Martín Vizcarra celebra: JNE rechaza anular la inscripción de Perú Primero pese a denuncia de firmas falsas

Martín Vizcarra continúa haciendo campaña política con su partido Perú Primero pese a las inhabilitaciones en su contra. Foto: Facebook Perú Primero

El inhabilitado expresidente Martín Vizcarra seguirá liderando su partido Perú Primero. Esto debido a que la dirección del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó anular la inscripción de la agrupación política por presuntamente presentar firmas falsas.

La denuncia fue presentada por la exprocuradora y hoy militante de Renovación Popular, Katherine Ampuero, quien también solicitaba la nulidad de oficio de las inscripciones de los partidos Primero La Gente y Perú Moderno por firmas falsas.

Ampuero hizo la denuncia en base a los reportajes periodísticos que daban cuenta de que Perú Primero y las otras agrupaciones presentaron fichas de afiliaciones con miles de firmas provenientes del mismo puño, según informes del Reniec.

Por ejemplo, en el caso del partido de Martín Vizcarra se dio a conocer que 5.000 fichas de afiliaciones contenían firmas de un mismo puño. Cabe precisar que dichas fichas no fueron considerados para el conteo de los 25.000 adherentes para lograr la inscripción, aunque ello no evitó que de todos modos se dieran casos de afiliaciones indebidas.

ROP del JNE rechaza anular la inscripción de Perú Primero.

¿Por qué el ROP no anuló a Perú Primero?

Según la resolución de la dirección nacional del ROP a la que accedió Infobae, se rechaza la denuncia de Katherine Ampuero porque se basa en “presunciones”.

El ROP explica que no se ha verificado que los ciudadanos que declararon en medios de comunicación que fueron afiliados indebidamente “efectivamente no hayan manifestado su consentimiento suscribiendo una ficha para su afiliación“.

Y es que, el pleno del JNE estableció en enero de este año, antes de que explote el escándalo de firmas falsas, que no bastaba la palabra del ciudadano presuntamente afiliado indebidamente a un partido para proceder a excluirlo del padrón de un partido. El afectado tiene que probar la afiliación indebida presentando una pericia grafo técnica.

Entonces, el ROP hace la pregunta si corresponde declarar la nulidad de la inscripción de Perú Primero, Primero La Gente y Perú Moderno “de manera inmediata y sin seguir procedimiento alguno que permita acreditar que efectivamente existieron vicios en su inscripción”.

“La respuesta a esta interrogante es evidentemente negativa, pues no existiría documentación probatoria que permita determinar, sin lugar a dudas, que cualquiera de las agrupaciones políticas señaladas incurrió en las causales de nulidad”, contestó.

Toman medidas

En la resolución también se deja constancia de que el JNE aprobó recientemente un reglamento para iniciar una fiscalización posterior a los partidos políticos con inscripción. Proceso que “recién determinará si existen, o no, vicios que acarreen la nulidad de su inscripción”.

“Adicionalmente, se informa que la DNROP trasladó oportunamente los informes en los que el RENIEC dio cuenta de la existencia de indicios de falsificación de firmas a la Procuraduría Pública del JNE para el inicio de las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables”, comunican.

Por ello, la dirección nacional del ROP rechaza la denuncia de Katherine Ampuero, quien podrá solicitar el reembolso de la tasa que pagó para presentar su pedido. Sumado a ello, cabe hacer la precisión de que esta decisión no puede ser apelada, según establece la jurisprudencia del JNE.

Congreso podría inhabilitar por tercera vez a Martín Vizcarra. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Este viernes se verá afiliación de Vizcarra

El JNE decidirá el 6 de junio si el expresidente Martín Vizcarra puede ser reinscrito en el padrón de Perú Primero, tras su exclusión por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) en abril, debido a las inhabilitaciones del Congreso por 10 y 5 años.

Perú Primero apeló, argumentando que las sanciones impuestas por el Parlamento no prohíben la afiliación a partidos, ya que estos son “asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado”. Además, critican que el ROP actuó sin una resolución fundamentada.