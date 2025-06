Patricio Parodi sorprende al elegir entre Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster: “Sin pensarlo, elijo a Sheyla”

Patricio Parodi sorprende al elegir entre Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster. Video: América Hoy.

Patricio Parodi volvió a captar la atención del público luego de su participación en el podcast ‘Al Límite’, conducido por sus amigos y ex chicos reality Mario Hart y Hugo García.

En medio de bromas, anécdotas y dinámicas, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue retado a elegir entre varias figuras femeninas del espectáculo nacional, algunas de ellas, sus exparejas más mediáticas: Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster.

El juego consistía en elegir a su “partner ideal” para un hipotético programa de televisión, y fue ahí cuando soltó comentarios que no solo desataron risas, sino también titulares.

“Si tuvieras que hacer un programa, ¿a quién elegirías como partner? ¿A Sheyla Rojas o a Flavia Laos?”, le preguntaron. Sin dudarlo, Patricio respondió con humor: “Elegiría sin pensarlo a Sheyla porque ahorita está con las monedas, como va a invertir. Empresario pues, mente de tiburón”, generando carcajadas entre sus compañeros.

Más adelante, al tener que comparar a Sheyla Rojas con Luciana Fuster, fue claro al señalar la experiencia frente a los micrófonos de su ex Miss Grand International. “Las dos tienen buena chispa, pero creo que Luciana porque ha tenido años de radio”, explicó, argumentando su elección por sus cualidades profesionales.

Patricio Parodi y Lucía Oxenford protagonizan ampay entre coqueteos, besos y noche juntos en casa del ex ‘guerrero’. Video: Amor y Fuego.

Cuando tocó el turno de enfrentar a Luciana con Lucía Oxenford y luego con Flor Ortola, Patricio volvió a inclinarse por Fuster: “He trabajado con ella muchos años. Fuera de cosas sentimentales que pude haber tenido con ella, me parece que es una buena partner”. Así, Luciana fue la elegida en cada ronda, coronándose como la favorita del ‘Pato’ Parodi, chico reality en ‘Esto es Guerra’, en este divertido top improvisado.

Aún guarda fotos con Sheyla Rojas: “Ha sido parte de mi vida”

Durante la charla en el podcast, Patricio Parodi también abrió el baúl de los recuerdos al confesar que todavía conserva fotografías de su relación con Sheyla Rojas, a pesar de que su romance terminó hace ya varios años. Lejos de ocultarlo, el chico reality lo dijo con naturalidad y una sonrisa.

“Están bonitas”, dijo, cuando le preguntaron si había eliminado las imágenes de su pasado. Más aún, explicó que no considera necesario borrar esas fotografías, pues reflejan momentos que marcaron una etapa importante en su vida. “Ha sido parte de mi vida”, añadió con sinceridad.

Además, el influencer dejó claro que no eliminaría las fotos ni siquiera por pedido de una futura pareja: para él, los recuerdos son parte del crecimiento y no deben borrarse del todo.

¿Cómo es su relación actual con Flavia Laos, Luciana Fuster y Sheyla Rojas?

Durante el podcast, Patricio también habló abiertamente sobre cómo se lleva con sus exparejas. Con tono tranquilo y seguro, aseguró que no hay conflictos con ninguna de ellas.

“Con las tres terminé bien… o por lo menos de mi parte, sí. Que yo sepa, nunca hice nada malo como para que me odien”, reveló.

Juan Morelli declaró sobre su relación con Luciana Fuster | Willax TV

Sobre Luciana Fuster, quien actualmente mantiene un romance con el productor colombiano Juan Morelli, Patricio fue respetuoso y deseó lo mejor para su ex. “Se respeta que ahora ella esté en otra relación, todo bien, siempre le deseo lo mejor”, comentó, destacando que, aunque no mantienen comunicación constante, no hay tensiones entre ellos.

“Me la he cruzado alguna vez en el programa cuando fui al mediodía, pero más allá no, ningún tipo de comunicación. Pero si tuviera que hacerlo algún día, no habría problema”, explicó.

Además, cuando se le consultó sobre si le incomodaba verse involucrado en la relación pasada de Luciana y en los rumores de su actual vínculo con Morelli, fue enfático: “Simplemente te digo que me salpicó, me mencionaron, ¿qué puedo hacer? Ni me molesta, ni me halaga, ni nada me da”.

Luciana Fuster y su nueva relación con Juan Morelli

Luciana Fuster y Patricio Parodi estuvieron juntos durante casi tres años, pero en julio de 2024 anunciaron oficialmente el fin de su relación a través de un comunicado en redes sociales. Meses después, la modelo empezó a ser vinculada con el productor musical colombiano Juan Morelli, con quien hoy mantiene una relación consolidada.

En enero de 2025, Morelli confirmó el romance al dedicarle un mensaje de cumpleaños a Luciana en redes sociales, al que ella respondió con cariño, oficializando así su vínculo. Desde entonces, han sido vistos juntos en distintos eventos, e incluso viajaron a Cusco para el certamen Miss Perú 2025, en el que Luciana fue una de las figuras más destacadas.