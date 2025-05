Ethel Pozo se enfrenta una vez más a Marisol por sus críticas y la llama “agresiva”, pero Carlos Cacho sale en su defensa. Video: TikTok @josepartord

Durante una reciente emisión de ‘América Hoy’, Ethel Pozo no dudó no dudó en calificar a Marisol como “agresiva” y de criticar “a todo el mundo”. El estilista Carlos Cacho, presente como invitado, intentó poner paños fríos defendiendo a su amiga.

“Yo pienso que eso empaña su carrera. Toda la vida arremete contra todas las personas. Somos gente respetuosa. Ella va e insulta. ¿Por qué está así Marisol últimamente? Porque yo la siento agresiva”, expresó Ethel frente a cámaras, abriendo la discusión con una crítica directa que no pasó desapercibida.

Carlos Cacho, quien mantiene una relación de amistad con Marisol, no dudó en intervenir. “Siento que está pasando por un momento complicado. Ella nunca ha enfrentado tanta crítica o juicio público. Estoy seguro de que esto va a pasar y volverá a enfocarse en su carrera, como siempre”, dijo con firmeza.

Pero Ethel insistió: “¿Y estás de acuerdo con las declaraciones que ella da sábado a sábado? Últimamente sale a decir cualquier cosa de todo el mundo... A mí me dijo que le agradezca a mi mamá. ¿Qué tiene que ver mi mamá en esto?”

Carlos intentó justificarla, asegurando que en su trato diario Marisol es una mujer “encantadora” y no muestra esa agresividad que ha sido señalada en cámaras. Sin embargo, Pozo fue tajante al afirmar que la cantante está cruzando límites que no son propios del profesionalismo.

Ethel Pozo responde a Marisol por decir que su mamá le dio un programa

“Somos figuras públicas, sí, pero merecemos respeto. No se puede atacar a cualquiera solo porque no está de acuerdo contigo”, subrayó.

Janet Barboza también se sumó a la conversación y, fiel a su estilo, lanzó una frase que sumó a las críticas: “Marisol está con el aura cargada”.

¿Qué sucedió en el pasado entre Ethel Pozo y Marisol?

En marzo de este año, la cantante arremetió contra Pozo y Janet Barboza, luego de que ambas opinaran sobre su vínculo con el futbolista Christian Cueva. La duda sobre la verdadera naturaleza de esa relación no fue bien recibida por Marisol, quien se dirigió a Ethel: “Qué suerte la tuya de tener una madre trabajadora que te haya dado un programa”.

Ethel, visiblemente incómoda, respondió con calma pero con firmeza desde su espacio televisivo. Recordó que, al igual que el hijo de Marisol, ella también trabaja con su madre, Gisela Valcárcel, y defendió la honestidad de su trayectoria.

“Yo, como su hijo, sí trabajo con mi mamá. Entonces, no entiendo por qué me menosprecia por eso, si su hijo hace lo mismo. Todo trabajo honesto es digno”, afirmó.

La conductora también fue enfática al mencionar que no se considera menos por haber tenido oportunidades distintas.

“No he tenido la carencia económica que usted ha tenido y respeto muchísimo lo que ha hecho. Pero no nos conocemos y no entiendo por qué tanta agresión. Yo también crío hijos, me levanto temprano y trabajo como cualquier mujer”, dijo mirando directamente a la cámara.

Marisol y las críticas a Bryan Arámbulo

Pero otro momento que pasó hace unos días fue cuando Bryan Arámbulo respondió con dureza a unas declaraciones de Tony Rosado, quien lo criticó por interpretar canciones ajenas.

Marisol no dudó en salir en defensa del ‘Ruiseñor de la Cumbia’, lo que desencadenó críticas por parte de las conductoras de ‘América Hoy’. Según ellas, su actitud ha sido excesiva y fuera de lugar.

Es por todo eso que Pozo no dudó en expresar su desacuerdo con la forma en que la cantante responde en medios, y recalcó que “una artista de su talla no debería actuar así”.

Cacho, por su parte, cerró el tema con una recomendación para la cantante de cumbia: “En este medio hay que saber surfear. Si no aprendes a esquivar olas, terminas ahogado en la polémica”.