“Hoy duele aún más”: El emotivo mensaje de Carolina Jaramillo a Paul Flores en el primer Día del Padre tras su partida

Carolina Jaramillo eligió las redes sociales para volcar el dolor, la nostalgia y el amor intacto por Paul Flores, su esposo y vocalista de Armonía 10, en este Día del Padre, el primero desde que Flores falleció en marzo tras un violento ataque al bus de la orquesta. A través de un conmovedor post y una historia de Instagram acompañadas de fotos familiares, Jaramillo recordó a quien, describe, fue “el mejor papá del mundo” para su hijo Valentino y el pilar de su familia.

El asesinato de Paul Flores, conocido como “El Russo”, conmocionó al mundo de la música peruana y a sus seguidores, además de dejar una huella irreparable en sus seres queridos. Tres meses después de aquel fatídico suceso, Jaramillo enfrenta una de las fechas más difíciles: el Día del Padre sin la presencia física del hombre con quien soñó una vida juntos.

En su Instagram, Carolina compartió varias imágenes familiares llenas de sonrisas y felicidad, capturadas en momentos donde la vida aún no les había arrebatado la tranquilidad. Junto a esas fotos, le dedicó a Flores palabras que retratan la magnitud de la pérdida y la fortaleza con la que intenta continuar.

“Qué triste fecha… Aunque cada día sin ti es difícil, hoy duele aún más. Pienso en mi Valentino, en lo duro que será este día para él, porque su corazón extraña al mejor papá del mundo. Feliz Día, amoies. Te amo y te extraño con el alma. Siempre fuiste un papá lleno de amor, un esposo bueno, atento, siempre preocupado por nosotros. Gracias por tanto amor. Hoy solo me queda abrazar fuerte a nuestro hijo y seguir adelante por él, como tú lo harías. feliz día del padre amoitito”, escribió.

“Hoy duele aún más”: El emotivo mensaje de Carolina Jaramillo a Paul Flores en el primer Día del Padre tras su partida

En la historia que también publicó y que rápidamente fue replicada por fans y seguidores, Jaramillo le escribió a Paul desde una mezcla de gratitud y dolor. “Feliz Día del Padre, mi amoies eterno. Hoy el mundo celebra a los papás. Yo celebro al mejor que he conocido, a ti. Aunque no estés físicamente con nosotros, tu presencia sigue viva en todo lo que nos rodea. Valentino y yo te sentimos en cada pequeño gesto, en la música, en la comida, en la risa... en la vida misma. Te has quedado en nosotros para siempre”.

La serie de recuerdos y descripciones dejan ver la admiración y amor incondicional que Carolina sentía hacia Flores: “Siempre fuiste de darle un poco de dulzura a nuestra vida, y hoy nos sostienen esas risas, esas caricias, esos recuerdos”.

En el mensaje también se dirige a su hijo, a quien busca proteger del dolor que implica una ausencia tan grande: “Hoy solo me queda darte un abrazo más fuerte a nuestro Valentino, y recordarle cuánto le amabas. Gracias, Russo, por convertir la música y la familia en nuestro hogar”.

“Hoy duele aún más”: El emotivo mensaje de Carolina Jaramillo a Paul Flores en el primer Día del Padre tras su partida

El legado del “Russo” de Armonía 10

Paul Flores era, para muchos, la voz y el carisma de Armonía 10. Para su familia, representaba mucho más: la figura protectora, el esposo atento, el papá incondicional. El ataque que sufrió el bus de la orquesta cuando regresaba de una presentación truncó súbitamente los planes familiares y proyectó a Carolina al desafío de educar y acompañar sola a su hijo.

A pesar de la tragedia, Jaramillo procura mantener viva la memoria y los valores que Flores dejó, apelando siempre al amor como motor. “Hoy celebro tu vida, celebro por todo lo que nos regalaste, por enseñarnos que el amor es lo más importante de mi ser. Siempre tuya, Carolina”, concluyó en su historia.

Viuda de Paul Flores denuncia que Armonía 10 no cumple con pagos

En cada palabra, Carolina revela el viaje emocional que implica vivir este Día del Padre sin Flores. El post y la historia se han convertido en una suerte de altar virtual donde admiradores de la orquesta, amigos y seguidores han dejado mensajes de apoyo y solidaridad para Valentino y Carolina.