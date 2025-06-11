Proponen ley que evita la renuncia de alcaldes y gobernadores regionales para ser candidatos presidenciales

La congresista Susel Paredes propuso que las autoridades regionales y locales no puedan renunciar a sus cargos para postular a la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Una nueva iniciativa de ley propuesta por la congresista del Bloque democrático, Susel Paredes, podría afectar el futuro político de autoridades locales que podrían estar interesados en postular a la presidencia. El documento plantea que los puestos de alcalde y gobernador regional sean ‘irrenunciables’ para acceder a cargos más altos, como el de presidente de la República.

La propuesta fue ingresada formalmente el martes 10 de junio y busca que se realice una reforma constitucional en los artículos 191 y 194 de la Constitución “a fin de establecer la irrenunciabilidad del mandato de las autoridades regionales y locales” con el argumento de que existe la posibilidad de que las autoridades electas democráticamente para estos cargos, renuncien a ellas seis meses antes de las Elecciones Generales.

La parlamentaria afirma en el documento que su iniciativa “(...) busca evitar el uso estratégico o instrumental del cargo público con fines de promoción política personal, lo que en la práctica ha derivado en renuncias injustificadas que afectan la gobernabilidad (...)”.

La congresista Susel Paredes presentó una iniciativa legislativa para que los funcionarios en estos cargos no los usen como “trampolín político”

Según Paredes, el régimen actual al que están sujetas las autoridades regionales y locales “(...) ha permitido que la función pública sea utilizada como plataforma de promoción política personal, generando una lógica de “carrera política individual” ajena a los fines del mandato democrático (...) De esta forma se evitará que el cargo de gobernador o alcalde sea utilizado como trampolín político para postular a cargos de mayor nivel, generando una cadena de renuncias que interrumpen los ciclos de gobierno y afectan los servicios públicos”.

La propuesta de ley no solo afecta a las aspiraciones futuras de alcaldes y gobernadores regionales, sino también al vicegobernador regional, a los miembros del Concejo Regional, y los regidores municipales, que también son miembros del Concejo Municipal.

¿Adiós a la campaña del 2026?

A unos meses de que se conozca oficialmente quiénes serán los candidatos a la presidencia del Perú, y de que se venza el plazo para que gobernadores regionales y alcaldes renuncien a sus cargos para postular a la presidencia, la propuesta de la congresista Paredes no afecta a ninguna de las autoridades locales y regionales que aún no definen su candidatura a la presidencia.

Rafael López Aliaga y César Acuña

Según la norma, se ha establecido que esta restricción entre en vigencia en los procesos electorales posteriores a las elecciones municipales y regionales del año 2026, que se realizarán el próximo año, pero aún no cuentan con una fecha establecida por el Jurado Nacional de Elecciones.

De esta manera, unas eventuales candidaturas presidenciales para el 2026 por parte de los líderes de Alianza Para el Progreso, César Acuña (gobernador regional de La Libertad), y Renovación Popular, Rafael López Aliaga (alcalde de Lima) no correrían peligro de ser afectadas por esta norma en caso de que sea aprobada por la Comisión de Constitución y posteriormente por el Pleno del Congreso.

¿Cuándo se conocerán los candidatos a la presidencia?

Según el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 23 de diciembre de 2025 es la fecha límite para que los partidos políticos presenten sus listas y fórmulas presidenciales. Ese mismo día también se cerrará el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), como dispone la Ley de Organizaciones Políticas.

Una vez presentada la documentación, los organismos electorales evaluarán los requisitos de cada lista para determinar si procede su inscripción. El 11 de febrero de 2026 es la fecha límite para que se publique la relación de candidatos admitidos, y también el último día para que un partido pueda retirar una lista o aceptar la renuncia de algún postulante.