Laura Spoya niega ser interesada y afirma que no depende de Brian Rullan: “Las mujeres facturamos, no lloramos”

Laura Spoya niega ser interesada y afirma que no depende de Brian Rullan: “Trabajo desde los 16 años. Las mujeres facturamos, no lloramos”. Video: Amor y Fuego.

La modelo y exMiss Perú Laura Spoya se pronunció con firmeza ante los comentarios que la tildan de “interesada” en medio de una crisis matrimonial con su esposo, el empresario mexicano Brian Rullan.

Las declaraciones se dieron en el programa ‘Amor y Fuego’, donde Spoya enfatizó que desde muy joven ha sabido cómo ganarse la vida y que no necesita depender económicamente de nadie.

“Las personas que me conocen, saben que trabajo desde los 16 años. Hasta hoy trabajo de lunes a viernes. Nunca he necesitado de nadie, gracias a Dios. Sé que la plata la puedo hacer yo misma”, declaró con claridad.

Además, se mostró visiblemente incómoda por los comentarios que han surgido sobre su relación y su estilo de vida. “Sí es algo que me molesta, de lo que la gente puede especular porque he recibido comentarios lamentables (...) Las mujeres facturamos, no lloramos”, sentenció.

La conductora del pódcast Good Time hizo así un llamado a los usuarios en las redes sociales y lamentó que se digan muchas cosas en la web que no son ciertas.

Brian Rullan: de empresario exitoso a figura pública por su vínculo con Laura Spoya

Mientras el foco mediático recae sobre Laura Spoya, también ha resurgido el interés por la figura de su esposo, Brian Rullan. Empresario, chef y dueño de varios centros de entretenimiento en Acapulco, Rullan tiene una trayectoria consolidada en el mundo del ocio nocturno y la gastronomía.

Laura Spoya admite crisis matrimonial con su esposo Brian Rullan: “Pero, no un distanciamiento”. (Captura: Magaly TV La Firme)

A sus 42 años, ha creado espacios como Hanna —el primer beach club de Acapulco con piscinas gigantes y música en vivo— y Kassandra, un club pensado para un público más diverso.

También fundó Santanas, un sport bar que mezcla buena comida, tragos y espectáculos en vivo. Este ecosistema de negocios ha sido clave para revitalizar sectores turísticos de la costa mexicana.

Además, administra junto a su padre, Tonny Rullan, un restaurante exclusivo con vista a la bahía, especializado en cocina fusión asiática-francesa. Tonny, conocido como el “zar de las discotecas” en Acapulco, es una figura legendaria por haber gestionado locales donde desfilaron personalidades como Michael Jackson, Halle Berry y Juan Gabriel.

La relación entre Laura y Brian comenzó en 2016, cuando la modelo trabajaba en México. Tras un noviazgo a distancia que incluyó constantes viajes de Rullan a Lima, la pareja se casó en una boda que duró cuatro días y fue descrita como “de cuento de hadas”.

Durante la pandemia, Rullan dejó temporalmente la operación directa de sus negocios para colaborar en los videos de su esposa, mostrando una faceta más familiar y creativa que conectó con el público digital.

Laura Spoya admite crisis matrimonial con su esposo Brian Rullan: “Pero, no un distanciamiento”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La crisis matrimonial entre Laura Spoya y Brian Rullan

Laura Spoya ha evitado brindar detalles sobre el estado actual de su matrimonio, aunque no ha negado que se encuentre atravesando una etapa compleja.

Frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ también declaró acerca de las reacciones que ha tenido su aún esposo a algunos comentarios en las redes sociales, donde ha dejado entrever que se quejaría de la modelo.

“Al final cada uno debe hacerse responsable de sus acciones. Soy la persona menos indicada para que le pregunten qué está haciendo él. Yo me dedico a mis hijos y yo he decidido mantenerlo en estricto privado”, aseguró Spoya.

La modelo enfatizó que, aunque la situación ha despertado gran interés mediático, su prioridad es la estabilidad emocional de sus hijos.

“Como te digo, lo voy a mantener completamente en privado. La idea es siempre que podamos llevarnos bien. Tenemos dos hijos preciosos, los cuales les debemos mucha salud emocional, y es en la etapa en la que estamos primando los sentimientos de nuestros hijos”, puntualizó la modelo.

Magaly Medina sobre la crisis de Laura Spoya y Brian Rullan: “Noto mayor resentimiento en Brian que en ella”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

De esta manera, Spoya ha pedido comprensión y paciencia mientras ella y su esposo resuelven sus diferencias de manera íntima.

El huracán Otis: el evento que marcó a Rullan y su familia

Un hecho que marcó profundamente la vida de Brian Rullan fue su experiencia durante el huracán Otis en octubre de 2023. Mientras Laura se encontraba en Lima, su esposo enfrentó solo los efectos del fenómeno climático en Acapulco, sin comunicación con su familia durante más de 20 horas.

“Estuve sin comunicación con él durante 20 horas. La última comunicación que tuvimos fue cuando pegó el huracán. Brian acaba de llegar”, contó Spoya en un enlace en vivo con el programa de Magaly Medina.

Rullan, por su parte, relató los dramáticos momentos que vivió: “Literal, el huracán entró al departamento, tumbó todo el ventanal, todos los vidrios del edificio volaron”.

Dijo haber permanecido más de tres horas y media atrincherado en la tina del baño con la perra de su padre: “Pensé que me iba a morir... estoy impresionado de estar vivo, de estar en Lima”.

Esposo de Laura Spoya vivió momentos de terror por el huracán Otis: “Pensé que iba a morir”. | Magaly TV La Firme.

Aunque las especulaciones sobre el futuro de Laura Spoya y Brian Rullan continúan, ambos han dejado claro que, por el momento, sus caminos siguen enfocados en sus proyectos personales y el bienestar de sus hijos.

En una recientemente entrevista con las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Laura Spoya afirmó que está ‘tranquila’ y destacó ser una mujer trabajadora para su familia.

“Yo estoy llevando mi proceso tranquila, feliz, trabajando, sabiendo la mujer que soy, la mujer que todo lo da por sus hijos y que chambea de lunes a domingo incansablemente”, afirmó.