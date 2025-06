Yahaira Plasencia insinúa que su nueva canción tiene indirectas para Jefferson Farfán: “Es una catarsis” | América Hoy

Yahaira Plasencia vuelve a estar en el centro de la atención tras dejar pistas claras sobre el contenido y la inspiración detrás de su próxima canción, la misma que se ha encargado de promocionar por redes sociales, aunque aún no está completamente lista.

En una reciente entrevista para las cámaras de América Hoy, la artista reveló que su nuevo sencillo tiene mucho de catarsis personal y, aunque evitó dar detalles concretos, dio a entender que la letra incluye referencias que muchos asocian a Jefferson Farfán, su ex pareja.

La ‘Reina del totó’ compartió que el resultado del proceso creativo no es casual: “Sabía que de una u otra manera esta canción podría revolucionar varias cosas y está bien, creo que es marketing, yo hago música y de eso se trata”, indicó. La cantante aclaró que aún no ha decidido el título oficial, pues su equipo baraja tres opciones y parte de la estrategia es mantener el misterio: “Me he dejado llevar por lo que la gente me ha recomendado”.

No descartó indirectas a Jefferson Farfán

Pero lo que más llamó la atención es la sinceridad con la que Yahaira abordó el contenido de la canción.

Al ser consultada si el tema es una indirecta para su ex, el exfutbolista Jefferson Farfán, respondió: “Yo te voy a decir algo, en cada una de mis canciones, tanto como ‘Soltera’ o ‘Las mujeres también se equivocan’ y esta que viene es como una catarsis de lo que yo en algún momento he vivido”, detalló.

“Esta que viene, que todavía no tiene nombre, creo que también empodera a las mujeres y quien no ha tenido en su vida de repente un ‘machito’, porque así puede llamarse la canción”, dijo al respecto.

El revuelo aumentó cuando Yahaira compartió un adelanto del tema en sus redes sociales y la letra dejó poco a la imaginación: palabras como “Galáctico”, “Autogol” y “machito” alimentaron rápidamente las sospechas de que se trata de una clara referencia a Jefferson Farfán. El apodo de “Galáctico”, en particular, remite directamente al paso del exfutbolista por clubes internacionales y su imagen mediática.

La relación entre Yahaira y Farfán fue una de las más comentadas de la farándula peruana en los últimos años y ambos han jugado al misterio a través de sus redes sociales y nuevas producciones musicales. No es la primera vez que la cantante parece dirigir mensajes a su ex a través de sus canciones, y el futbolista tampoco ha sido ajeno a esta dinámica, pues hace unos meses lanzó una canción que muchos interpretaron como una respuesta.

Yahaira usa ‘Dame Luz’ y no teme a demandas

Yahaira Plasencia dejó claro que no teme recibir ninguna demanda por usar la frase “Dame luz”, popular expresión que muchas personas vinculan a Jefferson Farfán, su expareja. Para la cantante, la frase es de uso común y no tiene dueño, por lo que no planea dejar de utilizarla. “Es una frase que se escucha en la calle, en los mercados, en cualquier casa. No es una marca, no es un nombre artístico. ¿Por qué tendría que dejar de usar algo que todos decimos? Es parte del lenguaje. No le pertenece a nadie”, expresó la salsera.

Aseguró que la utiliza porque le resulta pegajosa y conecta con sus seguidores. “A la gente le gusta, es pegajosa. Yo la uso porque me gusta cómo suena, no por otra cosa”, comentó, y confesó que hasta su mamá la repite diariamente. La intérprete enfatizó que no busca enviar indirectas y que continuará usando la frase en conciertos y redes sociales. “No tengo por qué dejar de hacerlo. Si a alguien le molesta, es su problema, no el mío”, sentenció con firmeza.

Yahaira Plasencia se mostró tranquila frente a posibles demandas, asegurando que decir “Dame luz” no constituye delito ni infringe propiedad intelectual. (América Hoy)

Sobre la posibilidad de acciones legales, Plasencia fue tajante: “No estoy cometiendo ningún delito. No estoy usando un nombre artístico registrado ni apropiándome de una obra. Es solo una frase”. Además, pidió a sus seguidores no alimentar conflictos y se mostró enfocada en su música: “Estoy trabajando, estoy feliz. Lo que digan por ahí no me afecta”.