoció que “estos problemas que están pasando no ayudan para nada”, no adelantó ninguna acción concreta sobre la disputa.

En otro tramo de la conversación, el ministro fue interrogado por los niveles de criminalidad en Lima y Callao. Según cifras mencionadas durante la entrevista, en lo que va del año se han reportado 1.021 homicidios, cifra que supera a la del mismo periodo del año anterior. Ante esto, el ministro declaró que “es casi la misma cantidad del año pasado, solamente que el año pasado hubo diez más”.

Al ser preguntado por la cifra de organizaciones criminales en operación, evitó ofrecer un número concreto. “No le puedo dar algo específico”, dijo. Añadió que “no existen más bandas, sino más chips”, en referencia a la facilidad con la que se cometen extorsiones a través de teléfonos móviles. Según explicó, muchas personas simulan pertenecer a bandas conocidas “comprando esa franquicia criminal del monstruo”.

“Estamos atacando la ruta del dinero”

En lo que respecta al combate al crimen organizado, el ministro insistió en que su gestión se enfoca en desarticular las estructuras financieras de las mafias. “Lo que queremos es debilitarlos quitándoles el dinero”, explicó. Detalló que se está actuando con la Unidad de Inteligencia Financiera y que “ya se están viendo resultados”.

Sobre casos puntuales como el del “monstruo”, alias de un líder criminal aún prófugo, el titular del Interior afirmó que están “trabajando” y que se encuentra itinerando entre Bolivia, Paraguay y Brasil. “Se está atacando desde la gestión”, afirmó.

El ministro reconoció que “la criminalidad es muy grande” y que “hay mucho por hacer”. Señaló que la Policía Nacional enfrenta limitaciones debido al abandono institucional de años anteriores. “Son cerca de 60.000 efectivos, menos patrulleros, que han estado en el suelo”, declaró.

A pesar de ello, sostuvo que la estrategia actual está dando frutos. Mencionó tres homicidios recientes que fueron esclarecidos y cuyos responsables se encuentran detenidos. Como ejemplo, citó el caso de la empresa 52 en San Juan de Lurigancho, donde “se capturó a los cinco integrantes de la banda”.

Perú Seguro y los cuatro ejes del gobierno

En defensa de su gestión, el ministro presentó el plan “Perú Seguro”, el cual, aseguró, se basa en cuatro ejes: prevención, control territorial, reacción inmediata y fortalecimiento de capacidades. “Se está reaccionando y se está esclareciendo”, dijo. Agregó que, con la reciente ley 32.130, la Policía ahora cuenta con “mejores herramientas” para combatir el crimen.

No obstante, admitió que la percepción pública no acompaña las cifras oficiales. “Sabemos que no es suficiente”, dijo. Señaló que la coordinación con el Ministerio Público “no está rota” y que su cartera asiste regularmente a mesas de trabajo. “Si no puedo asistir personalmente, delego a mis viceministros o directores generales”, precisó.

Seguridad carcelaria y privatización: “Puede ser factible”

Ante la consulta sobre si el Estado considera entregar la administración de penales a manos privadas, el ministro respondió que esa posibilidad “puede ser factible”. Señaló que el anterior jefe del INPE fue cesado por negar problemas de seguridad y que se han encontrado comunicaciones incluso desde cárceles mexicanas.

Mencionó que la medida de enviar internos al extranjero “es una probabilidad” que está siendo evaluada por técnicos. “Hay convenios posibles para asesoramientos en producción o agricultura”, explicó. Sobre el supuesto costo de 30.000 dólares por interno, replicó: “No necesariamente es esa cantidad”.

Consultado por el paradero de Vladimir Cerrón y Juan Silva, ambos con órdenes de captura, el ministro evitó confirmar ubicaciones precisas. “No le podría adelantar ese aspecto”, respondió sobre Cerrón. Sobre Silva, dijo que “a veces la justicia tarda”, pero que la orden de captura se mantiene vigente. “A todas las personas que están para ser capturadas, la disposición está dada”, aseguró.

En el caso del “monstruo”, afirmó que la información proviene de la inteligencia policial y que “está cercado”. Respecto a Cerrón, no descartó que cuente con recursos para movilizarse o encubrirse. “Es muy probable que este señor tenga una gran cantidad de dinero”, expresó.

Cuando se le preguntó si fue recomendado por el exministro Santibáñez, respondió que “ya venía trabajando como locador” en el Ministerio del Interior. Añadió que el exministro “despacha con todos los ministros por los temas específicamente en el cual se le comenta”.