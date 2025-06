Interceptan embarcación con 73 sacos de droga en Tumbes: ocho capturados con más de una tonelada de cocaína lista para ser enviada por mar

Día Mundial de la Bicicleta: desde cuándo, por qué se celebra cada 3 de junio y consejos para un viaje seguro En esta fecha se busca recordar que el acceso a una movilidad limpia y segura debe ser un derecho, no un lujo reservado a pocos

Segundo Acho, presidente de EsSalud, no tiene los años de experiencia exigidos y no estaba habilitado para ejercer como médico Según el informe de Contraloría, el nombramiento del jefe del Seguro Social de Salud no se ajustó a la ley y los documentos que haya suscrito carecían de validez