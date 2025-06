Comunidad expulsa a exlíder indígena por fingir su secuestro y pedir S/50 mil: fue castigado con ortiga y hormigas rojas

El exlíder de la comunidad nativa de Alto Yurinaki, Javier Jaime Abel Cruz fue expulsado luego de que fingiera su secuestro para pedir S/50 mil de rescate. (Crédito: RPP)

Durante la asamblea comunal realizada en Puerto Bermúdez, la dirigencia indígena decidió expulsar de manera definitiva a Javier Jaime Abel Cruz tras admitir que simuló su secuestro. Según informó RPP, la medida se tomó luego de que el exlíder de la comunidad nativa de Alto Yurinaki reconociera públicamente que todo se trató de un montaje, lo que generó indignación y rechazo entre los miembros de la comunidad.

La sanción impuesta al exlíder indígena no se limitó a su expulsión, sino que también incluyó castigos físicos tradicionales. Entre ellos, se aplicaron el ‘shalanqueo’, que consiste en rodear al sancionado con una planta de ortiga, y el ‘Tangarana’, en el que la persona es atada a un árbol y sometida a las mordeduras de hormigas rojas. Estas prácticas fueron realizadas en presencia de líderes asháninkas y yáneshas, quienes participaron activamente en la asamblea comunal.

Durante el proceso, Javier Jaime Abel Cruz pidió disculpas a la comunidad y explicó que su acción fue un “simulacro de secuestro” motivado por el agotamiento de sus responsabilidades y la presión de los compromisos adquiridos como dirigente.

Comunicad indígena expulsa a su exlider luego de que fingiera su secuestro para pedir S/50 mil. (Foto: Captura video RPP/Difusión)

“Sé que les he hecho perder tiempo, les he hecho perder ese prestigio de ser comunidad, como Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), una comunidad organizada. La verdad es que yo hice un simulacro para ver cuál era la reacción de mi comunidad. Aparte, detrás de todo esto es que yo también estaba muy saturado de los compromisos que tengo en la comunidad”, declaró, según reportó el citado medio.

Montaje del secuestro

El viernes 30 de mayo, la familia de Javier Jaime Abel Cruz denunció su desaparición ante las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda que involucró a la Policía Nacional, personal de serenazgo de distintos distritos y voluntarios de comunidades vecinas. Según la versión inicial, Cruz había asistido a una reunión de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec) y, al regresar a su vivienda, fue interceptado en el puente Puerto Yurinaki, en Chanchamayo, por seis sujetos desconocidos que lo obligaron a subir a una camioneta.

Horas después, la esposa de Cruz comenzó a recibir mensajes extorsivos desde el celular de su esposo, en los que se exigía el pago de S/50 mil para su liberación. Estos mensajes elevaron la alarma entre los familiares y los dirigentes indígenas, quienes se movilizaron para colaborar en la búsqueda. Según detalló el citado medio, la desaparición de Cruz activó un operativo de búsqueda que se extendió durante tres días y que involucró a diversas comunidades, fuerzas policiales y civiles voluntarios.

Desaparece líder yanesha en la selva central. Foto: AIDESEP

Serenazgo lo encontró en Huancayo

El lunes 2 de junio, personal de serenazgo de Huancayo encontró a Cruz deambulando en la Plaza de la Constitución. El jefe de operaciones de serenazgo, Miguel Mallco Ramos, relató que el líder indígena “estaba pálido, temblando, asustado y totalmente desorientado. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado hasta la ciudad”. La supuesta víctima fue auxiliada y trasladada a la comisaría central, donde se confirmó su identidad y quedó bajo resguardo.

Al llegar, Cruz repitió la versión que había sostenido en los audios enviados a su familia: “Me estaban pidiendo S/50 mil. Han mandado un mensaje, mediante mi celular, para que puedan depositar plata para que me puedan liberar. Pero ellos saben que mi familia no tiene plata”, declaró ante los miembros del serenazgo. Además, afirmó que había permanecido retenido “por los cerros de Huánuco” antes de ser abandonado en Huancayo por sus supuestos secuestradores.

PNP asegura que líder indígena fingió su secuestro para pedir 50 mil soles porque tenía problemas familiares - Buenos Días Perú

Exlider indígena confesó autosecuestro

La historia dio un giro pocas horas después, cuando Javier Jaime Abel Cruz confesó ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo que nunca estuvo privado de su libertad y que todo se trató de una invención personal. El coronel Leo Mendoza, jefe de la Divincri Huancayo, explicó que Cruz ideó el plan para solicitar S/50 mil a su propia comunidad, con el objetivo de solventar problemas económicos familiares derivados de enfermedades graves entre sus allegados.

Según el coronel, Cruz viajó voluntariamente hasta Huancayo y esperaba allí que sus familiares o compatriotas le depositaran el dinero solicitado. La suma asignada para su liberación coincidía con el monto que, según su esposa, había sido retirado por el propio Cruz días antes con el supuesto fin de financiar proyectos comunales.

Javier Abel Cruz

La policía también detectó detalles que llamaron la atención, como el hecho de que el supuesto secuestrado pedía que el dinero se depositara directamente a su cuenta bancaria. “La verdad es que yo hice un simulacro para ver cuál era la reacción de mi comunidad”, reiteró Cruz durante su confesión. El exdirigente fue trasladado a la provincia de Chanchamayo, en la región Junín, y puesto a disposición del Ministerio Público. Los comuneros de Alto Yurinaki confirmaron que no podrá reintegrarse a la comunidad, decisión que fue ratificada por la asamblea.