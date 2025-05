“Me sentí Justin Bieber”: así fue el primer vuelo en el nuevo Jorge Chávez, entre regalos, 50 cámaras y la frase clave del piloto

Gonzalo Waisman, un pasajero argentino de 22 años, encabezó la salida y relató la experiencia en un video que se viralizó. (Tik Tok: Gonzalo Waisman)

El vuelo aterrizó sin contratiempos, pero con más cámaras que una alfombra roja. Quienes iban a bordo no sabían que estaban por cruzar una línea invisible entre la rutina y lo inesperado. Algunos dormitaban con la bandeja aún bajada; otros miraban por la ventana sin sospechar que serían recibidos como celebridades. Fue a las 19:55 horas cuando el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas tocó pista en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo que parecía un aterrizaje más terminó convirtiéndose en un espectáculo que combinó bienvenida oficial y cobertura mediática.

El impacto de ese momento no solo se sintió en la pista, sino también en los pasillos del nuevo edificio. Desde antes de la llegada, los preparativos incluían más de 50 cámaras listas en la zona de salidas internacionales. Quien encabezó la salida del avión fue un pasajero argentino, Gonzalo Waisman, de solo 22 años, que no esperaba ser protagonista. “Cuando aterrizamos en Lima ya se veía algo raro. Desde la ventana había cientos de personas con celulares grabando y no entendíamos qué estaba pasando hasta que el avión paró y el piloto dijo: ‘Señoras y señores, les comento que somos el primer vuelo en la historia del nuevo aeropuerto de Lima‘”, relató en un video que se hizo viral en redes sociales. Lo demás fue una sucesión de escenas que mezclaban desconcierto con euforia: empleados grabando con sus celulares, marcas entregando regalos en el duty free, y periodistas preguntando al azar frente a las cámaras encendidas.

El piloto y su mensaje inesperado

El 18 de mayo aterrizó el primer vuelo internacional en el nuevo terminal del Jorge Chávez sin previo aviso a los pasajeros. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

El momento que marcó la diferencia dentro del vuelo no fue el aterrizaje ni la frenada en pista. Fue la voz del piloto lo que disparó la reacción colectiva. “Ahí todos empezamos a flashear”, contó el pasajero argentino, todavía sorprendido por la situación. La frase pronunciada desde la cabina fue simple, pero definitiva: ese avión era el primero en utilizar el nuevo terminal. La sorpresa generó un efecto dominó: risas, grabaciones espontáneas y comentarios cruzados entre los pasajeros que apenas comprendían lo que sucedía.

El piloto no solo guio el avión a su destino, sino que también dio inicio a un momento inesperado de historia compartida. Dentro del avión no se repartieron medallas, pero la escena afuera parecía la llegada de una delegación olímpica. “Todos los empleados estaban grabando y felicitando como si hubiera pasado algo totalmente histórico”, describió el pasajero argentino.

Afuera, en la zona de llegadas, más de medio centenar de periodistas y camarógrafos esperaban con micrófonos listos. El primero en cruzar la puerta se convirtió en blanco inmediato de preguntas, cámaras y focos. “Cuando salí, la verdad que no sabía para dónde ir, por eso se ve en el video que doy como una vuelta. Ahí me sentí Justin Bieber”, explicó en su publicación, todavía sin comprender del todo la magnitud del momento.

La improvisación fue parte del encanto: sin palabras preparadas, con el sueño a cuestas y sin saber por qué era el foco de atención, el pasajero trató de responder a los medios peruanos como pudo. “Acaba de dormir cinco horas y estaba recién despierto, pero bueno, creo que salió bien”, comentó.

Detrás del espectáculo, las marcas repartían productos y los funcionarios de migraciones saludaban a los pasajeros con una actitud inusual. Algunos creían estar dentro de una campaña publicitaria, otros grababan todo sin saber muy bien qué mostrar. La escena combinaba curiosidad y espontaneidad.

Primer pasajero en llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Infobae Perú / MTC / Captura)

Lo ocurrido ese día se multiplicó en redes sociales, donde el testimonio del pasajero fue compartido por miles. En su video, terminó agradeciendo: “Felicitaciones a todos los peruanos por este increíble aeropuerto. Mi experiencia fue asombrosa y maravillosa. Gracias por el amor y por el cariño”.

Una marcha blanca con cronograma preciso

La recepción del vuelo marcó el inicio de una etapa crítica: la marcha blanca del nuevo terminal, una fase de operaciones controladas previa a la apertura oficial programada para el 1 de junio. Lima Airport Partners (LAP), en coordinación con las aerolíneas y autoridades del sector, comenzó esta fase con entre ocho y diez vuelos internacionales diarios, operados por Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Volaris y Arajet.

Este periodo, cuidadosamente estructurado, busca afinar cada uno de los procesos antes de trasladar toda la operación al nuevo edificio. Según LAP, “todos los procesos necesarios para vuelos internacionales –como check-in, control migratorio y aduanero, seguridad, embarque y desembarque– están plenamente operativos desde el primer día”. La experiencia del pasajero en esta etapa no solo permite evaluar el funcionamiento técnico del sistema, sino también observar el comportamiento en tiempo real de miles de personas en tránsito.

Durante los días posteriores, el cronograma de vuelos de esta fase de prueba continuó su curso. El 16 de mayo, arribaron vuelos desde Punta Cana (12:05 a. m.), Madrid (04:20 a. m.) y México (05:00 a. m.), mientras que las salidas hacia esos destinos se realizaron entre las 03:00 a. m. y las 10:20 a. m. El objetivo es recopilar datos en distintos horarios para evaluar el funcionamiento total del sistema bajo diversos niveles de presión.

La planificación técnica considera una transición final entre las 00:00 y las 12:00 horas del 1 de junio, periodo durante el cual todos los servicios aeroportuarios estarán temporalmente suspendidos. Este proceso busca trasladar por completo las operaciones del antiguo terminal al nuevo edificio, en una ventana de doce horas pensada para garantizar seguridad y orden.