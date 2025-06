Búsqueda sin descanso de Ashley Vargas: así fue como la familia, amigos y rescatistas se unieron por hallar a la piloto FAP

Familia de la piloto Ashley Vargas nunca dejó de buscarla. (Foto: Infobae Perú/FB: Unidos por FAP Ashely Vargas)

El cuerpo de la alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ashley Vargas Mendoza, fue hallado este jueves en el mar de Paracas, frente a la playa Mendieta, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Los restos de la joven fueron encontrados dentro de la cabina de la aeronave modelo KT-1P, que desapareció hace más de dos semanas durante una misión de instrucción. Este hallazgo fue realizado por personal especializado de la Marina de Guerra del Perú.

Según la FAP, la recuperación del cuerpo fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas unidades especializadas, entre ellas buques hidrográficos, patrulleras marítimas y buzos del grupo de salvamento de la Marina. Estos equipos utilizaron tecnología avanzada para realizar un barrido del fondo marino, lo que permitió ubicar la aeronave a una profundidad considerable. Este esfuerzo se enmarca dentro de las tareas de rescate emprendidas por las autoridades para localizar a la piloto.

José Ocampo, tío de la víctima y abogado de los padres de Ashley Vargas, detalló que fue la Policía Nacional del Perú (PNP) quien le informó primero a la familia sobre el hallazgo. Según Ocampo, la noticia les llegó por teléfono, lo que puso fin a la angustiosa espera de la familia para dar un cierre a la búsqueda de la joven, quien era considerada una prometedora aviadora.

Tras 17 días, se halló el cuerpo de la piloto Ashley Vargas. (Foto: Infobae Perú / Composición)

Búsqueda de las autoridades

El 20 de mayo, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó la desaparición de una aeronave KT-1P, matrícula FAP 446, que realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en la ciudad de Pisco, Ica. El contacto con la aeronave se perdió aproximadamente a las 16:08 horas, cuando se encontraba cerca de la isla Zárate, con la intención de concluir la navegación a las 16:25 horas. Tras la pérdida de comunicación, la FAP activó un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

En los primeros días de la operación, se encontraron partes de la aeronave. Como parte del esfuerzo, la FAP desplegó aviones, helicópteros, buzos y personal en tierra. Además, se activó la fase submarina de la operación, con el buque BAP Zimic incorporándose para ampliar la cobertura de la búsqueda

Ashley Vargas lleva desaparecida desde el pasado 20 de mayo. (Foto: Infobae Perú / Andina / Marina de Guerra)

Familia de Ashley Vargas contrató a buzos civiles

El 25 de mayo, la familia de Ashley Vargas acusó a la FAP de falta de respuesta en la búsqueda, denunciando que se había hablado más del avión que de la piloto. Además, señalaron la escasez de personal y la detención de las labores oficiales, sin la presencia de drones, buzos ni helicópteros en la zona.

Los familiares de la joven no se esperaron la reacción de las autoridades y su abogado informó que decidieron contratar buzos civiles para buscar a la joven, pero lamentablemente no obtuvoeron resutlados. EL 28 de mayo destacó que bomberos y voluntarios civiles comenzaron a colaborar con ellos y optaron por pedir ayuda internacional para dar con la piloto.

Familiares y amigos se reúnen todas las mañanas para coordinar la búsqueda y mantener viva la esperanza del regreso de Ashley Vargas.

Amigos y familia realizaron vigilia

El 27 de mayo, una semana después de la desaparición de la piloto de la FAP, Ashley Vargas, amigos y familiares se reunieron en el Óvalo Jorge Chávez, en Lima, para realizar una vigilia en su honor. Con velas encendidas y oraciones, los asistentes se unieron en un acto de solidaridad y amor, pidiendo a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos para localizar a la alférez.

“Continúa la búsqueda, su papá está allá, su tía y su hermana. Todos están buscándola de manera incansable. La familia está esperando que aparezca con vida. La estamos esperando”, expresó una de las personas presentes en la vigilia, cercana a la piloto.

“Unidos por FAP Ashley Vargas”

En su búsqueda, la familia de la joven piloto creó la página en redes sociales “Unidos por FAP Ashley Vargas” para solicitar apoyo ciudadano y compartir sus esfuerzos independientes. Además, pidieron donaciones de equipos de rescate y organizaron una pollada para financiar la continuación de la búsqueda.

“De día y de noche, con nuestros propios medios, equipos prestados, donaciones y el apoyo incansable de la familia, voluntarios, organizaciones civiles y empresas, seguimos buscándote, Ashley. No nos detenemos. No bajamos los brazos. En playas, cerros, caminos… donde sea necesario. No estás sola. Vamos a encontrarte.”, se lee en una recien publicación.

Familia de la piloto Ashley Vargas organizó búsqueda independiente. (Foto: FB/Unidos por FAP Ashley Vargas)

Edgar Vargas, padre de la piloto Ashley Vargas, se mantuvo en Pisco desde el inicio de la búsqueda, sin rendirse. En medio del frío desierto y el dolor del silencio, recorrió el terreno con el apoyo de familiares, amigos y voluntarios, incluidos buzos que se unieron al esfuerzo. Con la voz quebrada y sin descanso, expresó en redes sociales: “Sigo buscando a mi piloto”, expresó