La dura crítica de Magaly Medina a Sofía Franco por su precandidatura a la alcaldía de Lima: “¿Alguien sensato votaría por ella?"

Sofía Franco, conocida por su prolongada trayectoria en la televisión nacional, vuelve a ocupar los titulares, pero esta vez por motivos muy distintos a los habituales en su carrera televisiva. Ahora, la exconductora ha anunciado su precandidatura a la alcaldía de Lima, una postulación que de inmediato desató una tormenta de comentarios en medios, redes sociales y en Magaly Medina, quien desde su espacio de “Magaly TV: La Firme” arremetió contra la aspiración política de Franco y la decisión de quienes la respaldan, poniendo en tela de juicio su capacidad para asumir un cargo público de esa envergadura.

La revelación de la precandidatura de Sofía Franco llegó el viernes 30 de mayo, a través del programa ‘Amor y Fuego’, momento en el que se mostró el primer afiche oficial con su imagen como postulante por el partido ‘Progresemos’, organización política, liderada por Carlos Morales, ex pareja de Jessica Newton, y que selló una alianza con el partido de Álvaro Paz de la Barra, aún esposo de Franco y exalcalde de La Molina.

Sofía Franco se lanza a la política: exconductora anunció precandidatura para Lima| Instagram (Sofía Franco)

El detalle no pasó desapercibido para los periodistas de espectáculos y la opinión pública en general, ya que la expareja protagonizó, tiempo atrás, uno de los escándalos personales más ruidosos de la farándula peruana.

La crítica dura de Magaly Medina

Magaly Medina fue una de las primeras en reaccionar, dedicando largos minutos de su programa al tema. Apelando a la ironía, cuestionó tanto a la exconductora como a quienes le abrieron la puerta en la política limeña: “¿Se imaginan a Sofía Franco sentada en el sillón de la alcaldía? Alguien pensará, algún tipo con cero por ciento de neuronas en el cerebro, ¿alguien sensato podría votar por ella?”, lanzó Medina, retratando la incredulidad y el escepticismo que le genera esa postulación.

La reacción de Medina no tuvo que ver solo con la figura de Franco, sino con su historia pública y el modo en que su vida personal terminó expuesta. “Le van a recordar durante toda su campaña los videos donde él la arrastraba... Realmente me parece patética que ahora se lance”, subrayó Medina, en referencia a los episodios de violencia y escándalo mediático que marcaron la relación de Franco y Paz de la Barra en 2021.

Sofía Franco y los polémicos momentos en su relación con Álvaro Paz de la Barra. | Magaly Tv: La firme.

Por aquel entonces, el conflicto escaló a denuncias públicas y aparatosos incidentes ante las cámaras.

Magaly Medina también sugirió que la postulación de Franco responde a jugadas políticas internas más que a convicciones o entusiasmo ciudadano. “Qué tipo de alianza habrán quedado, cómo se habrán hecho la repartija, porque en estas alianzas se hacen este tipo de negociaciones”, ironizó, insinuando que la candidatura sería el resultado de pactos privados entre Progresemos y el partido del exalcalde.

Magaly Medina le contestó fuerte y claro a Sofía Franco luego que rubia insinuara que se le debe dar regalos a la periodista para que entreviste

Rodrigo González también critica a Sofía Franco

La reacción crítica no se limitó a Magaly Medina. Rodrigo González, ‘Peluchín’, y ex compañero televisivo de Sofía Franco, utilizó su propio espacio en Willax para sumar cuestionamientos a la exconductora de TV. “El fungir de familia feliz cuando no lo son, ocultar cosas que han pasado cuando ella estaba en la realidad, pedir ayuda, luego regular, luego fingir y luego unirse políticamente, más de lo mismo que ya hemos visto”, expresó visiblemente indignado.

González puso en duda la sinceridad tras las recientes apariciones de Franco en obras sociales, sugiriendo que sus intenciones tenían un trasfondo más ligado a su futuro político que a una real vocación de servicio: “Todo tenía un fin detrás”.

“Estoy curtida”

En declaraciones pasadas, Sofía Franco aseguró que “ya estoy curtida, tengo cuero de chancho ante las críticas”. Sin embargo, el público tampoco fue ajeno a la noticia de la precandidatura de la exmodelo.

“Por favor sres déjense de bromas, Risas y Salsa hace años que ya no existe y los circos llegan en Julio”, dijo uno de los usuarios a través de ‘X’.

“Conozco de primera mano lo que el incapaz de su marido (el que le pegaba) le hizo a La Molina, por lo que no dudo que está señora hará otro tanto siendo dirigida por este individuo y su entorno”, sostuvo otro crítico a la candidatura.

"SofiaFranco pre-candidata a la alcaldía de Lima!!!¿Esta es tú candidata? La mía NO!!!“,

Sofía Franco niega ser utilizada para la campaña política de Álvaro Paz de la Barra. América TV: América Hoy.