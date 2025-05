Alejandra Baigorria niega que haya planificado trampa contra Onelia Molina para que termine con Mario Irivarren. Amory Fuego.

Tras disfrutar de una luna de miel de 21 días en Europa junto a su esposo Said Palao, Alejandra Baigorria regresó al Perú y no tardó en pronunciarse sobre una de las polémicas más comentadas en el espectáculo local: el fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

Desde su llegada, la empresaria se mostró sorprendida por las especulaciones que la señalan como la supuesta responsable del rompimiento y negó tajantemente haber planificado alguna trampa en su boda.

Alejandra se defiende: “No tengo nada en contra de Onelia”

Durante un enlace exclusivo con el programa ’Amor y Fuego’, la popular ‘Gringa de Gamarra’ respondió a las declaraciones de Onelia Molina, quien insinuó que la invitación a la boda de Alejandra fue una estrategia para crearle una situación incómoda que terminaría afectando su relación con Irivarren.

“Con el tiempo que tengo, que voy a planear algo para alguien que no está en mi círculo de amigos. Yo quería que Mario esté feliz y conocerla. Mi perspectiva no cambia. No tengo nada en contra de ella, en lo absoluto. Espero que ella se dé cuenta de cómo han sido las cosas”, aclaró Baigorria.

Asimismo, la empresaria sostuvo que no entiende por qué Onelia le atribuye intenciones negativas. “No sé si tiene algo conmigo. Al día siguiente que yo me amisto con ella, saca sus fotos con Macarena Vélez y eso está bien. Yo no le digo nada porque está bien y es su amiga. ¿Cuál es el problema?”, comentó.

Sobre el fin de la relación entre Mario y Onelia

Baigorria también se refirió directamente a la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, reiterando que no tiene responsabilidad alguna en los hechos que desencadenaron el término del vínculo sentimental.

“A mí no me compete. El que es responsable de sus actos es Mario. Ya lo asumió, tuvo su conversación con Onelia y punto. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy amiga de Mario. Mario me habla algo y yo no sé qué hacer porque es un momento incómodo. Es todo lo que se vio, no hay más”, expresó.

Y ante las críticas que circulan en redes y medios, fue enfática: “No sé por qué me quieren culpar a mí. Si otras personas quieren agrandar, es su problema”.

¿Qué pasó en la boda de Alejandra?

Durante la celebración de su matrimonio con Said Palao, uno de los momentos más comentados fue el instante en que Alejandra bailó con Mario Irivarren y le mencionó al oído que Vania Bludau, expareja del chico reality, se encontraba presente. Esta situación habría generado un interés en Irivarren por comunicarse nuevamente con Bludau.

De hecho, en su podcast personal, Mario confirmó que tenía la intención de llamar a Vania, argumentando que quería “cerrar un ciclo”, ya que su relación no había terminado de la mejor manera. Pocos días después de este episodio, Onelia Molina anunció públicamente su separación de Mario.

Amistades, malentendidos y un triángulo mediático

Otro punto que generó rumores fue el reencuentro de Alejandra con Vania Bludau tras su luna de miel, lo que algunos interpretaron como una posible provocación hacia Onelia Molina. Sin embargo, Baigorria ha dejado claro que no tiene motivos personales en contra de nadie y que solo busca mantener la paz en su entorno.

“No estoy para planear ni manipular nada. Estoy feliz con mi vida, mi matrimonio, mis proyectos. Si los demás tienen problemas personales, no me involucren”, concluyó.

Aunque Alejandra Baigorria ha aclarado su postura y deslindado responsabilidades, la historia entre Mario Irivarren, Onelia Molina y Vania Bludau continúa captando la atención del público. Por ahora, la empresaria opta por enfocarse en su relación con Said y en dejar atrás cualquier drama que no le corresponda.