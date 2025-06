Magaly Medina le aclara a Laura Spoya tras su regreso al podcast: “No somos amigas, nunca lo fuimos”

Magaly Medina le da con palo a Laura Spoya: “No hemos sido amigas, ni por WhatsApp”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina no se guardó nada. En la edición del 2 de junio de Magaly TV La Firme, la conductora aprovechó un segmento del programa para comentar el regreso de Laura Spoya a su podcast ‘Good Time’ y responder con firmeza a una indirecta que, según las redes sociales, habría sido dirigida hacia ella.

Spoya, que atraviesa un proceso de separación con el mexicano Brian Rullan y que ha generado numerosos titulares, insinuó que una persona cercana la habría traicionado al permitir que se hable mal de ella en televisión.

En el video mostrado por Magaly, se escucha a Spoya decir frases como: “Está alineando su energía para atrás... hay personas que me conocen de verdad, que me conocen de una manera muy íntima. A veces está bien quedarse callado, pero a veces no, sobre todo cuando tú sabes cómo es la persona. Dejar que la chanquen, sobre todo en tu programa, me pareció bajo”, se escucha en un inicio a la exMiss Perú.

Magaly Medina afirma que Laura Spoya nunca fue su amiga

“Pero es su forma de trabajar. Se dice que uno se da cuenta de quiénes son sus amigos cuando alguien habla mal de ti y no lo permiten”. Estas palabras despertaron el interés del público y desataron especulaciones sobre la identidad de la persona a la que se refería.

Magaly no tardó en responder y fue categórica: “Supongo que se refiere a alguno de sus amigos televisivos. Porque Laura Spoya es un personaje que se mueve en el mundo farandulero desde hace tiempo. Pero, ¿por qué tiene que dirigirse a mí? Creo que cuando alguien quiere decir mi nombre lo dice sin taparse. Ella y yo no somos amigas. Nunca lo hemos sido”.

La conductora detalló que conoció a Laura por medio de Jessica Newton, pero que jamás hubo una relación cercana entre ellas. “Yo era amiga de Jessica Newton, y a través de ella la conocí. Pero amigas no hemos sido. No nos hablábamos por WhatsApp, no nos contábamos nuestras penas, no nos frecuentábamos. No conozco su mundo íntimo. Solo porque alguien me caiga simpática no quiere decir que sea mi amiga. Ella siempre me ha parecido muy simpática, pero no más que eso”.

Además, criticó el uso de indirectas en las redes sociales y la costumbre de lanzar mensajes ambiguos que generan polémica: “No sé por qué en redes sociales todos ponen mi nombre cuando ella se dirige así. No sé a quién va dirigido. Hasta para eso hay que tener claridad. No hay que mandar indirectas, hay que hablar con nombre y apellido”.

Magaly Medina aconsejó a Laura Spoya que no se exponga si no le gusta que la critiquen

Pero la periodista no se quedó ahí. También cuestionó el manejo que Spoya ha tenido sobre su exposición mediática y su vida sentimental en medio del conflicto. “Ella sigue con su circo y seguramente va a seguir hablando de este tema mientras le dé réditos. Si tú sigues abriendo la puerta a tu vida privada, luego no te quejes. Todo el mundo tiene derecho a opinar porque tú misma no has sabido poner un límite”.

Magaly sugirió que Spoya está mal asesorada y que debería replantear el contenido de su podcast. “No has sabido decir hoy no vamos a hacer audiencia con mi vida. Hoy se cierra este capítulo y hablamos de otra cosa, del clima o de lo que sea. Eso debió ser. Pero debe estar tan mal aconsejada, dejándose llevar por cualquier aprendiz de productor. Eso es muy malo. Hay que saber en quién confiar cuando uno es nueva en esto de empezar a ganar seguidores”.

El pronunciamiento de Magaly Medina fue contundente, sin ambigüedades y con su característico estilo directo. Cerró el tema dejando claro que no permitirá que se le vincule con insinuaciones que, según ella, no corresponden a la realidad: “Yo no tengo por qué ser amiga de todo el mundo del espectáculo. No tengo por qué involucrarme en dramas ajenos solo porque una persona me cae bien”.

