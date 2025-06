Madre de ‘El Monstruo’ fue seguida por la PNP antes de ser detenida y casi llora ante policías: “Que pague lo que haya hecho”

Fuente: Poder Judicial

Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturada por agentes de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) del Ministerio del Interior, tras varios meses de seguimiento encubierto. Imágenes difundidas por el programa Domingo al Día muestran registros de esta vigilancia, durante la cual era protegida por un allegado de su hijo.

Conocida como ‘Tina’, salía periódicamente de un inmueble en Ica, donde residía, para dirigirse a diversos establecimientos donde debía realizar depósitos. Su rutina se desarrollaba en una aparente tranquilidad, solo interrumpida por entregas en moto que ella misma recibía.

La semana pasada, durante el operativo que permitió desarticular la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ y que culminó con su detención, la mujer se mostró sorprendida y casi al borde de las lágrimas: “Pueden investigar todo, no tengo absolutamente nada”, dijo inicialmente.

Los agentes le encontraron 15 cartuchos de dinamita entre sus pertenencias, pero ella negó cualquier vinculación con el material. “Eso no es mío, eso me lo acaban de poner ustedes. Esto de aquí jamás en mi vida (lo he tenido), eso no se hace, me van a desgraciar mi vida (...) No me interesa la vida de lo que los otros hagan, que paguen lo que hayan hecho”, apuntó.

Según la PNP, habría canalizado más de S/. 487 mil y USD 9 mil hacia Bolivia, Paraguay y Brasil entre 2022 y 2025, fondos presuntamente vinculados a actividades de extorsión lideradas por Erick Moreno Hernández

Horas después del operativo en Ica, personas no identificadas ingresaron al domicilio de la detenida para retirar sus pertenencias. Incluso abrieron unas latas recubiertas con billetes extranjeros, cuyo contenido se desconocía.

El mismo programa reveló que, en la vivienda consignada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como domicilio de ‘El Monstruo’, se encontraban dos de sus primos, quienes aseguraron no haber mantenido contacto alguno con él.

Cargos

Según información policial, Hernández De la Cruz habría recibido dinero producto de uno de los secuestros perpetrados por la organización. El requerimiento de detención judicial por 15 días sostiene que ella, junto con otros miembros vinculados a la red criminal, realizó transferencias hacia Bolivia y Paraguay entre 2022 y abril de 2025.

El documento detalla que los montos transferidos ascenderían a S/. 487,987.00 y USD 9,634.00, los cuales habrían sido recibidos por personas en Brasil, Bolivia y Paraguay, y finalmente destinados a Erick Moreno Hernández. La Policía presume que estos fondos provienen de actividades de extorsión cometidas por la organización en Lima Norte.

Durante su audiencia, se presentó como diseñadora artesana, sin antecedentes penales, y denunció afectaciones a su salud

Durante la audiencia para convalidar su detención judicial por 15 días, la madre de ‘El Monstruo’ se definió como trabajadora independiente. “Soy diseñadora artesana. He colaborado con el Ministerio de Cultura, Dircetur (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo) y he sido convocada por las municipalidades de Ica y Salas Guadalupe. No tengo antecedentes en mi país ni fuera de él”, afirmó.

“En los medios dicen: ‘Le hemos dado a ‘El Monstruo’ donde más le duele’. Eso no es justo. No es justo que destruyan mi vida. ¿Por qué no lo capturan a él? Yo soy yo, él es él (...) Dicho sea de paso, jamás me ha llamado para decirme que pertenece a mi banda, porque sabría cuál sería mi respuesta”, añadió.

También aseguró que su salud se ha visto afectada. “Sufro de tiroides, necesito descartar un cáncer, padezco gastritis crónica aguda y debo someterme a una endoscopia. Esto me sucede por ser la madre de él (...) Por eso les pido que, por favor, me devuelvan la libertad. No debo estar detenida por ser su madre”, dijo.

La mujer tiene un domicilio registrado en la Guyana Francesa y, según Reniec, la actualización de dirección ocurrió hace casi una década. “La ciudadana peruana realizó un trámite de rectificación de domicilio ante el consulado honorario de Cayena, en la Guyana Francesa, el 13 de octubre de 2015. En dicho trámite, actualizó su domicilio con una dirección en ese país”, precisó la entidad.

Agregó que el procedimiento cumplió con la normativa vigente y se sustentó con la documentación exigida por ley. Sin embargo, un informe de 24 Horas señaló que no había visitado ese país anteriormente y que en 2004 partió hacia Brasil, sin regresar hasta 2023, cuando volvió vía Bolivia.