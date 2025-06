Mototaxista encuentra mochila con laptop y medicinas de turista en Iquitos y la entrega a la Policía tras 20 días. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

En una ciudad marcada por noticias recurrentes sobre secuestros a turistas y extravíos que terminan sin respuesta, un hecho diferente ocurrió en Iquitos. Esta vez, no fue un robo ni un reclamo frustrado en redes sociales. Fue el hallazgo inesperado de una mochila en un mototaxi y una decisión sencilla que terminó por cambiar el curso de los hechos. Un conductor, en medio del trajín habitual, optó por entregarla a la Policía sin saber si recibiría algo a cambio.

Darvis Chuquival, conductor de mototaxi en Iquitos, no supo en qué momento el equipaje quedó olvidado en su vehículo. No fue él quien lo notó. Fue otro pasajero, abordando la unidad días después, quien le señaló que algo permanecía en los asientos traseros. “Me informó diciendo que hay una mochila en mi motocarro”, contó Darvis en conversación con RPP. “Bueno, yo no sabía de qué me estaba hablando. Me dice ‘una mochila’. Me bajé, miré, y había una mochila. No sabía qué hacer legalmente ni a dónde ir”.

La mochila, según confirmaron luego los agentes de la Policía de Turismo, contenía una laptop, un dron, medicamentos para la diabetes y otros objetos de valor que pertenecían a un turista estadounidense. El visitante, según se conoció, ya había abandonado el país cuando se reactivó el contacto gracias a una denuncia formal por pérdida.

Una mochila entre manos desconocidas

Después de encontrar la mochila, Darvis Chuquival permaneció unas horas sin saber cuál debía ser el siguiente paso. Contó que en ese primer momento no pensó mucho en el contenido, pero sí en la posibilidad de que alguien la estuviera buscando.

“Tenía la intención de devolverlo”, relató, aunque reconoció que al principio no le dio demasiado peso al asunto. Finalmente, optó por acercarse a la comisaría más cercana para entregarla.

En la Comisaría de Turismo de Iquitos, los agentes verificaron la denuncia presentada por el turista extranjero y contrastaron los objetos encontrados con la descripción oficial. El suboficial Vázquez, vocero del caso, confirmó que el mototaxista colaboró desde el primer momento. “Se lo interrogó al ciudadano y él colaboró con la Policía indicando que sí tiene las pertenencias del señor. Vino a la comisaría e hizo entrega de los bienes”, precisó ante RPP.

Los documentos policiales indican que el turista estadounidense extravió sus pertenencias durante un traslado desde el aeropuerto hacia el centro de Iquitos. El mototaxi fue uno de los primeros vehículos que abordó tras su llegada. Luego de reportar la pérdida, regresó a su país sin esperanzas de recuperar los objetos.

Según confirmaron los agentes encargados del caso, se logró contactar al extranjero a través de un correo electrónico, luego de verificar los datos asociados a su denuncia. Con ese contacto restablecido, se iniciaron las coordinaciones para enviarle el equipaje de regreso desde Loreto.

