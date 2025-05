Dina Boluarte acudirá a la tumba del papa Francisco en Roma: “Una visita de recogimiento y reflexión”, afirma canciller

Dina Boluarte visitará la tumba del papa Francisco en la iglesia Santa María la Mayor, como parte de su viaje oficial al Vatican

La presidenta Dina Boluarte acudirá a la tumba del papa Francisco durante su viaje oficial al Vaticano, en el marco de su participación en la misa de entronización del nuevo pontífice, León XIV. Así lo informó este jueves el canciller Elmer Schialer, quien destacó que se trata de un momento con un fuerte contenido personal y simbólico para la mandataria.

“Una visita de recogimiento, agradecimiento, reflexión de la señora presidenta al lugar, en la iglesia Santa María la Mayor, donde descansan los restos del papa”, declaró el ministro en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Schialer recordó que Boluarte no pudo asistir a las exequias del pontífice, ya que el Congreso le negó la autorización para viajar en ese momento.

Durante su estadía en el Vaticano, la jefa de Estado también espera concretar una reunión con León XIV, aunque el canciller aclaró que aún no hay confirmación oficial. “Esperamos, puesto que es algo inusual, que el nuevo papa dé audiencias. En esos esfuerzos estamos”, afirmó.

Boluarte y Francisco se reunieron por única vez en una audiencia privada celebrada en 2023. Según informó el Vaticano, conversaron durante 25 minutos y compartieron un tradicional intercambio de obsequios.

El Congreso negó a Boluarte el permiso para asistir a las exequias del pontífice fallecido en abril

El pontífice fallecido le entregó una escultura de bronce con la inscripción “La paz es una flor frágil”, además de varios documentos, entre ellos el mensaje de la Paz de ese año y el documento de la “Fraternidad Humana”. La mandataria, por su parte, ofreció una bandeja de plata, una imagen enmarcada de la Sagrada Familia y dulces peruanos como el tradicional turrón de Doña Pepa.

Tras la muerte del pontífice, ocurrida en abril pasado, Boluarte solicitó autorización para acudir a sus exequias. No obstante, el Parlamento rechazó el requerimiento luego de un debate breve, con solo tres parlamentarios participando. Los votos en contra fueron mayoría (45), frente a 40 a favor y una abstención.

Tras un minuto de silencio en el pleno, el primer legislador en intervenir fue Diego Bazán (Renovación Popular), quien manifestó su indignación ante la solicitud de la mandataria. “Me avergüenza porque, en lugar de estar en las regiones, estamos aquí perdiendo el tiempo ante un capricho de la presidenta”, expresó. Además, señaló que esta decisión distrae de los temas prioritarios del país como “la crisis de inseguridad y penitenciaria”.

A su turno, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) también expresó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo. “Es increíble que quiera irse a Roma a un ritual importante para todos los católicos, pero no pagado por todos los peruanos, cuando tenemos seis muertos diarios, extorsiones, colegios cerrados porque este gobierno no le puede dar seguridad a los estudiantes”, afirmó.

Finalmente, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) se sumó a las críticas al referirse a la situación de violencia que atraviesa el país. “640 homicidios en este año 2025. Eso es soberbia pura. Soy católica, creyente, me ha dolido mucho la partida del papa, pero la presidenta debería entender el dolor de las familias extorsionadas. Ella está pensando en su maletín de mano, sus retoques y qué maquillaje va a llevar. (...) El Santo Padre estaría muy molesto con esto”, declaró.

Durante su visita al Vaticano, la presidenta también espera reunirse con León XIV, aunque el canciller Elmer Schialer aclaró que aún no hay confirmación oficial

Enterada de la negativa, Boluarte anunció un homenaje en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno en el que exaltó el legado espiritual de Francisco. “Su voz seguirá echando raíces en nosotros, impulsándonos a ser mejores, a no temer a la verdad, a defender a los débiles y a vivir con humildad”, expresó entonces.

Gastos de delegación

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el viaje de la comitiva que acompañará a Boluarte al Vaticano. El costo total para el Estado de este desplazamiento será de US$ 17,613.58, según lo establece una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

El documento especifica que la delegación está conformada por tres personas: Enrique Vilchez, secretario general del Despacho Presidencial; Carmen Giordano, asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia, quien es conocida por haber sido testigo en el caso Rolex; y Karin Díaz Cruzado, suboficial técnico de la Policía Nacional (PNP), designada como parte del personal de seguridad.

Los pasajes aéreos de Vilchez y Giordano tendrán un costo de US$ 3,217.66 cada uno, mientras que el pasaje de Díaz Cruzado alcanza US$ 6,318.26, incluida la Tasa Única de Uso Aeroportuario. Además, se asignan viáticos de US$ 1,620.00 por persona, lo que eleva el total del viaje a casi 18 mil dólares. Los gastos serán cubiertos por el presupuesto del Despacho Presidencial.