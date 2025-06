Siguen quejas contra el AeroDirecto: usuarios reportan más demoras y cobros irregulares en rutas desde y hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

A pocos días del inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los usuarios del servicio AeroDirecto, implementado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), comienzan a manifestar su descontento. Aunque el objetivo de esta flota es facilitar el acceso al terminal aéreo con tarifas accesibles y recorridos directos, varios pasajeros han reportado largas esperas, cobros inconsistentes y dudas sobre la exclusividad del servicio.

Desde tempranas horas del día, decenas de usuarios se apostaron en los paraderos de AeroDirecto esperando los vehículos prometidos por la ATU. Según el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández, 52 buses están asignados a cinco rutas que atraviesan Lima y Callao, con una frecuencia estimada de 15 minutos. Sin embargo, en la práctica, los pasajeros narran una realidad distinta.

“No están cumpliendo las horas. Cuando escaneamos el QR, el cronograma decía que el bus debía llegar a las 9:21, pero apareció cerca de las 10”, declaró una usuaria molesta ante las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Los usuarios expresaron su molestia por el largo tiempo de espera - Créditos: Andina/Panamericana TV.

Actualmente, el tiempo estimado del recorrido hacia el nuevo aeropuerto varía entre 45 minutos y una hora y 20 minutos, dependiendo del punto de origen y el tráfico. Si bien algunos usuarios valoran el costo reducido y la sensación de seguridad al viajar con más pasajeros que se dirigen al mismo destino, la necesidad de mejorar la frecuencia, fiscalización y cobertura de rutas es urgente.

Un usuario que partía desde el Rímac expresó su incomodidad por tener que trasladarse hasta Jesús María para abordar el AeroDirecto. “Debería haber más rutas desde distritos alejados. No todos vivimos cerca del centro”, mencionó ante el citado medio.

Aunque no todo es malo, ya que una usuaria señaló que sí se siente satisfecha con el servicio. “Sí, para mí sí está bien, porque si tomo un taxi me va a salir más caro. A veces no sé si es seguro o no, pero en cambio acá, en el bus, me siento más segura, porque vamos varios al aeropuerto. Yo me siento más tranquila aquí”, precisó.

La ATU ha establecido cinco rutas para el servicio AeroDirecto - Créditos: MTC.

Anomalías en los cobros de los pasajes

Además de las demoras, los pasajeros han reportado inconsistencias en el cobro del pasaje. El youtuber Soy Fer publicó un video en redes sociales donde evidenció que pagó tres soles en efectivo desde la plaza San Martín, mientras que a otros usuarios, al pasar la tarjeta, se les cobró solo S/2.50.

Alertan sobre cobros irregulares (Créditos: SoyFer)

“En la web dice que desde Quilca al aeropuerto cuesta S/1.20, pero algunos pagaron S/1.50 en efectivo. No sé si pensar mal del chofer o del sistema, pero algo no cuadra”, comentó.

Por otro lado, también hay cuestionamientos sobre la exclusividad del servicio para pasajeros del aeropuerto. “Esto parece un bus interurbano. La gente sube y baja en cualquier lugar. No hay control, y si se llena con personas que no van al aeropuerto, ¿dónde queda el espacio para los que sí tienen que viajar?”, comentó el creador de contenidos.

¿Cuáles son las rutas del AeroDirecto?

AeroDirecto Norte : Parte desde el paradero Túpac Amaru, en Los Olivos, y sigue por las avenidas Naranjal, Canta Callao, Elmer Faucett y Morales Duárez hasta llegar al nuevo aeropuerto.

AeroDirecto Sur : Su recorrido inicia en Galerías Brasil. El bus transita por La Paz, la avenida Venezuela y Morales Duárez antes de llegar al terminal aéreo.

AeroDirecto Centro : Sale desde la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, y avanza por Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Elmer Faucett, Quilca y Morales Duárez rumbo al aeropuerto.

AeroDirecto Quilca (Callao) : Comienza su recorrido en la avenida Quilca, en el Callao, y conecta directamente con el aeropuerto a través de Elmer Faucett y Morales Duárez. Es la única línea que opera las 24 horas del día.

AeroDirecto Ventanilla: Parte desde Ventanilla y recorre las avenidas Néstor Gambeta, Elmer Faucett y Morales Duárez hasta llegar al terminal aéreo.