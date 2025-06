Flavia Laos arremete contra Pablo Heredia y no tiene miedo a la segunda parte de EVDLV: “No es de hombres hablar por plata”

Flavia Laos arremete contra Pablo Heredia y no tiene miedo a la segunda parte de EVDLV. Infobae Perú / Captura TV: La Noche Habla.

Flavia Laos no se quedó callada y respondió contundentemente a las recientes declaraciones de Pablo Heredia, quien habló sobre su breve relación con la modelo en El Valor de la Verdad el último domingo 8 de junio.

En una entrevista exclusiva para el programa La Noche Habla, Laos reveló conversaciones privadas entre ella y el actor argentino, las cuales, según ella, lo dejan mal parado y demuestran su falta de sinceridad.

Flavia Laos responde a Pablo Heredia: “Lo que tuvimos no fue una relación”. Infobae Perú / Captura TV: La Noche Habla.

Además, la modelo lamentó que Heredia haya decidido sentarse en el famoso polígrafo del programa de Beto Ortiz para hablar sobre su relación, la cual, según la exchica reality, no duró más de un mes.

Para Flavia, lo que hizo el argentino fue motivado por dinero y no por un interés genuino en contar su versión de la historia. “Le diría que no es de hombres sentarse en una silla por plata, hablar de la vida de los demás y que en verdad evalúe lo que ha hecho, que tome consciencia y no siga haciéndolo”, expresó con firmeza. Su mensaje fue claro y directo: el hecho de hablar por dinero le parecía una actitud poco honrosa.

Flavia Laos responde a Pablo Heredia: “Lo que tuvimos no fue una relación”. Infobae Perú / Captura TV: La Noche Habla.

Flavia Laos no teme a segunda parte de ‘El Valor de la Verdad’

Además, Flavia no mostró temor ante la posibilidad de que Heredia continúe hablando de ella en la segunda parte de El Valor de la Verdad. Con total tranquilidad, la modelo aseguró que ya había contado todo lo que ocurrió entre ambos y no veía sentido en seguir alimentando una historia que para ella ya estaba cerrada.

“Estoy súper tranquila, yo ya me liberé, ya me quité el peso de encima”, declaró con una expresión de confianza. En cuanto a lo que realmente ocurrió entre ella y Pablo, Flavia hace unos días, fue tajante al afirmar que no lo consideró una relación seria.

Para ella, lo vivido con el argentino no significó más que un simple beso. “No significó nada. Para mí fue un beso, entiendes, y ya”, comentó, dejando claro que, a pesar de las especulaciones, su involucramiento con Heredia no pasó de ser algo fugaz.

Flavia Laos responde a Pablo Heredia: “Lo que tuvimos no fue una relación”. Infobae Perú / Captura TV: La Noche Habla.

Flavia Laos no considera relación alguna con Pablo Heredia

Incluso, al hablar de lo sucedido, Laos subrayó que ni siquiera podría calificarlo como una relación. “Una relación no lo podría llamar así, porque salimos unas tres semanas y para mí no es una relación”, dijo.

Aunque Flavia insinuó que tal vez Heredia había sido quien se enganchó más emocionalmente, dejó en claro que no está convencida de esa idea. Para ella, la relación fue de corto alcance y no vale la pena profundizar en lo que, a su parecer, fue solo un episodio sin relevancia.

Laos mostró en televisión los mensajes donde el actor argentino critica duramente a Ale Fuller, generando polémica y dejando al descubierto tensiones ocultas en el círculo de la farándula juvenil(Instagram)

Pablo Heredia confiesa que beso con Flavia Laos fue especial

A pesar de las circunstancias en las que ocurrió el beso, Heredia no dudó en calificarlo como algo especial. “Sentía más cosas de las que podría sentir, y fue un beso muy bonito”, comentó, agregando que la confusión que experimentó en ese momento no le restó el valor al gesto.

“Yo debo admitir que como fue tan de golpe y tan de la nada, porque ella es una persona así, con una personalidad fuerte, que cuando quiere algo lo tiene, leonina, si me había pegado la situación”, reveló.

Bruno Agostini habla sobre su romance con Milett Figueroa. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme