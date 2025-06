María Pía Copello aclara su amistad con Magaly Medina: “No saco ningún tipo de ventaja” | YouTube

María Pía Copello se refirió desde una perspectiva cercana y sincera a su amistad con Magaly Medina, una de las figuras más polémicas de la televisión peruana. En conversación con Mario Hart y Hugo García en su programa digital ‘Al Límite’, la conductora descartó que su cercanía con la periodista le otorgue algún tipo de beneficio profesional y compartió detalles poco conocidos sobre el vínculo que las une.

La relación entre ambas no estuvo exenta de críticas, sobre todo porque Magaly Medina, acostumbrada a opinar abiertamente sobre personalidades del espectáculo, no ha dudado en señalar públicamente aspectos del trabajo y vida de María Pía. A pesar de eso, la exconductora infantil asegura que ese tipo de comentarios nunca generó conflictos entre ellas.

“La amistad surgió y fue evolucionando. Siento que yo no saco ningún tipo de ventaja de eso y respeto absolutamente su chamba. Si alguna vez ella ha tenido un comentario hacia mí, que no le gustó mi vestido, si no le gustó lo que hice... Han habido críticas en su momento cuando entrevisté a alguien y le pareció que he sido demasiado suave, es su punto de vista”, explicó.

Agregó que jamás le ha reclamado nada a Magaly por sus comentarios y menos por el contenido de su programa. “No se me ocurriría porque esa es su chamba”, apuntó Copello.

La sinceridad y la libertad para opinar mantienen intacta la amistad entre María Pía y Magaly, pese a los momentos de incomodidad que puedan causar los juicios televisivos de la periodista. Lejos de afectar su vínculo, ambas optan por separar lo profesional de lo personal.

En una faceta más íntima, Copello describió cómo es Medina fuera de cámaras. “Es divertidísima. Es recontra engreidora, querendona. A Samuelito lo adora, es fan del equipo (de rally)”, relató, en referencia al hijo de María Pía y el entorno familiar que también comparte momentos con la conocida conductora.

La conductora de MQM dejó claro que la energía de la ‘Urraca’ es inagotable. “Sobre todo, tiene una energía que de verdad, si les parece que yo tengo energía, es que no conocen a Magaly. Siempre está viendo lo positivo de las cosas”, compartió, destacando la personalidad optimista de su amiga.

Así, alejada de rumores y especulaciones, María Pía Copello optó por mostrar una imagen genuina de su relación con Magaly Medina, con códigos claros, respeto mutuo y anécdotas que refuerzan la complicidad entre ambas figuras del espectáculo peruano.

Magaly Medina admite favoritismo hacia María Pía

Magaly Medina reconoció abiertamente durante su pódcast que la amistad que mantiene con María Pía Copello influye en la forma en que la critica públicamente. “Creo que a veces me gana un poco el cariño. Cuando eres mi amiga, yo tengo mucho cariño y no soy egoísta... Y si eres mi amiga y estás en televisión, le digo cosas para que mejore”, confesó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina invitó a María Pía Copello a su cumpleaños. Instagram/@piacopello

La periodista recordó que, en una ocasión, criticó la entrevista de Copello a Pamela Franco, pero admitió que no tuvo la misma contundencia que suele emplear con otras figuras. “Hay gente que dice que no critico a los que me caen bien. Pero sí lo hago”, señaló.

Respecto a cómo maneja las críticas, Medina enfatizó que prefiere dar ciertos consejos en privado, fiel a la amistad que las une: “Como somos amigas, hay cosas que yo le diría de frente, en vez de decírselo en público, porque creo que de eso se trata la amistad”. La ‘Urraca’ elogió el crecimiento profesional de Copello y destacó la complicidad y confianza que mantienen fuera de cámaras.