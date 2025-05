Bomberos se suman a la búsqueda de Ashley Vargas a ocho días de su desaparición en Pisco

El Cuerpo de Bomberos del Perú se ha sumado a las intensas labores de búsqueda de la piloto Ashley Vargas Mendoza, 25 años, quien ha estado desaparecida desde el martes 20 de mayo tras realizar su último vuelo como alumna piloto en la Fuerza Aérea. Desde la compañía Nuestra Señora de las Mercedes número 37, se han movilizado unidades especializadas para colaborar en las operaciones.

Esta operación ha recibido aviones y colaboración terrestre de múltiples instituciones, incluyendo la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas, aunque se ha visto momentáneamente entorpecida por un engaño, cuando delincuentes realizaron una llamada falsa a la familia de la piloto, lo que provocó retrasos significativos.

El comandante departamental de Ica del Cuerpo de Bomberos, Hugo Abregu Morales, detalló que se han desplegado unidades de ambulancia y rescate, que están equipadas para maniobrar en áreas difíciles en busca de indicios.

“El personal está presto a ir todos los días. Hemos destinado a un efectivo que está al mando de todas las operaciones,” explicó ante las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana Televisión.

Por su parte, el capitán Henry Hernández, jefe de la Villa 37, comentó sobre las complejas condiciones del terreno en la zona. “Terreno bastante accidentado, con acantilados que bordean entre los 70 y 300 metros de altura. Estamos trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas”, señaló.

Bomberos de Pisco se suman a la búsqueda de Ashley Vargas - Créditos: Benemérita Compañía de Bomberos "Nuestra Señora de las Mercedes" Pisco 37/Panamericana/Difusión.

“Estamos coordinando el trabajo de manera conjunta con las Fuerzas Armadas en operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Contamos con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército, que disponen de siete helicópteros desplegados. Además, la Marina de Guerra del Perú aporta con tres o cuatro embarcaciones navales. Por su parte, la Compañía de Bomberos se ha sumado con equipos especializados para realizar la búsqueda en tierra”, añadió

Mientras los equipos de búsqueda continúan explorando la Reserva Nacional de Paracas, testigos han informado haber visto un estallido en el cielo, aunque no se ha determinado si se trató de la nave. Hasta ahora, se han encontrado fragmentos de la unidad aérea en diversas áreas de la reserva, pero no hay rastros de la piloto.

La piloto está desaparecida desde el 20 de mayo - Créditos: Difusión.

Pronunciamiento de la familia de Ashley Vargas

La familia de la piloto Ashley Vargas manifestó este lunes su inquietud ante la ausencia de progresos en la localización de la aeronave. Mediante su representante legal, José Ocampo, los parientes expresaron que el esfuerzo de búsqueda ha perdido intensidad y que sienten que las autoridades los han dejado solos.

“Cada día estamos sufriendo por no encontrar el avión ni los restos de Ashley. También estamos sintiendo ya el cansancio y falta de interés por parte de quienes deben tener la obligación de encontrar la aeronave y el cuerpo de Ashley”, declaró a Exitosa.

De acuerdo con Ocampo, el respaldo actual proviene únicamente de ciudadanos voluntarios y bomberos que se han desplazado desde distintas zonas. “Tenemos la ayuda de gente que ha llegado de Huacho de manera civil a ayudarnos, de bomberos que han venido desde lejos. Son los únicos que están en altamar tratando de ver, buscar y hacer alguna actividad para encontrar el avión”, afirmó.

Fuente: Exitosa

En contraste, remarcó que la intervención de la FAP en el área se ha visto notablemente disminuida. “Está un poco replegada de sus actividades. Solo el sábado hubo mucha actividad. No hay helicópteros, no hay aviones, no hay drones, no hay personal. No hay embarcaciones que patrullen la zona. Realmente nos encontramos en un estado de desesperación”, indicó.

Asimismo, el abogado —quien también es primo de los padres de Ashley— cuestionó la falta de comunicación por parte de la institución. “Lamentablemente, la familia siempre se encuentra al margen. Los comunicados oficiales siempre salen de la FAP. La familia no interviene en nada ni es informada de nada. Nos enteramos de todo a través de lo que hacen en el teatro de operaciones o por comunicados. No tenemos un equipo que trabaje con la familia”, denunció.