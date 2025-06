Pablo Heredia rompe su silencio tras la confesión de Flavia Laos: “Me atengo a las consecuencias”

Pablo Heredia rompe su silencio sobre su romance con Flavia Laos y Ale Fuller. El Valor de la Verdad.

Pablo Heredia regresa a los titulares del espectáculo peruano después de mucho tiempo, el motivo es su participación en 'El Valor de la Verdad’. El actor argentino, conocido por su papel en la novela juvenil 'Ven, Baila Quinceañera’, decidió pronunciarse luego de que Flavia Laos confirmara en un video, la breve relación que ambos mantuvieron durante las grabaciones de la telenovela.

Heredia, quien llevaba años sin referirse al tema, se mostró dispuesto a terminar de una vez con los rumores y las versiones cruzadas.

En el video adelanto de su esperada participación en 'El Valor de la Verdad’, el actor se sinceró sobre lo ocurrido y dejó en claro que asume todo lo que sus palabras puedan generar en la opinión pública.

“Hubo muchas especulaciones sobre muchas cosas. Prefiero dejar las cosas claras de una vez y me atengo a las consecuencias”, afirmó en el video previo a la transmisión.

La entrevista, según reveló el propio Heredia, cobra un significado especial para él, ya que coincidió con el aniversario número 25 de su carrera artística. Quiso aprovechar la ocasión para mostrarse tal cual es y contar su versión, alejada de la polémica mediática y las habladurías.

Pablo Heredia asegura afrontar las consecuencias luego de su participación de El Valor de la Verdad. Panamericana Tv

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia

El revuelo mediático no tardó en multiplicarse cuando Flavia Laos decidió anticiparse a la entrevista de Heredia en el sillón rojo y revelar detalles de la relación entre ambos.

A través de un live en TikTok junto a su hermana Kiara, la actriz y cantante despejó dudas sobre cómo y por qué terminó el breve romance.

“No le fui infiel con Pablo a nadie. Ellos (Ale Fuller y Pablo Heredia) ya se habían separado y lo nuestro duró como tres semanas, un mes máximo. Sucedió en la última temporada de la novela”, relató Laos para clarificar la cronología de los hechos.

Así, desmontó versiones que la acusaban de haberse interpuesto entre Fuller y Heredia mientras seguían juntos.

El dato que más sorprendió a sus seguidores fue la confirmación de que la ruptura con el actor argentino se produjo a raíz de Patricio Parodi.

Flavia Laos confirma romance con Pablo Heredia | TikTok

Con franqueza, Laos recordó que aunque Heredia era un excelente compañero, atento y divertido, ella no llegó a enamorarse. El quiebre definitivo llegó tras una escena televisiva junto a Parodi que terminó en un beso y desató las interrogantes de Heredia.

“Después de ese programa, Pablo me preguntó si era real lo que había visto y le dije que sí. Le expliqué que ya no me sentía cómoda y que lo mejor era dejarlo ahí. Los dos pensamos igual y así terminó”, sostuvo la actriz sobre su diálogo final con el argentino.

Ambos protagonistas dejaron claro que el final de su historia ocurrió de común acuerdo y sin conflictos mayores. Para Flavia, no hubo necesidad de dramatizar ni buscar culpables. “Cuando algo no encaja, no encaja”, sentenció. Heredia, por su parte, optó por la honestidad y la transparencia, reconociendo los hechos tal como ocurrieron.

El trío formado por Heredia, Laos y Ale Fuller fue uno de los más comentados durante la emisión de ‘Ven, Baila Quinceañera’, tanto dentro como fuera de la ficción. Las actrices peruanas y Pablo compartieron pantalla en épocas en que sus vidas personales se mezclaban con la trama de la novela y los rumores no tardaban en surgir, lo que ahora cobra nueva vida con estas confesiones.

Pablo Heredia - Flavia Laos - Ale Fuller

Pablo Heredia saldrá a contar su verdad

Tanto Pablo Heredia como Flavia Laos coincidieron en la importancia de que sus versiones sean conocidas de primera mano para evitar malos entendidos y especulaciones. “Prefiero que lo sepan por mí y no por versiones de otros”, remató Laos, asumiendo que el interés del público en sus relaciones forma parte del precio de la exposición mediática.

Por su parte, Pablo Heredia recalcó que decidió participar en ‘EVDLV’, tras cumplir 25 años de carrera, buscando dar cierre a viejos rumores y abrir una etapa donde prime la sinceridad.

“La mejor entrevista que hice en toda mi carrera y fui porque quería que sepan más quién soy”, expresó el actor en sus redes sociales.

La expectativa por la entrevista crece y promete revelar episodios desconocidos para los seguidores de la serie y de sus protagonistas.

Pablo Heredia contará su verdad en El Valor de la Verdad. Panamericana Tv