Peruana en Irán narró los momentos de terror que vivió durante el bombardeo de Israel: “las bombas cayeron muy cerca a la casa de mi suegra”

Penélope González intentó salir del país tras los ataques, pero denunció que ninguna embajada peruana le ofreció una salida segura. Youtube: RPP Noticias

Penélope González, una peruana que se encontraba de visita en Irán, tuvo que abandonar de emergencia la ciudad de Teherán luego de que se registraran bombardeos en la capital, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente. Ella había viajado desde Omán, país donde reside, para reencontrarse con su familia política y realizar actividades vinculadas a la gimnasia. Sin embargo, la madrugada del viernes último, los ataques obligaron a ella y a su esposo a modificar sus planes y huir por tierra rumbo al norte del país.

En declaraciones a RPP, González describió el momento en que se desencadenaron los ataques, cerca de la vivienda de sus suegros, lo que la llevó a emprender un viaje de varias horas hacia Tabriz, una ciudad ubicada en el noroeste de Irán. Desde allí, explicó que su única opción viable era llegar a Armenia. Su testimonio reveló no solo el miedo vivido durante los bombardeos, sino también la falta de un protocolo claro de evacuación por parte del Estado peruano para sus connacionales atrapados en zonas de conflicto.

Bombardeos interrumpieron su regreso a Omán

González relató que su vuelo de retorno a Omán estaba programado para la mañana del viernes, pero los ataques comenzaron durante la madrugada. “Estábamos en Teherán cuando empezaron los bombardeos. Una de las bombas cayó muy cerca a la casa de mis suegros. Por eso, tuvimos que salir de inmediato al norte, a una segunda vivienda que ellos tienen”, contó. El trayecto hasta Tabriz duró siete horas y fue realizado por carretera en medio del temor a nuevos ataques.

Smoke billows from an explosion near the Azadi Tower (L) in Tehran on June 16, 2025. The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) building was struck in an Israeli attack on June 16, cutting live coverage immediately. The blast occurred as the presenter was live on TV lambasting Israel before she was seen leaving the live broadcast, Iranian media reported, sharing a video of the incident. (Photo by ATTA KENARE / AFP)

Ella y su esposo evaluaron varias rutas para salir del país de forma segura. Aunque su objetivo era regresar a Omán, la situación en los aeropuertos y el cierre de varias vías aéreas internacionales complicaron cualquier intento de evacuar por aire. Por eso, decidieron desplazarse por tierra hacia Armenia, una opción que implicaba cruzar la frontera sin garantías claras de ingreso ni de asistencia diplomática.

Embajadas la derivaron sin ofrecerle alternativas reales

Tras los bombardeos, González trató de comunicarse con diferentes representaciones diplomáticas del Perú en la región. Contactó con las embajadas en Dubái, Omán, Kuwait y Arabia Saudita, pero todas le indicaron que debía dirigirse a la delegación en Turquía. Cuando logró hablar con el cónsul en ese país, la respuesta fue desalentadora.

“El cónsul me dijo que si podía llegar a la frontera, él trataría de ayudarme a cruzarla, pero no me garantizaba que estuviera abierta ni que el camino fuera seguro. Me dijo: ‘Tú verás si te quedas ahí o no’. Fue lo único que recibí como respuesta”, explicó. A pesar de haber insistido en busca de una solución concreta, ninguna embajada le ofreció orientación precisa ni apoyo logístico.

Dificultades económicas y sin asistencia oficial

Smoke billows for the second day from the Shahran oil depot, northwest of Tehran, on June 16, 2025. Iran unleashed a barrage of missile strikes on Israeli cities early on June 16, after Israel struck military targets deep inside Iran, with both sides threatening further devastation. (Photo by AFP)

González también enfrentó limitaciones económicas debido al sistema bancario iraní. Explicó que, al cambiar sus dólares a la moneda local, los fondos fueron depositados en una tarjeta del banco iraní, desde la cual solo era posible retirar tres dólares diarios. Esa restricción dificultó sus desplazamientos y aumentó su vulnerabilidad en un contexto de emergencia.

En medio de esa situación, señaló que el embajador de Perú en Turquía se comunicó con ella y gestionó un contacto con la representación diplomática en Moscú para intentar facilitar su ingreso a Armenia. Sin embargo, tampoco le confirmaron si recibiría alojamiento, alimentación o un pasaje de retorno. “No me aseguraron nada. Solo me dijeron que veamos qué se podía hacer si lograba cruzar”, afirmó.

“Soy la única peruana que ha pedido ayuda”

La ciudadana peruana expresó su decepción por la falta de preparación de las autoridades peruanas frente a crisis de esta magnitud. “No estamos preparados para una evacuación de emergencia. Como residentes en el extranjero, no recibimos ningún tipo de asistencia. Los países de la región sí protegieron a sus ciudadanos. Les dieron transporte, hospedaje, evacuación. A nosotros no”, dijo.

Aseguró que, hasta donde sabía, era la única connacional en Teherán que solicitó apoyo a las embajadas. “Estoy sola en esto. Ninguna autoridad peruana me dio un plan, un refugio o un medio para salir del país. Todo lo estoy resolviendo con mi esposo, como podemos”, agregó. Su testimonio pone en evidencia la urgencia de establecer protocolos de asistencia rápida para peruanos en zonas de conflicto.