Flavia Laos asegura que Pablo Heredia va a ‘El Valor de la Verdad’ solo por dinero: “Se sentó por plata, nada más”

Flavia Laos decidió aclarar los rumores que la envuelven en medio de uno de los escándalos más comentados del espectáculo peruano. La actriz e influencer fue interceptada por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’, donde se pronunció respecto a la próxima aparición de Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’. Para Laos, el único motivo detrás de la participación del actor argentino en el programa de Beto Ortiz es el dinero.

La cantante urbana, además, llamó la atención sobre los verdaderos motivos que, a su criterio, habrían llevado al actor argentino a sentarse en el temido sillón rojo de Beto Ortiz.

“Por plata, pues. Él se sentó porque le están pagando. Miren el programa porque hay sorpresas”, aseguró con firmeza, dejando entrever que aún hay detalles desconocidos para el público que saldrán a la luz en la esperada emisión.

“Yo nunca me metí en la relación de Ale Fuller y Pablo Heredia”

En diálogo con la prensa, Flavia Laos insistió en que jamás fue “la tercera” en el noviazgo entre Ale Fuller y Pablo Heredia, un tema que vuelve a salir a la luz cada vez que los protagonistas aparecen ante cámaras.

La actriz subrayó que, cuando ocurrieron los hechos, actuó con total transparencia frente a su entonces amiga, la también actriz Ale Fuller: “Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale. Estoy segura de eso”.

Flavia Laos admite error sobre su edad

Apenas se confirmó que Pablo Heredia sería el siguiente invitado de ‘El Valor de la Verdad’, muchos volvieron a recordar la relación que mantuvo con Ale Fuller, pero muy pocos sabían que había tenido un breve romance con Flavia Laos.

Esto ocurrió cuando ambos tenía poco más de veinte años, pese a que tiempo atrás se mencionó que solo tenía 18. Las recientes declaraciones del conductor Beto Ortiz obligaron a Laos a reconocer un error en los números y rectificar su historial amoroso.

“Sí me equivoqué en la edad porque tenía 20, pero fue porque estaba grabando ‘Ven baila quinceañera’. Dos años no hacen la diferencia. Nunca quise decir eso, nunca dije que era menor de edad”, aclaró Laos.

La actriz lamentó que una confusión respecto a su edad haya dado paso a versiones malintencionadas que circulaban en redes y programas de espectáculos. Dejó en claro que nunca buscó generar polémica ni engañar al público sobre los detalles de su romance con el argentino.

Flavia Laos hablará después de ‘EVDLV’ de Pablo Heredia

Aunque el escándalo mediático está lejos de extinguirse, Flavia Laos prefirió no ahondar más en el tema, al menos hasta que termine la aparición de Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’.

“Ya hablé lo que tenía que hablar en mi ‘live’ y después del domingo les puedo declarar porque saldrán más cosillas”, comentó la modelo, quien fue sorprendida por periodistas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Los seguidores de la farándula esperan atentos el desenlace de este triángulo sentimental y las revelaciones que podrían aparecer en el programa de Beto Ortiz. Flavia Laos, fiel a su estilo, aseguró que todo se irá esclareciendo próximamente.

¿Cuántos años tiene Flavia Laos en la telenovela ‘Ven, Baila, Quinceañera’?

Cuando comenzaron las grabaciones de 'Ven, baila, quinceañera’ en 2015, Flavia Laos tenía apenas 18 años, mientras que Ale Fuller contaba con 20. Ambas actrices compartieron escena con Pablo Heredia, quien en ese momento tenía 36 años. A pesar de la diferencia de edad, que rondaba entre los 16 y 18 años entre las actrices y el actor argentino, esto no impidió que se dieran relaciones sentimentales con él durante el rodaje de la exitosa telenovela.

Hoy, Flavia Laos tiene 27 años, nacida el 1 de agosto de 1997. Ale Fuller, por su parte, celebró recientemente su cumpleaños número 30, ya que nació el 29 de enero de 1995. Mientras tanto, Pablo Heredia, nacido el 4 de julio de 1979 en Buenos Aires, se prepara para cumplir 46 años.

