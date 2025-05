Rafael López Aliaga pide a Dina Boluarte declarar “conflicto armado interno” en Perú, siguiendo el ejemplo de Ecuador

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, invocó este domingo a la presidenta Dina Boluarte declarar la existencia de un “conflicto armado interno” en el Perú, tal como lo hizo en enero del año pasado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras una serie de ataques violentos atribuidos al crimen organizado.

La solicitud del burgomaestre se dio pocos días después de la masacre en la mina Poderosa, ubicada en Pataz (La Libertad), donde 13 trabajadores fueron hallados asesinados en un socavón, presuntamente por mafias vinculadas a la minería ilegal. Esta zona permanece en estado de emergencia desde 2023 debido al incremento de la criminalidad.

“Quiero terminar con un pedido que vengo reiterando a la presidenta, que felizmente está en Roma (por la misa del inicio de pontificado de León XIV). Tiene que estar con quien esté de presidente, así no nos guste”, declaró López Aliaga durante un evento en San Martín de Porres, donde participó en la inauguración de parques.

Refirió que esta semana se reunirá con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y que planteará como primer punto el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. “La FF. AA. tiene que entrar porque es ser ciego, no darse cuenta de que estamos en una guerra interna. No puede ser que la inteligencia de Policía y del Ejército no tenga ni un centavo. La plata tiene que ir para allá”, aseguró.

En trabajo conjunto la Policía de Colombia e Interpol lograron capturar al presunto autor intelectual de la matanza de 13 mineros en Pataz. (Crédito: X/@PanoramaPTV)

Ratificó que, si el Ejecutivo no responde de manera inmediata y no reconoce la gravedad del problema, la bancada de su partido, Renovación Popular, negará el voto de confianza al gabinete. “Le adelanto al señor premier: si no hay una solución inmediata para reconocer la realidad, que estamos en conflicto interno con terroristas tropicales, terrucos urbanos, no hay voto de confianza... se van a su casa”, mencionó.

López Aliaga subrayó que esta crisis no solo compromete la seguridad pública, sino también el desarrollo económico nacional. “La gente debe tener el auxilio de la inteligencia policial y militar. Otro tema es la reforma de la Fiscalía y el Poder Judicial. (...) No me digan que no me meta porque sí me corresponde: el alcalde de Lima tiene iniciativa legislativa para darle tranquilidad y seguridad a la PNP y al Ejército peruano para combatir a ese enemigo”, aseguró.

Sostuvo, de igual modo, que el Perú atraviesa una situación comparable a la que enfrentó Ecuador a inicios de 2024, cuando el presidente Noboa firmó un decreto que declaró el “conflicto armado interno”, luego de que hombres armados irrumpieran en un canal de TV en vivo, en un contexto de atentados, explosiones y secuestros de policías en varias ciudades del país.

“Aquí están pidiendo cupo, por cinco soles te matan, claro que lo sé. Un amigo que es mototaxista, llegó a tener veinte mototaxis con su trabajo. Se ha tenido que largar del Perú porque no pagaba cupo. Mucha gente está sufriendo eso”, indicó.

Cuestiona estados de emergencia

Finalmente, cuestionó la efectividad de ampliar estados de emergencia en un país con gran cantidad de emprendedores asolados por la extorsión y el sicariato. “La Constitución permite reconocer la realidad: estamos en guerra interna. Ecuador ya lo hizo (...) Seguridad ciudadana y desarrollo económico: eso es lo que hay que priorizar”, zanjó.

La semana pasada, el presunto responsable de la matanza de 13 trabajadores en Pataz, Miguel Rodríguez Díaz, fue ubicado y detenido en la ciudad de Medellín, donde se encontraba desde su ingreso al país el pasado 5 de mayo, tras llegar inicialmente por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

A través de la revisión de cámaras de seguridad, la Policía logró seguir los pasos de alias ‘Cuchillo’ e identificó cuatro vehículos de servicio público que utilizó, así como dos hoteles donde presuntamente se había alojado.