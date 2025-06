Confusión por el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: personal impidió ingreso de autos que llegaron con anticipación

Personal del aeropuerto Jorge Chávez tuvo que indicar a viajeros que llegaban en auto que las puertas de ingreso se abrirían recién a las 8:00 a.m. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Latina)

El inicio de las operaciones en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez esta mañana no se produjo sin incidentes. En un intento de llegar al terminal aéreo con varias horas de anticipación para no perder sus vuelos, varios pasajeros fueron impedidos de ingresar a las instalaciones en sus autos porque se acercaron al lugar muy temprano, una hora antes de que inicien oficialmente las actividades.

Personas que tenían sus viajes programados a partir de la 1:00 p.m. y llegaron aproximadamente a las 7:00 a.m. al Aeropuerto Jorge Chávez fueron detenidas por personal del terminal, pues el acceso sería permitido recién a las 8:00 a.m.

Los ciudadanos que se acercaron al lugar se vieron obligados a utilizar el puente de salida ubicado al lado, y esperar varios minutos antes de finalmente y tener permitido su ingreso a las instalaciones del terminal aéreo.

Estas serán las ubicaciones Latam, Sky, Iberia y otras aerolíneas en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Andina

La llegada anticipada de vehículos a las instalaciones del nuevo aeropuerto también afectó a equipos de prensa, quienes se acercaron minutos luego de las 7:00 a.m. para iniciar la cobertura de la puesta en marcha del terminal aéreo.

Según se indicó en Latina, el acceso solo sería posible a la hora indicada (8:00 a.m.), pese a que supuestamente se tenía la autorización necesaria para iniciar la cobertura de manera anticipada.

Aproximadamente dos medios de comunicación fueron los afectados con esta decisión y tuvieron que esperar a que se produzca una confirmación adicional

Equipos de prensa fueron impedidos de acceder con anticipación al aeropuerto Jorge Chávez pese a tener la autorización necesaria. (Foto: Latina)

Lista de los primeros vuelos del aeropuerto Jorge Chávez

Tras 12 horas de trabajos ininterrumpidos, desde la 1:00 a.m., Lima Airport Partners (LAP) confirmó el inicio de operaciones del nuevo Jorge Chávez a la 1:00 p.m., con el primer vuelo de salida rumbo a Atlanta, Estados Unidos, y la llegada de vuelos emblemáticos desde Madrid, Santiago y São Paulo.

Esto es la lista de vuelos de salida nacionales e internacionales en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y puedes consultar más vuelos en este enlace:

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: Lista de primeros vuelos

Pasajera del aeropuerto Jorge Chávez casi pierde su vuelo por error

Hasta el minuto final de las operaciones en el antiguo Aeropuerto Jorge Chávez, los pasajeros estuvieron a punto de perder sus vuelos por tardanzas o incluso por inconvenientes con la documentación. Es el caso de la última pasajera que llegó al módulo de Migraciones, 20 minutos antes de la salida de su avión con destino a Aruba.

“(...) Estaba adentro y he regresado. Presenté mi carnet de vacunación de fiebre amarilla, que me he vacunado hace 5 años, y dicen que no es válido”, indicó la mujer llamada Nati, quien afirmó que además tuvo que pagar una Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) antes de correr junto a su amiga con dirección a su puerta de embarque. El incidente fue captado en vivo por RPP.

Así fue el cierre de puertas del antiguo aeropuerto Jorge Chávez

Antes del inicio de actividades del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, a las 11:59 p.m. del 31 de mayo, se produjo el cierre definitivo del antiguo terminal aéreo y se apagaron sus luces en un acto simbólico.

Minutos después de la medianoche, los trabajadores del aeropuerto cerraron las puertas de ingreso a las salas de embarque por última vez. “Estos quince días han sido de mucha emoción, porque estamos dejando este lugar que nos ha abierto las puertas”, expresó Maciel Serna, trabajadora del terminal desde hace nueve años.

Para ella, el traslado a las nuevas instalaciones no solo significa un cambio de espacio, sino una ampliación de oportunidades laborales: “Antes tenía 50 trabajadores por turno, ahora serán 100”, es decir, el doble.

Los últimos vuelos en despegar fueron el LPE2478 con destino a Los Ángeles y el LAN523 rumbo a Santiago de Chile, mientras que el último en aterrizar fue el LPE2233, procedente de Iquitos