“Nuestros celulares están llenos de memes”: vocera de Reniec justifica demoras en la app por saturación de equipos

Vocera del Reniec responde por demoras en la aplicación para los trámites| Latina Noticias

Diversos usuarios mostraban su molestia por las demoras en la atención en los trámites digitales disponibles en la aplicación, como la obtención o duplicado del DNI. Esto debido a que reportan impedimentos para identificar sus rasgos faciales. La vocera del Reniec, Angie Morales, pidió disculpas por la situación, pero responsabilizó a algunos ciudadanos por los inconvenientes ante la falta de memoria en sus celulares.

La institución reconoce que, si bien la aplicación resulta “amigable” para algunos, no está diseñada para todos los perfiles, especialmente adultos mayores, quienes requieren asistencia de familiares para completar los procesos. Asimismo, señaló que muchos problemas de acceso no dependen solo de la institución, sino también de las condiciones de los equipos y la red de los ciudadanos.

“Hay que tener en cuenta que tenemos muchos vicios en el uso de la tecnología. El app, por ejemplo, trabaja desde celulares, sin embargo, nuestros celulares están llenos de aplicaciones, de fotos, de memes, de videos que nos mandan diariamente y no nos damos cuenta [...] que están a punto de estallar”, enfatizó.

Vocera del Reniec justifica problemas de la APP: “Puros memes tienen”| Latina Noticias

Por ello, señaló que existe falta de mantenimiento, como la limpieza de la memoria caché y la actualización de los dispositivos. Esto podría ocasionar fallas en cualquier aplicación, no solo en la de Reniec.

“Mil disculpas por cualquier inconveniente que hemos podido causar y que nos escriban, nosotros vamos a revisar qué está pasando. Puede ser que su celular esté lleno de información y hay que vaciarlo”, agregó.

Asimismo, indicó que recomiendan reiniciar y limpiar periódicamente los equipos, así como verificar la calidad y seguridad de la conexión a Internet. Morales precisó que otras de las dificultades de acceso derivan de direcciones IP por su uso previo en actividades sospechosas, lo que impide la conexión a los servidores de Reniec.

“De pronto estoy usando una billetera electrónica y se me cuelga. Todo esto es porque nuestros celulares no son actualizados, no son reiniciados, la caché no está limpia o están llenos de información”, agregó.

Por otro lado, precisó que los cambios físicos, como la barba, puede interferir al momento del reconocimiento facial. Es así como deberán acudir a una de las oficinas o también podrán ser resueltos a través de WhatsApp: 990 182 569.

Reclamos de usuarios

Los usuarios de la oficina ubicada en San Luis reclamaron las largas colas que realizan para ser atendidos. Los ciudadanos se levantan temprano para iniciar su trámite primero y así se puedan dirigir a sus centros de trabajo; debido a que el horario de Reniec es desde las 8:45 a.m. hasta las 16:45 p.m.

“Lo que la gente quiere es un Estado más ágil, pero estamos con un Estado mucho más grande, pero más lento”, declaró un usuario a Latina Noticias.

Ante estos reclamos, indicó que se realiza un monitoreo diario y el despliegue permanente de personal en sus agencias.

Por otro lado, indicó que más de tres millones de ciudadanos tienen el documento vencido y dos millones adicionales lo perderán este año, en plena actualización del padrón electoral, cuyo cierre está programado para el 14 de octubre.