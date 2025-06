Tilsa Lozano minimiza éxito de Milett Figueroa en Argentina: “Solo es la mujer de un hombre de 65 años” | Panamericana

El reciente cumpleaños número 33 de Milett Figueroa fue tema de conversación en el programa de entretenimiento “La Noche Habla”, conducido por Ric La Torre y Tilsa Lozano. Durante la emisión, el presentador abordó con Lozano el ascenso de la modelo peruana en el panorama mediático argentino, pero la exchica reality no dudó en lanzar comentarios que marcaron distancia respecto a los logros internacionales de Figueroa.

Ric La Torre abrió el debate expresando: “Yo siento un poco de resentimiento con Milett. Yo sé que no la pasas, en su momento la hiciste sentir bastante mal cuando compartían un mismo escenario de reality de baile. Milett hoy celebra su cumpleaños. Hoy siento ese tufillo. ¿La saludarías Tilsa?, ahora que es una estrella en Argentina”.

La respuesta de Tilsa Lozano fue tajante y no dejó espacio a interpretaciones:“Ella no es una estrella, ella es la mujer de un señor de 65 años.”

El conductor insistió con el tema y preguntó sobre el desempeño de Milett en “Bailando”, uno de los realitys más populares de la televisión argentina, a lo que Lozano respondió sin rodeos: “Se retiró. A mí no me parece una estrella, me parece que es una chica guapísima y punto.”

Las palabras de la conductora captaron la atención en redes sociales, donde se reavivaron las discusiones sobre la carrera de Milett Figueroa en el exterior y la percepción de sus compatriotas. Ante estos comentarios y la clara diferencia de posturas, Tracy, la tercera conductora del programa, pidió un poco de tranquilidad en el set, evitando algún tipo de conflicto entre los presentadores.

La relación entre ambas figuras nunca ha estado libre de tensiones. En años anteriores, Lozano y Figueroa compartieron set en realities, experiencias que dejaron episodios de evidente fricción. Ahora, desde su tribuna en televisión, Tilsa Lozano volvió a marcar su postura y avivó el debate en torno al verdadero impacto del fenómeno Milett Figueroa.

El romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, marcado por 32 años de diferencia

El comentario de Tilsa Lozano no pasó desapercibido, sobre todo por la referencia directa al actual vínculo sentimental de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli, uno de los presentadores más icónicos de la televisión argentina, quien recientemente cumplió 65 años. La relación entre la peruana y el conductor ha sido objeto de amplia cobertura tanto en medios peruanos como argentinos, y desde que oficializaron su romance a fines de 2023, la pareja ha ocupado portadas y titulares en el mundo del entretenimiento.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se conocieron durante la participación de la modelo en “Bailando por un sueño”, uno de los realitys de mayor audiencia en Argentina, donde la química entre ambos fue evidente para la prensa y la audiencia. Su historia generó debate sobre el papel de la modelo más allá de los certámenes televisivos, y no faltaron quienes la señalaron como una de las peruanas de mayor proyección mediática en el extranjero.

Marcelo Tinelli dedica canción del Grupo 5 a su Milett Figueroa por su cumpleaños. IG.

Para muchos usuarios y seguidores del espectáculo, la relación con Tinelli ha catapultado la visibilidad de Milett en Argentina, aunque sus detractores —como dejó en claro Tilsa Lozano— sostienen que la atención se debe más a la notoriedad de su pareja que a logros propios. En medio de elogios y críticas, la figura de la exreina de belleza continúa generando reacciones encontradas y se mantiene en el centro de la conversación pública tanto en Perú como al otro lado de la cordillera.