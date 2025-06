Peluchín exige que Alejandra Baigorria publique video de Vania Bludau y Mario Irivarren: “¿Quién queda mal?”

¿Por qué Alejandra Baigorria guarda el video de Vania y Mario? Peluchín la reta a compartirlo. Infobae Perú / Captura TV - Willax

En la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, una nueva controversia estalló cuando Alejandra Baigorria, reveló que posee un video exclusivo de Vania Bludau y Mario Irivarren tras las imágenes de ambos abrazándose durante su boda, sorprendiendo a todos con su declaración.

En medio de la especulación sobre las circunstancias de esa foto, Peluchín, no dudó en exigir a Alejandra que publique ese material y ponga fin a las dudas que giran en torno al suceso. Mientras algunos especulaban sobre el contexto de la foto, la empresaria sorprendió a los espectadores al confirmar que no solo tenía la foto, sino también el video completo del momento en que ambos se abrazan, un hecho que ocurrió durante la celebración.

“No saben qué es un abrazo, ¿se ha visto el video? No. Yo tengo el video total y la que sabe todo lo que pasó realmente soy yo, pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es”, dijo Alejandra, dejando claro que ella es la única que sabe la verdad detrás de ese abrazo y, aparentemente, no está dispuesta a hablar más al respecto.

¿Vania Bludau y Mario Irivarren escondieron algo? Alejandra Baigorria tiene el video que puede aclarar todo. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Le pide que saque video

Sin embargo, su comentario generó aún más interrogantes, especialmente cuando Peluchín, no se quedó callado y exigió la publicación del material.

“¿Por qué no lo sacas? ¿Por qué lo tienes guardado? ¿Quién quedaría mal? ¿Cuál es el móvil para que esté en tu móvil y nadie más lo pueda ver? Eso no se hace, comparte, deja que nos demos cuenta cómo se dieron las cosas y si la Bludau lo abraza, entonces veamos cómo y cuándo se abrazaron. Sácalas, publícalas. Cuéntanos y muestra qué tienes en esas imágenes”, sostuvo el conductor.

El comunicador fue más allá y cuestionó la fuente de la foto, planteando la posibilidad de que la imagen haya salido de un teléfono relacionado con las personas involucradas.

“Alejandra dice que tiene el video de Mario, entonces, la única forma que esta fotografía haya salido es... ¿de qué teléfono? Ya pasaron dos meses y eso se presta a suspicacia. Si justo que ya se separaron, esa foto sale y tú dices que tienes el video, hay mucha gente que piensa que están actuando en complicidad con Vania Bludau para fastidiar y filtrar de a poco la información”, señaló el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Alejandra Baigorria habrían bloqueado regreso de Macarena Vélez

Vélez fue clara al hablar sobre su situación, pues de su parte no hay inconvenientes para acompañar a su amiga: “Definitivamente, todo depende de todo, pero igual, no me han dicho nada, pero ya sé por qué no me han dicho nada y prefiero mantenerme ahí”, comentó.

Es ahí, donde la ‘Mujer increíble’ recordó que su regreso al programa el año pasado fue posible porque ni Baigorria ni Palao formaban parte de Esto es Guerra, lo que, según ella, pudo haber influido en la decisión de su reincorporación. Sin embargo, este año la situación es diferente, ya que la empresaria ahora compite junto a su esposo y su mejor amiga, Vania Bludau.

“El año pasado yo entré, pero no había ciertas personas que están ahora”, afirmó la modelo en el podcast de Onelia, dejando abierta la posibilidad de que la presencia de ciertos personajes en el programa haya jugado un papel en su exclusión.

Macarena Vélez deja en claro que su regreso a 'Esto es guerra' podría estar bloqueado por Alejandra Baigorria y Said Palao. Infobae Perú / Captura podcast 'Doble Sentido'.