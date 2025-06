Exvocalista de Dilbert Aguilar revela que Jhazmín Gutarra lo sobornó para ocultar su infidelidad: “5 mil soles me depositó”

Exvocalista de Dilbert Aguilar asegura que Jhazmín Gutarra le pagó para mantener su romance en secreto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante otra parte de su entrevista en la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, emitida el 4 de junio de 2025, José López, exvocalista de la orquesta de Dilbert Aguilar, realizó impactantes revelaciones sobre su relación con Jhazmín Gutarra, esposa del reconocido cantante.

López confesó que tuvo una aventura con la esposa de Aguilar, lo que desencadenó una serie de confrontaciones y presiones por parte de Jhazmín para que permaneciera en silencio.

Según su relato, la joven intentó sobornarlo para callar sobre el romance secreto, y le ofreció una suma de dinero a cambio de su silencio.

Le ofreció 5 mil soles

José López detalló que la situación comenzó cuando Dilbert Aguilar, al enterarse de la relación extramarital, confrontó a Jhazmín. “Me dijo: ‘¿Por qué hablaste? ¿Por qué le dijiste de nosotros?’”, relató Joselo.

A partir de esa conversación, según su versión, la corista principal de ‘La Tribu’ le pidió que se quedara callado y le ofreció una suma de dinero para asegurar su silencio.

“Mira, no hables nada, José. Yo te voy a depositar una plata, quédate callado”, aseguró el exvocalista que le dijo Jhazmín en ese momento.

Posteriormente, Joselo relató que Jhazmín cumplió su promesa y le depositó 5,000 soles en su cuenta bancaria. “Cinco mil soles me depositó”, confirmó en su declaración ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

Además, añadió que la esposa de Dilbert intentó justificar su comportamiento y desviar la atención sobre la relación con él, alegando que había sido él quien la había amenazado, no al revés. “Ella dijo: ‘Yo no he tenido ningún romance con él, Dilbert, sino que él me amenazaba, que nos iba a hacer daño, que le iba a hacer daño a mi familia’”, explicó el cantante, negando las acusaciones de extorsión.

Lo más sorprendente de su relato fue que, según Joselo, la esposa de Dilbert Aguilar fue quien se acercó para ofrecerle dinero, pidiendo su silencio tras la confrontación con su esposo. El exvocalista fue enfático al aclarar que no estaba extorsionando a Jhazmín, sino que fue ella quien tomó la iniciativa de darle el dinero. “Yo no la extorsioné, ella me dio el dinero. Yo solo recibí lo que me ofreció”, afirmó.

José López teme por su vida

Además de las acusaciones de soborno, Joselo también expresó su preocupación por su seguridad, dado que temía represalias de parte de Dilbert Aguilar. “Yo sé que Dilbert me iba a meter a mí en cualquier cosa, me iban a hacer daño y por eso me alejo de Lima”, comentó. La tensión en su relato fue palpable, y Joselo lanzó una advertencia pública, asegurando que si algo le sucedía, la responsabilidad recaería sobre el entorno cercano de Jhazmín y Dilbert.

“Quiero dejar bien en claro que si algo me llega a pasar, ya ustedes saben quién es”, señaló, dando a entender que había razones para temer por su integridad. Hasta el momento, ni Dilbert Aguilar ni su esposa han respondido de manera oficial a las declaraciones de estos dos nuevos testimonios.

