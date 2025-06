Mochilera británica recaudó más de 20 mil dólares para rescatar a un perro callejero de Perú: “Se sentó como si me conociera de toda la vida”

Mirelle conoció al perro callejero en Ollantaytambo, Perú, y él no se despegó de su lado

Una mochilera británica ha reunido más de 20,000 dólares mediante una campaña en GoFundMe para rescatar a un perro callejero en Perú. Mirelle Radley, de 29 años, lo llamó Paddington y ahora busca llevarlo a casa.

En abril pasado, durante un viaje por Sudamérica junto a su primo Adam, de 40 años, visitó el pueblo de Ollantaytambo, un destino frecuentado por miles de turistas camino a Machu Picchu, en Cusco. Allí conoció a un can mestizo, amigable pero en situación de abandono. El animal se acercó mientras ella descansaba en una hamaca y no volvió a alejarse.

Aunque Mirelle regresó al Reino Unido, se aseguró de que Paddington recibiera atención médica completa: revisiones, análisis de sangre y vacunas necesarias para su traslado, previsto para agosto.

“Estaba leyendo en mi hamaca cuando un pequeñín se me acercó de repente. Estaba flacucho, enmarañado y con aspecto perdido. Se sentó como si me conociera de toda la vida. Desde entonces, me ha seguido a todas partes: pueblos, rutas de senderismo, cafeterías... lo que sea”, relató en la página de donaciones.

Lo llamó Paddington y decidió adoptarlo al ver su estado de abandono y maltrato

Contó que Paddington es solo un cachorro. Otros perros lo ignoran o lo ahuyentan cuando intenta acercarse. “Vi cómo lo pisoteaban (...), pero él regresaba”, añadió. Frente a esta situación, Mirelle, veterinaria de profesión, decidió adoptarlo. “Quiero sacarlo de aquí y darle la vida que se merece: una cama, un baño y comida que no se pudra en una bolsa de basura”, afirmó.

Lanzó una campaña que alcanzó las 18,000 libras (casi 24 mil dólares), gracias al apoyo de personas anónimas, principalmente a través de TikTok. Los fondos cubrirán los gastos médicos, administrativos y logísticos. El excedente servirá para enviar otro perro rescatado a una mujer en Alemania.

Itinerario

Sacar un animal callejero del país implica un proceso exigente. Se requiere atención veterinaria, vacunación, análisis de laboratorio, una jaula adecuada para el transporte, cuarentena, trámites legales y vuelos internacionales. Con las donaciones, Mirelle espera cubrir todos estos requisitos.

Recaudó más de $20,000 a través de GoFundMe, con apoyo viral en TikTok

Gracias a la colaboración de Colitas Con Canas, un refugio ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, consiguió alojamiento temporal para el perro. Actualmente, Paddington vive con una mujer llamada Natalia, quien se encarga de su cuidado mientras completan el proceso. Mirelle mantiene contacto frecuente con ella para conocer su estado.

Pagó dos meses por adelantado para garantizar que el perro cuente con un espacio seguro. También han programado la primera serie de vacunas. La joven espera reencontrarse con Paddington en dos meses. “No es lo mismo que ver videos. Solo quiero tenerlo aquí”, confesó a la prensa británica, que ha seguido el caso. El perro viajará en dos tramos: primero de Cusco a Lima y luego a Ámsterdam, donde ella lo recogerá en ferry.

Paddington se encuentra en un refugio y Mirelle espera llevarlo a casa en agosto

Con experiencia en rescate de animales y acostumbrada al cuidado de casos similares, cree que el cachorro necesitará un tiempo de adaptación, pero confía en que pronto tendrá una vida segura, lejos de los peligros de la calle.

Quienes deseen seguir su historia pueden hacerlo en TikTok bajo el usuario @paddingtonfromperu. La campaña en GoFundMe también sigue activa para quienes quieran apoyar esta causa u otras similares.

Según una estimación de la organización Voz Animal realizada en 2023, en el país “existen 6 millones de perros abandonados y 4 millones tan solo en Lima, además de aproximadamente 80 albergues independientes”.

Sin embargo, es solo una aproximación, porque no hay un registro oficial que contabilice a los perros sin hogar en todo el país. En el país hay una evidente sobrepoblación de canes vagabundos que pone en riesgo a la población humana, para quienes la rabia puede ser mortal si es que no es atendida oportunamente.