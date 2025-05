La misión imposible que Tom Cruise decidió no aceptar: contar una historia original

Cada elección, cada misión, condujo a esto. #MisiónImposible: La Sentencia Final, 22 de mayo, solo en cines.(Crédito: UIP)

Tom Cruise nos ha vuelto a contar la misma historia de siempre: un agente está en aprietos y junto a su equipo pone en marcha operaciones que cuando están al borde del fracaso dan el giro necesario para acercarse al objetivo final: salvar a la humanidad. Aún así, millones de espectadores aguardamos una nueva misión del agente Hunt, la última en este caso.

Como en todas las anteriores entregas, la trama es el punto más débil de la película. La llamada Entidad sirve como mera excusa para que el agente Hunt enfrente uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la inteligencia artificial, pero cómo podría hacerle frente a un ente omnipresente e invisible. Es entonces que hacen su ingreso Gabriel, los que trabajan para él y, cómo no, los rusos, sujetos que recibirán los golpes y disparos del espía norteamericano.

Tom Cruise en el set de "Misión imposible 8"

Las casi tres horas de película son digeribles gracias a las secuencias de acción que no serían memorables de no ser por su acertada edición, la música adrenalínica y la disponibilidad de Tom Cruise para desafiar la muerte con tal de filmar escenas que nos obligan a aferrarnos a nuestros asientos. En tiempos donde la pantalla verde es el set de filmación favorito de tantos directores y estudios, se valora la insistencia de Cruise para treparse al ala de una avioneta o manejar a toda velocidad sobre su moto para lanzarse al precipicio.

La última entrega de Misión: Imposible la disfrutarán más aquellos que han seguido con cariño las siete cintas anteriores. Christopher McQuarrie, su director, ha sabido jugar con la nostalgia, rescató del olvido a algunos personajes, creó otros vinculados al pasado, pero también tuvo que arrastrar a dos figuras que poco o nada aportaron a la cinta: Davis (Greg Tarzan) fue útil en algunas escenas de acción y Paris (Pom Klementieff) para un par de momentos cómicos fallidos. Quien brilla en cada una de sus escenas es Angela Bassett en su papel de presidenta de los Estados Unidos. Su imponente presencia ya había sido confirmada en Black Panther: Wakanda Forever, filme con el que fue nominada al Oscar como Mejor actriz de reparto.

Grupo peruano participa del preestreno de Misión: Imposible. La sentencia final en Lima. (Foto: Paramount Pictures)

Antes que un adiós de Ethan Hunt, la última entrega de Misión: Imposible se ha sentido más como una despedida de Tom Cruise. La épica no se hizo sentir en las escenas finales de la cinta, pero sí en el tour promocional alrededor del mundo. El actor que durante 30 años ha interpretado al agente de la IMF ha extendido la nostalgia de esta entrega durante su paso por el Reino Unido, Corea del Sur, México y Francia. En Perú, un mercado todavía minúsculo para la industria del cine, se vivió entre quenas, zampoñas, quijada de burro y violín que interpretaron el clásico tema de la saga. Sin duda, una antesala particular para un preestreno que, lamentablemente, no todos los influencers y celebridades invitadas pudieron sobrellevar. Luego de tomar un par de fotos, unos cuantos videos y ver un cuarto de la cinta, algunos abandonaron la sala sin haber visto al agente Hunt rescatando un archivo de las profundidades del océano, una de las mejores secuencias de las ocho películas.

Si este es el verdadero cierre de Misión: Imposible nos queda agradecer que se trató de una saga que estuvo a la par de los avances técnicos de su tiempo, que supo jugar con el suspenso a pesar de haber usado la misma plantilla para todas sus escenas de acción y que fue parte de ese reducido número de filmes que salvaron a la industria cinematográfica de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

Carlos Oré