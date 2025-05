Magaly Medina defiende a Jessica Newton de Carlos Morales y asegura que la casa en disputa le pertenece: “Su papá la pagó”

Magaly Medina habla de la casa de Jessica Newton. Magaly TV La Firme

En la edición del martes 27 de mayo, Magaly Medina se refirió a la situación que enfrenta su otrora amiga Jessica Newton tras la aparición de Carlos Morales, expareja y padre biológico de sus tres primeros hijos.

A través de una entrevista, Carlos Morales habló de la casa que lo ha llevado a juicio con Jessica Newton, señalando que es suya porque él la pagó. Sin embargo, la exreina de belleza asegura que no es así.

“La única comunicación que yo tengo con el señor es un juicio que espero tengamos la resolución final pronto para que así nos devuelva mi casa. (¿Es una propiedad que se compró entre los dos?) No, es una propiedad a mi nombre, así que lo único que yo tendría que decir es que ya es hora de que me devuelva mi casa“, indicó la exreina de belleza.

Ante ello, Magaly Medina salió al frente para contar lo que sabe tras ser amiga de Jessica Newton. Pese a que ahora están distanciadas, señaló que no puede dejar de pronunciarse, ya que ha sido testigo de los mucho que se ha esforzado la exreina de belleza por sus hijos, además de haber conocido a Fernando Sánchez de Lamadrid, quien se ha ganado a pulso que Cassandra y sus hermanos lo llamen papá.

No solo ello, también opinó sobre la casa que tiene a Jessica y Carlos Morales en juicio. Medina resaltó que hay papeles que demuestran que Newton está diciendo la verdad y que no cree en las palabras de exgerente de Aero Continente.

“La hija de este señor (Alexandra Morales) salió hace como diez años a despotricar contra Jessica Newton, dijo que se había metido en la relación de sus padres, y él, calladita la boca, no dijo nada“, señaló

“Dejó que su hija, que vive con él en la casa cuya propietaria es Jessica Newton, vivan ahí con su marido, Renzo Schuller. Sí, el que sale en la televisión. Ese es el esposo de la hija de este señor con el que viven en esa casa. Usufructúan esa casa que pagó el papá de Jessica Newton. Y hay papeles para demostrarlo”, acotó.

Magaly Medina contó que ha tenido la oportunidad de presenciar reuniones de Jessica con su abogado donde se toca el tema. “Hay abogados que vienen en este caso hace años de años, con este señor que se quedó con una propiedad que no le correspondía. Eso es lo que yo sé y lo que he escuchado desde las épocas en que soy amiga de ella y que he escuchado hablar a los abogados de Jessica. Además, porque este es un caso súper complicado. Lo de la casa que se ha ido complicando con los años”, indicó.

Respalda el cambio de apellido de Cassandra Sánchez de Lamadrid

Magaly Medina también mencionó el cambio de apellido de Cassandra Sánchez de Lamadrid. La periodista aseguró que ha sido testigo cercana de la estabilidad y cariño que Fernando Sánchez de Lamadrid brindó a los hijos de Newton.

“Yo he sido testigo que esos chicos adoran a Fernando... Han conformado un hogar que a lo largo de los años les ha dado muchísima estabilidad”, declaró la conductora, quien destacó el rol paterno del esposo de Newton como determinante en la vida de sus hijos.

Sobre el cambio de apellido de Cassandra, que Carlos Morales ha criticado públicamente, Magaly fue clara: “Cuando cumplieron la mayoría de edad, quisieron cambiarse el apellido. Es algo que se hace en todas las sociedades... Eso es ser padre. No solamente es porque tiene tu sangre o tu apellido”.

Además, desmintió las recientes declaraciones de Morales respecto a la pensión de alimentos, señalando que fue una obligación impuesta por el Poder Judicial, no una iniciativa voluntaria. “Se lo mochaban por la orden de un juez de familia”, afirmó.

