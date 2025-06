Hija de Tula Rodríguez cuestiona a su madre y le hace singular reclamo: “Encima te quejas” | Instagram

Tula Rodríguez suele compartir su vida personal y profesional en redes sociales y esta vez, un momento familiar protagonizado junto a su hija Valentina se convirtió en tema de conversación, mostrando la complicidad y espontaneidad que existe entre ambas fuera del entorno mediático.

En la madrugada del sábado 21 de junio, la conductora de televisión salió de casa para recoger a Valentina, quien regresaba de una fiesta. Al volver, la joven llegó acompañada de varias amigas, quienes pasaron la noche en la vivienda familiar.

Por la mañana, Tula asumió su rol de anfitriona y preparó un desayuno especial que incluyó jugo de fresa, queques y pan. Según comentó la figura de TV, esta atención es una forma habitual de recibir a las amistades de su hija. “Las amigas de mi Valicha ya se fueron. Se quedaron (durante la noche) las engreí. Jugo de fresa, quequito, pancito, todo. Siempre te hago quedar bien con tu visita”, relató en un video.

Hija de Tula Rodríguez cuestiona a su madre y le Hija de Tula Rodríguez cuestiona a su madre y le hace singular reclamo: “Encima te quejas”. (Instagram)hace singular reclamo: “Encima te quejas”

Una vez que las invitadas partieron, madre e hija se preparaban para disfrutar el día en casa de la hermana de Tula. En ese momento, Rodríguez grabó el diálogo entre ambas, donde Valentina le hizo un comentario directo sobre el trato especial que recibían sus amigas.

“Claro, pero ahora quiero que me haga eso también cuando estamos solo las dos”, dijo la dolesncete, evidenciando su deseo de recibir la misma atención en la vida diaria.

La respuesta de Tula no se hizo esperar: “Encima te quejas, los hijos nunca están contentos”. Su hija replicó: “No me estoy quejando, he dicho, quiero que me hagas ese jugo cuando estemos tú y yo”. El intercambio terminó con un abrazo entre madre e hija, momento en el que la exvedette le prometió que el próximo domingo le prepararía el mismo desayuno solo para ella.

Hija de Tula Rodríguez cuestiona a su madre y le Hija de Tula Rodríguez cuestiona a su madre y le hace singular reclamo: “Encima te quejas”. (Instagram)hace singular reclamo: “Encima te quejas”

Valentina reveló su discapacidad auditiva y Tula está orgullosa de su valentía

Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, hizo pública su discapacidad al revelar que nació sin una oreja y utiliza audífono desde pequeña. “Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, declaró Valentina en el programa Día D. Esta revelación generó mensajes de apoyo y empatía en redes sociales.

Tras la decisión de su hija de compartir su historia, Tula Rodríguez manifestó su respaldo y admiración. “Ella lo tiene todo tan resuelto que me sorprende realmente. Valentina me da vida, es mi propósito de vida, la niña de mis ojos, ella es todo. Me tiene paciencia, como yo a ella. Es supermadura, es la niña diseñada por Dios para mí, y yo aquí me encargo de formarla”.

Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, habla de su discapacidad: “Nací sin una oreja” | Día D

La figura de televisión subrayó que su hija afronta su condición con madurez y seguridad en sí misma. La conductora describe una relación basada en el apoyo y la confianza mutua. “En cuanto a mi hija y sus casos de adolescencia, es un trabajo de día a día. Guía no soy, solo una mujer de carne y hueso, que demuestra cómo salir adelante, no hay que quedarse llorando, sino secarse las lágrimas y continuar”, dijo para Trome.