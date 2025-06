Darinka Ramírez lloraba frente a Jefferson Farfán y él tenía fría reacción: “¿Ya te calmaste? Ya pasó”

Darinka Ramírez confiesa que lloraba frente a Jefferson Farfán y él tenía fría reacción: “¿Ya te calmaste? Ya pasó" | Panamericana

Darinka Ramírez volvió a remover los cimientos del entorno mediático nacional con su participación en 'El Valor de la Verdad’, emitido el 1 de junio. Sentada frente a Beto Ortiz confirmó las respuestas que tuvo en el polígrafo y con voz entrecortada, reveló detalles desconocidos sobre su tormentosa relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, padre de su hija, quien además tardó en ser reconocida legalmente.

Una de las confesiones más impactantes ocurrió cuando respondió afirmativamente a la pregunta número 11 del programa: '¿Lloraste por Farfán?’. Su respuesta no solo fue un “sí”, sino un testimonio crudo y cargado de dolor. Según contó, el detonante de sus lágrimas siempre fue el nacimiento de su hija y la idea de formar una familia. “Él me ha visto llorar por eso. Perdí la cuenta, entre 10 y 15 veces”, afirmó. “Yo estaba enamorada, tenía a mi hija, la ilusión de formar una familia. No lo veía posible, por eso lloré, por las mentiras. Muchas veces, porque me la negó muchas veces a ella”, acotó.

Según relató, la idea de tener una familia se rompió cuando el exdeportista fue ampayado con Delany López. Al respecto, Farfán no solo ignoraba su sufrimiento, sino que respondía con una frialdad que aún la marca.

“En una oportunidad él mismo se retiró molesto porque no le importaba el por qué lloraba, sino el por qué lo celaba”, comentó. “Se fue del departamento por reclamarle y al rato me llama y me dice: ‘¿Ya estás bien? Estoy cerca, voy de nuevo al departamento’, y volvió”.

Ramírez confesó que Farfán minimizaba su dolor, y sentía que esa situación era como si le dijera: “Te me calmas y vuelvo, no quiero verte llorar, me aburres”. Para ella, estas reacciones evidenciaban la falta de empatía y compromiso del exseleccionado nacional. “Regresaba y me consolaba... íntimamente. Venía y decía: ‘¿Ya te calmaste? Ya pasó y ya’”, relató con tristeza.

La joven explicó que su deseo por formar una familia con Farfán no era una ilusión repentina, sino algo que había forjado desde sus propias experiencias familiares. “Yo estaba enamorada, yo sentía mucho por él. Siempre imaginé la familia. Vengo de una familia unida y deseaba lo mismo”, señaló, pese a que finalmente todo se convirtió en una completa decepción.

Jefferson Farfán responde a ⁠Darinka Ramírez tras acusaciones en Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán afirmaba que no tenía dinero para su hija

En una de las revelaciones de Darinka Ramírez, la joven aseguró que Jefferson Farfán le prometió comprarle un departamento a su hija cuando esta cumpliera un año, pero la menor cumplió años y no se dio esta situación.

Al respecto, aseguró que el exseleccionado le mencionaba que no tenía dinero para hacer esta compra porque todo estaba en su proyecto KM40, que es su centro comercial. “Me decía que no tenía plata, que todo el dinero estaba invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años”, mencionó al respecto.

Por otro lado, mencionó que desconfiaba de su palabra y aunque desconoce su fortuna, eso era lo que él le decía. “Yo no sé cuánto tiene en total, pero si él me decía que no tenía, por algo será. Igual me dijo que este año, máximo en julio, iba a comprar el departamento”, agregó en su descargo.

Jefferson Farfán se reencuentra con Darinka Ramírez y dedica emotivo mensaje a su hija

Finalmente, Darinka se mostró ya decepcionada de las palabras del padre de su hija, Aunque Farfán afirmó que cumpliría con el inmueble para su hija en julio de este año, ella, no se confía de esta situación y está buscando sus propios recursos.

“Yo ya no le creo nada, pero espero que lo haga. Igual estoy juntando mi platita para darle la comodidad a mi hija. Si él no cubre, yo lo haré”, finalizó.