La incómoda reacción de Mayra Goñi al ser consultada por primera vez sobre Pablo Heredia y Ale Fuller

Mayra Goñi es consultada sobre Pablo Heredia y Ale Fuller. Tiktok José Pastor

La actriz y cantante Mayra Goñi fue abordada por la prensa en medio de una actividad de promoción de Reina de corazones, su más reciente proyecto artístico. La figura de TV llamó la atención por su reacción cuando fue consultada por primera vez sobre las polémicas declaraciones que hizo Pablo Heredia en El Valor de la Verdad, donde habló del beso que se dieron y reveló detalles de su relación con Ale Fuller.

Con serenidad, pero visiblemente incómoda, Mayra Goñi respondió con cautela, dejando en claro que no podía hablar sobre temas personales en ese contexto. “Es lo que te puedo decir, sinceramente. No sé si puedo hablar de esto en el programa de ustedes, porque voy a hacer algo para Latina, que va a ser una novela. Entonces, yo tengo un contrato con ellos y me han prohibido hablar”, explicó ante las cámaras.

La artista precisó que su presencia ante los medios fue autorizada únicamente para abordar temas relacionados con Reina de corazones, un proyecto en el que ha trabajado desde antes del estallido mediático provocado por las declaraciones de Heredia. “Me están cediendo este momento para poder hablar de Reina, porque es un proyecto que ya venía antes de esto, pero no puedo hablar de asuntos personales”, afirmó.

Mayra afirma que se peronunciará en su tiempo

Sobre si piensa pronunciarse en algún momento, Mayra Goñi dejó la puerta abierta, resaltando que lo hará cuando sienta que es el momento, sin presiones. “En su momento creo que yo saldré a aclarar, en el momento que yo crea más conveniente, adecuado y si es necesario, porque tampoco quiero dar relleno y no creo que sea necesario de algo que ha pasado hace mucho tiempo”.

Su respuesta, aunque medida, deja entrever que existe una historia detrás que aún no se ha contado por completo. Sin embargo, por ahora, la cantante insiste en que no puede ni debe hablar. “No puedo declarar ese tema”, remarcó, con una sonrisa nerviosa y evitando profundizar.

Cuando los reporteros insistieron con las preguntas, Mayra volvió a cerrar el tema tajantemente: “No puedo declarar más. Te lo juro por Dios. O sea, solo me han dado permiso para eso y en su momento yo saldré a hablar. Ya no les voy a decir nada, chicos”.

Mayra Goñi es consultada sobre las declaraciones de Pablo Heredia.

Con estas declaraciones, Goñi dejó claro que quiere tomar una postura muy diferente a la de su compañera Flavia Laos, quien sí salió a defenderse de las declaraciones del actor de Ven baila quinceañera.

Recordemos que el interés del público creció luego de que Pablo Heredia confirmara que tuvo un acercamiento con Mayra Goñi después de haber tenido un romance con Ale Fuller, generando una ola de especulaciones sobre una supuesta traición o tensión entre las actrices.

Pablo Heredia confiesa que se distanció de Mayra Goñi por su beso y su revelación en el vestuario. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Por su parte, Flavia Laos reveló que no solo hubo un beso entre Mayra y Pablo Heredia, sino que su amiga sufrió mucho, pues el actor la ilusionó antes de estar con Ale Fuller. Ale tampoco se quedó atrás e indicó que nunca supo de este vínculo y que se lo preguntó directamente a Mayra, pero ella se lo negó.

Aunque por ahora Mayra Goñi evita el escándalo y prioriza sus compromisos laborales, ha dejado claro que existe un pasado que aclarar.

Flavia Laos minimiza romance con Pablo Heredia: “Él se ilusionó de más” | Willax