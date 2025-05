Ex embajador de Perú en Estados Unidos afirma que invitación de vicepresidente Vance a Dina Boluarte fue “una cortesía”

US Vice President JD Vance (C) and his wife Usha speak with Peru's President Dina Boluarte as they arrive to attend a Holy Mass for the Beginning of the Pontificate of Pope Leo XIV, in St Peter's square in The Vatican on May 18, 2025. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

La supuesta invitación del vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, a la presidenta Dina Boluarte para que visite el país norteamericano, no sería más que una cortesía expresada durante su breve encuentro en la Ciudad del Vaticano en la ceremonia de inicio del pontificado del papa León XIV. Así lo manifestó el ex embajador del Perú en Estados Unidos, Harold Forsyth.

Según el diplomático, que representó al Perú en Estados Unidos entre los años 2011 y 2015, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, la invitación a la que hizo referencia la mandataria y por la que está buscando un permiso de viaje ante el Congreso, no fu un acto oficial del gobierno estadounidense.

Forsyth incluso afirmó, en conversación con La República, que una propuesta verbal de J.D. Vance “es una anormalidad”, pues no puede comprometer la agenda del presidente Donald Trump.

U.S.Vice President JD Vance, U.S. second lady Usha Vance, Peru's President Dina Boluarte and other officials gather as they attend the inaugural Mass of Pope Leo XIV's pontificate in St. Peter's Square at the Vatican, Sunday, May 18, 2025. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

También aseguró que las visitas al presidente de los Estados Unidos se coordinan con mucha anticipación y requieren una gran planificación. A su juicio, si la presidenta Boluarte viaja a este país de forma oficial, hay ciertas reuniones obligatorias que deben concretarse.

“(...) Tiene que incluir necesariamente una reunión de trabajo con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca en la oficina oval y tiene que tener también un encuentro con, por lo menos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes”, afirmó Forsyth al medio periodístico.

Es decir que, durante su estancia en Estados Unidos, la presidenta Boluarte debería tener encuentros con el presidente Donald Trump y con el congresista republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento estadounidense.

Por otro lado, el diplomático aseguró que lo dicho por Vance a Boluarte era “una cortesía” pues las invitaciones formales solo se canalizan por medio de las embajadas de ambos países.

Dina advierte que viajará a Estados Unidos. Video: Presidencia

“Lo que ha sucedido es que se ha encontrado con Vance y este le ha dicho “vaya usted a los Estados Unidos”. Unas palabras de cortesía únicamente. Una vez más, ello no reviste el carácter de invitación oficial”, sostuvo.

Dina Boluarte asegura que viajará a Estados Unidos

Aunque el permiso formal por parte del Congreso aún no se le concede, la presidenta Boluarte ya da por hecho que viajará a Estados Unidos. Durante su discurso en la inauguración de la Conferencia Internacional de la Americas Society Council of the Americas (AS/COA),Boluarte indicó que el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, la invitó a viajar a su país

“Asistiré y confió en que el Congreso de la República prevalecerán los intereses nacionales, dado que esta oportunidad permitirá fortalecer los lazos estratégicos entre nuestras naciones. Esta visita representará una oportunidad histórica para avanzar en una agenda común de cooperación, desarrollo y prosperidad compartida para nuestros pueblos”, dijo la mandataria.

Dina Boluarte especula sobre la veracidad de las encuestas que reflejan sus altos niveles de desaprobación. (Foto: Presidencia del Perú)

Boluarte, quien cuenta con 2,4% de aprobación según la encuesta de CPI, no precisó las fechas ni las actividades a realizar. Tampoco adelantó si mantendría alguna reunión con el presidente de EE. UU., Donald Trump, pese a que una visita oficial como jefa de Estado debería incluir una.

Hasta el momento, en la plataforma oficial del Congreso tampoco figura la solicitud formal del Poder Ejecutivo para que se autorice la salida del país de la mandataria. Este documento es clave pues, al igual que pasó con otras invitaciones oficiales, contiene información relacionada con las actividades de la mandataria en el exterior, además de la delegación que la acompañará durante su tiempo fuera del Perú.