Ethel Pozo respalda a Jessica Newton ante declaraciones de Carlos Morales: “Padre es el que cría”

Ethel Pozo apoya a Jessica Newton en enfrentamiento contra su ex Carlos Morales. (Foto: Captura de IG)

Ethel Pozo, conductora de televisión e hija de Gisela Valcárcel, no fue ajena a la controversia desatada por las declaraciones del empresario Carlos Morales, quien recientemente reveló haber mantenido una relación extramatrimonial con Jessica Newton, fruto de la cual nacieron tres hijos. Estas declaraciones, emitidas públicamente por el exgerente de Aerocontinente, han generado una fuerte ola de reacciones, especialmente por el impacto emocional que podrían tener en los jóvenes involucrados.

Al respecto, Ethel Pozo expresó su total solidaridad con la exreina de belleza, destacando que no entiende el motivo por el cual el empresario decidió romper su silencio tantos años después. “Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jessica, con qué razón sale a hablar ahora, cuando son sus hijos los que ven sus declaraciones”, manifestó la también actriz durante su programa, cuestionando la oportunidad y las intenciones del empresario.

Ethel aprovechó el momento para subrayar que la paternidad va mucho más allá del vínculo biológico. En ese sentido, hizo énfasis en la importancia de la presencia y el compromiso emocional en la vida de los hijos, resaltando que el verdadero padre es aquel que está presente en el día a día, brindando amor, apoyo y guía. “Padre es el que cría, el que está contigo en las buenas y las malas”, comentó enfáticamente.

El empresario y candidato presidencial se pronunció luego de que Jessica Newton lo señalara por apropiarse de un inmueble, defendiendo su postura y evitando profundizar en el escándalo mediático que involucra a ambos (GEC)

Asimismo, la conductora de ‘América Hoy’ respaldó la decisión de los hijos de Jessica Newton de cambiarse el apellido, como una forma de tomar control sobre su identidad y protegerse emocionalmente. Según explicó, este acto representa una declaración de principios y una manera de reafirmar los lazos familiares con quien realmente ha estado a su lado.

La conductora concluyó su intervención recordando que cada familia construye sus propios vínculos desde el amor, más allá de los aspectos legales o genéticos. Con sus palabras, Ethel Pozo dejó en claro que respalda por completo a Jessica Newton y a sus hijos, sumándose a quienes consideran que este tipo de temas deben tratarse con respeto, sensibilidad y fuera del ámbito público, especialmente cuando hay jóvenes de por medio.

Jessica Newton le respondió a su expareja Carlos Morales

Jessica Newton no dudó en responder con firmeza a las recientes declaraciones del empresario Carlos Morales, quien reveló públicamente haber mantenido una relación extramatrimonial con ella. La exreina de belleza dejó claro que la relación fue conocida por su entorno y que no existió ninguna clandestinidad, pues ella era una mujer soltera y él, un hombre separado. Asimismo, cuestionó el momento elegido por Morales para hablar sobre su vida privada, remarcando el impacto que estas afirmaciones podrían tener en su familia.

Aunque nacieron en un entorno expuesto a las cámaras, eligieron un destino distinto: con disciplina y convicción, cada uno se alejó del apellido Morales y creó su propia historia. (GEC)

En su pronunciamiento, Newton enfatizó que ha sido blanco de críticas sin fundamento a lo largo de los años, pero que eso no ha afectado su estabilidad emocional ni familiar. Recordó que la única vez que contrajo matrimonio fue con su actual esposo, Fernando, con quien lleva 21 años de relación. Lo describió como un padre ejemplar y compañero de vida que ha estado presente en la crianza de sus hijos. “Somos una familia sólida y feliz”, recalcó, dejando en claro que su vida está lejos del escándalo.

Finalmente, la ex Miss Perú expresó su desconcierto por las motivaciones detrás de las declaraciones de Carlos Morales y consideró desafortunado que no haya salido a aclarar públicamente los hechos en el pasado. “Es una etapa de mi vida que yo, gracias a Dios, no recuerdo”, señaló con ironía. Además, lanzó una crítica velada al empresario, insinuando que sus intenciones podrían estar ligadas a intereses políticos: “Si alguien quiere ser presidente, debería revisar las leyes en nuestro país”, concluyó.