Yahaira Plasencia lanza fuerte mensaje tras nueva polémica con Jefferson Farfán: “Yo ya cerré ciclos, pregúntenle a él”

La artista rechaza ser parte de controversias relacionadas con su expareja y recalca que su etapa junto a Farfán terminó, priorizando su carrera y nuevos proyectos musicales (América TV)

En el programa “América Hoy”, Yahaira Plasencia dejó en claro que su relación con Jefferson Farfán pertenece al pasado. La cantante fue abordada sobre las declaraciones de Darinka Ramírez, quien afirmó en “El valor de la verdad” que el exfutbolista utilizó a Yahaira como pretexto para no reconocer legalmente a su hija.

Ante ello, la artista no se guardó nada. “Ese tema no es mío, pregúntenle a él”, respondió. Su mensaje fue interpretado como un intento de cortar definitivamente con la narrativa que la involucra en conflictos ajenos.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez Plasencia fue categórica: no desea verse arrastrada nuevamente a asuntos personales del exjugador. Su aparición pública se dio en medio de la promoción de un nuevo proyecto musical, lo que evidenció que su enfoque está lejos de las controversias mediáticas que durante años la rodearon.

Una respuesta sin rodeos

Yahaira fue directa ante las cámaras tras los dichos de Darinka Ramírez: “Yo ya cerré ese capítulo”. Dejó en claro que no se responsabiliza por decisiones ajenas a su vida actual. (Instagram: yahairaplasencia)

Durante su salida de un show, Plasencia fue cuestionada sobre los recientes dichos de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. En “El valor de la verdad”, Ramírez aseguró que el exfutbolista habría puesto como justificación su entonces relación con Yahaira para no firmar a la menor.

Ante este escenario, la cantante reaccionó con firmeza. “No tengo nada que ver con ese asunto”, expresó. Sin titubeos, dejó claro que no se hará responsable por palabras o decisiones ajenas. “Yo ya cerré ese capítulo hace tiempo”, agregó ante las cámaras.

La cantante también mencionó que, aunque entiende el interés del público, no considera justo que la involucren en disputas que no le corresponden. Para ella, la historia con Farfán quedó atrás y su presente está enfocado en la música. En su intervención evitó referirse directamente al exfutbolista, aunque deslizó cierta molestia por el uso de su nombre en un contexto tan delicado.

“Pregúntenle a él”: un mensaje que deja las cosas claras

Yahaira respondió sin dudar: “Ya cerré ciclos”. Su frase se convirtió en tendencia al dejar claro que no permitirá más usos indebidos de su nombre para justificar actos de terceros. (Instagram: yahairaplasencia)

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue su breve pero contundente respuesta: “Pregúntenle a él”. Con estas palabras, la salsera evitó involucrarse en el conflicto, sin dejar de defender su postura. En anteriores ocasiones, Yahaira había preferido guardar silencio frente a este tipo de situaciones, pero esta vez su respuesta fue categórica.

“Yo no tengo por qué aclarar nada. Ya cerré ciclos, eso es parte del pasado. Él sabrá por qué hizo o dijo lo que dijo”, señaló en tono sereno pero firme. En redes sociales, la frase “Pregúntenle a él” se viralizó rápidamente, acompañada por mensajes de apoyo y reconocimiento a la artista por mantener su posición sin caer en provocaciones.

La artista habla desde su nueva etapa profesional

Alejada de los líos mediáticos, Yahaira destacó que está viviendo una etapa distinta. “Estoy enfocada en lo mío. No voy a cargar con problemas que no me corresponden”, dijo ante cámaras. (Instagram: yahairaplasencia)

Además de responder sobre la controversia, Yahaira aprovechó su aparición en televisión para hablar sobre sus nuevos proyectos musicales. En su estilo, comentó que se encuentra en una etapa de crecimiento personal y profesional. “Estoy enfocada en lo mío, en mi carrera, y en seguir evolucionando como artista”, dijo.

La cantante, que ha sido blanco constante de la prensa de espectáculos, no evitó referirse al desgaste que generan este tipo de exposiciones. “Uno aprende a manejarlo. Pero hay un límite, y ya no estoy dispuesta a dejar que me usen como excusa para otros problemas”, apuntó.

La salsera se mostró agradecida con su público y con quienes han comprendido su deseo de cerrar etapas del pasado. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un llamado a dejar atrás viejas historias y permitirle avanzar sin etiquetas que ya no le corresponden.

Por último, y tras la difusión de la entrevista, los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse. En plataformas como X y TikTok, los usuarios compartieron clips de la respuesta de Yahaira, destacando la serenidad con la que abordó un tema potencialmente explosivo. Algunos tildaron su reacción como “elegante”, mientras que otros la calificaron como un “golpe directo pero necesario”.