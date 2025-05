Tilsa Lozano enfrenta a Leslie Shaw tras polémica por ‘Hay niveles’ y criticar los covers en Perú: “Regrésate a Miami”

Tilsa Lozano crítica a Leslie Shaw en medio de su enfrentamiento por Hay Niveles. Panamericana TV

En medio medio del enfrentamiento entre Leslie Shaw y la peruana Elvia Abril por su tema Hay Niveles, Tilsa Lozano decidió responderle a la rubia. Lejos de respaldarla la criticó duramente, resaltando que si no está contenta en Perú, puede regresar a Miami.

Leslie Shaw viene defendiendo su participación en la creación de Hay Niveles. En medio de ello, arremetió contra los artistas que hacen covers. Con gran enojo, les pidió que usen su inteligencia y no copien.

“Es como hacerle pof pof a la gente de tu país, si no te gusta tu país, súbete a un avión y regrésate a Miami”, dijo Tilsa Lozano bastante fastidiada.

Tilsa Lozano enfrenta a Leslie Shaw por criticar a artistas que hacen covers.

Estas palabras recibieron el apoyo de Bryan Arámbula, quien también ha criticado abiertamente a Leslie Shaw. “Sí ella no quiere que nadie interprete lo que ella interpreta, que se vaya a cantar donde no hable la gente, solo le guste escucharla y que nadie copie sus canciones”, señaló el cantante.

En una anterior entrevista con América Hoy, Bryan Arámbula no dudó en decir que lo dicho por Leslie Shaw le parece ridículo. “Yo siempre he considerado que los artistas peruanos tenemos que apoyarnos entre todos. A mí me parece muy desagradable y ridículo porque siento que, hoy en día, todos pueden cantar covers”, señaló.

“Hasta los artistas más grandes e internacionales cantan covers”, dijo el artista, visiblemente indignado.

Bryan Arámbulo hizo dura crítica a Leslie Shaw por reclamo a artistas bolivianos

Tilsa Lozano defiende a Yahaira Plasencia de Leslie Shaw

En esta polémica, la prensa le consultó a Leslie Shaw sobre Yahaira Plasencia, quien ha lanzado numerosos covers a lo largo de su carrera musical.

“No, no hagan covers. En verdad, los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque eso es robar”, fueron las palabras de la rubia, quien al ser consultada sobre la salsera dijo: “Por eso. O sea, ¿quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto, pero mientras hagan covers, ni me saluden”, declaró.

Leslie Shaw minimiza a Yahaira Plasencia por hacer covers: video: El Popular.pe

Esta intervención no fue del gusto de Tilsa Lozano. Bastante fastidiada, señaló que si bien es cierto, no simpatiza con la cantante salsera, tampoco era necesario minimizarla como artista.

“Definitivamente patinó con Yahaira Plasencia, quien no es santa de mi devoción, pero considero no se puede humillar, desmerecer a nadie, al final somos mujeres, no nos podemos ningunear”, dijo.

Eso no fue todo, también se comparó con Leslie Shaw. “Tampoco eres nadie, porque no tienes un tema propio, yo si soy exitosa, porque tengo una canción propia”, sentenció.

Yahaira Plasencia responde a Leslie Shaw. IG

Para Tilsa Lozano, Leslie Shaw solo busca titulares con esta confrontación. “Si la otra persona no es nadie, simple, la multiplicas por cero, así de sencillo, claro, pero cuando quieres levantar polvo, tener más shows, hablas así”, dijo.

Tony Rosado apoya a Leslie Shaw en sus críticas a los covers

La crítica de Leslie Shaw hacia los artistas que hacen covers sin pagar derechos de autor ha provocado diversas reacciones en el mundo musical. Una de las más comentadas fue la del cantante de cumbia Tony Rosado, quien expresó su respaldo a la postura de la intérprete de ‘Faldita’, aunque también aprovechó para cuestionar su forma de expresarse.

“Le doy toda la razón a Leslie, claro, cómo van a salir un artista con canciones que no son de ellos”, comentó el popular ‘Ruiseñor de la cumbia’ en el programa América Hoy, sumándose así a la opinión de Shaw sobre el uso indebido de obras musicales ajenas.

Tony Rosado le da su respaldo a Leslie Shaw por críticas contra cantantes de covers. (Foto: Captura de IG)

Sin embargo, Rosado no estuvo del todo de acuerdo con el tono en que la rubia realizó sus críticas. “Pero sabes cómo es Leslie Shaw de mandada, es más atrevida y mandada que Tony Rosado”, dijo entre risas, dejando en claro que no aprueba del todo su actitud. “Esa actitud no es la adecuada para una mujer”, añadió, sugiriendo que la cantante debería moderar sus formas.

Sobre la afirmación de Leslie Shaw en la que aseguró que Yahaira Plasencia “no es nadie”, Tony discrepó. “Cada artista tiene su estilo propio”, opinó el cantante. Finalmente, se refirió a la voz de la rubia con una crítica directa: “Leslie Shaw canta sus canciones, pero no me gusta su forma de cantar porque parece que tiene ñanga para cantar”.

Tony Rosado apoya a Leslie Shaw en sus críticas a covers, pero le hace fuerte observación: “No me gusta”. | América Hoy.