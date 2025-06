Onelia Molina se pronuncia tras salida con futbolista Anderson Santamaría: “Yo no quiero nada con nadie”

Onelia Molina se pronuncia tras salida con futbolista Anderson Santamaría. YouTube. Doble Sentido.

Onelia Molina, integrante de ‘Esto es Guerra’, se pronunció acerca de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, donde fue captada disfrutando de una cena junto al futbolista integrante de, se pronunció acerca de lasimágenes difundidas por, donde fue captada disfrutando de una cena junto al futbolista Anderson Santamaría.

En medio de los comentarios sobre un posible inicio de relación, Onelia recurrió a su podcast ‘Doble Sentido’ para aclarar la situación.

“Actualmente, yo no busco nadie para tener una relación, pero si me dicen vamos a comer, salimos a almorzar, pues yo normal porque voy a tener mil y un amigos. Actualmente, no me siento lista o preparada ni siquiera para conocer a alguien. No quiero que me vinculen con nadie”, expresó con firmeza.

Molina fue directa al asegurar que su vida sentimental permanece en pausa y que su prioridad en este momento es disfrutar su independencia. “Yo no quiero nada con nadie, sé que me van a vincular y el morbo vende. Me van a ver con él y otros más amigos”, agregó, marcando distancia de cualquier especulación sobre un romance con Santamaría u otros nombres.

Onelia Molina aclara su salida con Anderson Santamaría. Captura de YouTube - Doble Sentido.

Onelia Molina y Anderson Santamaría habrían salido antes

La cena de Onelia Molina y Anderson Santamaría tuvo lugar en un conocido restaurante de la Costa Verde en Barranco, se realizó en compañía de otros amigos y encendió las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre la modelo y el defensor de la selección peruana.

Durante el encuentro, el futbolista de Universitario dio muestras de cortesía al encargarse de la cuenta, mientras Onelia compartía la velada con el grupo. Tras la cena, la modelo se retiró sola en su auto hacia su casa y el futbolista salió minutos después, sin ningún contacto adicional entre ambos ante la presencia de los medios.

Magaly TV La Firme revela un ampay de Onelia Molina y Anderson Santamaría: ¿Se están conociendo? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pero esta cena, no sería la primera vez que ambos fueron vistos juntos en público, sino que, según fuentes del programa de Magaly Medina, ya existirían antecedentes de salidas entre ellos.

El 11 de junio, un video enviado por el “chismefono” del programa mostró a Santamaría acompañado de una mujer de cabello oscuro identificada, según rumores, como Onelia Molina. Esta nueva coincidencia aumentó las versiones sobre un posible acercamiento, aunque ambos coinciden en que solo mantienen una amistad.

Desde la finalización de su relación con Mario Irivarren, Onelia Molina ha enfocado sus esfuerzos en mantener un perfil bajo respecto a su vida personal. Si bien ha compartido con sus seguidores el proceso de disfrutar su soltería, no se había conocido previamente de encuentros con figuras del deporte.

Onelia Molina y Anderson Santamaría disfrutan de una noche juntos en Barranco: ¡Descubre lo que pasó! Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Onelia disfruta la soltería y reacciona a comparaciones

El episodio con Anderson Santamaría marca un nuevo capítulo en la etapa personal de Onelia Molina, quien afirma sentirse cómoda en su soltería y pide que no se especule sobre su situación sentimental.

“Me van a ver con amigos y no por eso significa que esté buscando una relación”, enfatizó en su podcast, en respuesta a la curiosidad de la audiencia.

Por el momento, Molina mantiene su postura de no querer ningún vínculo amoroso y pide que su vida no sea tema de rumores.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, comparando la situación de Onelia con otras exparejas de Mario Irivarren. Tal y como ocurrió con Alondra García Miró, quien inició un romance con el futbolista Paolo Guerrero luego de terminar con el chico reality.

De la misma forma fue cuando terminó con Ivana Yturbe y luego fue vinculada con el deportista Jefferson Farfán y posteriormente se casó con Beto Da Silva. En medio de estos comentarios, Onelia fue consultada por los reporteros de 'Amor y Fuego’ y ella solo atinó a reírse.

Onelia Molina reacciones a comparaciones con expareja de Mario Irivarren. Captura de TV - Amor y Fuego.