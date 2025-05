La historia de un paciente psiquiátrico que abandonaron en una casa equivocada y fue encontrado 15 días después en San Juan de Lurigancho

Joven fue abandonado por instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. | Latina Noticias

El caso de Saulo Ampuero Valladolid, un joven de 21 años con esquizofrenia, abandonado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi (INSM) en Perú, ha suscitado fuerte indignación y pone en entredicho la gestión y protocolos de los servicios de salud mental en el país.

Luego de estar implicado e investigado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de abandono y actos de crueldad hacia animales domésticos y silvestres, tras arrojar sin motivo alguno, un ladrillo en la cabeza de un perrito de 11 años, su madre, Lourdes Valladolid, lo internó en el INSM.

El 11 de mayo de 2025, Saulo fue dado de alta. Valladolid, quien tuvo que viajar apresuradamente desde Piura para recogerlo, no llegó a tiempo el día de su alta. Pese a que solicitó que la esperaran, sus requerimientos no fueron escuchados. En su lugar, transportaron al joven en ambulancia hasta una vivienda en la avenida Miguel Grau, en San Martín de Porres, donde no reside ningún familiar.

Un vecino captó la escena en video y la omisión de los encargados de la ambulancia, quienes, pese a ser increpados, abandonaron al paciente y se retiraron del lugar. Desde ese momento, Saulo fue reportado como desaparecido.

Durante varios días, Lourdes expresó repetidamente su frustración ante las autoridades y medios de comunicación, indicando que su hijo fue dejado a su suerte, vulnerando su derecho a la dignidad y protección como persona bajo tratamiento psiquiátrico.

“Yo ando buscando a mi hijo desde que estos señores lo han dejado en la calle, prácticamente en pijama. Mi hijo no está bien, él sufre de esquizofrenia. Si estuviera en condiciones de ubicarse, ya me habría llamado para decirme ‘Mamá, estoy acá’, pero mire dónde lo han dejado, ya van 9 días”, relató la angustiada mujer para el noticiero Buenos Días Perú.

Tras más de 10 días de intensa búsqueda, el hombre fue localizado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) gracias al reporte de un televidente, quien le envió un video a la madre a fin de que lo identifique. “Desde que me mandó el video y lo vi a mi hijo cómo caminaba, y él me dijo que mi hijo hacía en la calle como boxeo. Entonces, dije que él es mi hijo, porque solo él hace eso”, indicó a Latina Noticias.

“Yo lo abracé y le dije ‘hijito soy tu mamá’. Empezó a saltar de alegría y me abrazó. […] Lo primero que he hecho es llevarlo a comer. Yo a la asistenta social le expliqué que yo ando de lado a lado porque cuando hacen sus crisis me sacan del hotel y la verdad que es difícil para mí“, agregó.

Saulo fue encontrado con signos de deshidratación y lesiones en los pies, por lo que la madre solicitó que su hijo sea evaluado por un médico legista debido al tiempo que pasó en la calle y que los responsables sean sancionados. “Me he amanecido en las calles buscando a mi hijo, nadie me ha ayudado, solo la gente de la prensa”, sostuvo.

En respuesta, el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el cese de la directora Betty Misaico Revate del INSM, la elaboración de un informe pormenorizado a la Dirección del INSM sobre lo sucedido, incidiendo en el tema del traslado del paciente que no fue atendido y que se realicen los procedimientos administrativos para el esclarecimiento de los hechos.

Sobre su ubicación, mencionaron que el joven fue trasladado al Instituto Nacional de Salud Mental tras coordinaciones con la madre y que se encuentra en proceso de evaluación clínica. Además, que los gastos de atención y tratamiento serán cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).