Mujer sobrevive a caída de muro por el sismo de magnitud 6.1 en Lima: “perdí el conocimiento 10 minutos”

Mujer sobrevive a caída de muro por el sismo en Lima: "perdí el conocimiento 10 minutos". (Video: Latina)

Una mujer estuvo cerca de morir luego de que el auto en el que estaba junto a un acompañante fuera impactado por fragmentos de un muro que cayó desde un cuarto piso durante el sismo de magnitud 6.1 en Lima y Callao durante las celebraciones del Día del Padre este domingo 15 de junio.

La víctima, identificada como Katy, acababa de salir del vehículo por la puerta del copiloto, cuando ella y su acompañante fueron sorprendidos por el sismo. Ambos estaban frente a un edificio donde operaba un ‘car wash’ ubicado en la calle Gerardo Unger, en el distrito de San Martín de Porres.

Unos instantes luego de iniciado el sismo, trozos del muro provenientes del cuarto piso del edificio empezaron a caer sobre el vehículo. Aunque el hombre que conducía el auto pudo huir a tiempo, ella escapó por muy poco de ser aplastada por los ladrillos y sobrevivió con apenas unos golpes en su cabeza y manos.

Mujer sobrevive a caída de muro por el sismo en Lima: "perdí el conocimiento 10 minutos". (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Latina)

“Yo estaba cerrando las lunas de atrás. No escuché cuando me dijeron, entonces me quedé adentro y cuando se movió el carro. Salgo del carro y cierro la puerta, y es cuando me cae el ladrillo en mi cara y en mi mano, y ese momento solo caminé, y de ahí perdí el conocimiento (...)”, afirmó al contar lo ocurrido en Latina.

La mujer indicó que al momento de recibir el impacto de algunos fragmentos en su cuerpo, perdió el conocimiento y no fue hasta que llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que abrió los ojos.

“Diez minutos perdí el conocimiento y todo el mundo me hablaba y yo no abrí los ojos hasta que llegaron los bomberos y me seguían hablando. Abro los ojos, vino la ambulancia, me llevaron al (hospital) Cayetano Heredia y recién he salido”, aseguró

Cinco heridos y un fallecido a causa del sismo en Lima y Callao

Según los reportes oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional(COEN), aunque no se reportaron personas atrapadas, aisladas ni desaparecidas, el fuerte movimiento telúrico dejó un saldo de un fallecido y cinco personas heridas.

Se han registrado serios daños en las viviendas y comercios de la cuadra 5 de la avenida Colón en el centro del Callao. | Canal N

En cuanto a los servicios públicos básicos, el COEN detalló que la energía eléctrica y la telefonía resultaron afectadas en algunas zonas, limitando el acceso de los vecinos a estos servicios esenciales. Por el contrario, el suministro de agua y el sistema de desagüe continuaron operando con normalidad, así como el acceso a internet y el servicio de gas.

Respecto a los daños en la infraestructura, el balance revela afectaciones en viviendas y vías, lo que ha dificultado la movilidad y el retorno gradual a la normalidad en sectores de Lima y Callao.

¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Asimismo, sugiere tomas las siguientes medidas cuando una persona se encuentre en pleno sismo:

Mantener la calma, ya que asustarse solo puede paralizar al individuo y hacerle cometer errores.

Alejarse de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no se llega rápido a la salida, se debe buscar un espacio seguro.

No llamar por teléfono , ya que la línea estará sobrecargada, por lo que será mejor enviar un mensaje de texto.

No usar el ascensor .

Revisar si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

Auxiliar a los heridos.

Tener cuidado con las posibles réplicas . En este aspecto, hay que evitar estar cerca a casas que han sido afectadas por el movimiento repentino.

Si están cerca al mar, irse de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.