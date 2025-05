César Hildebrandt sobre el papa León XIV: “Conoce la miseria del Perú y tiene una tarea gigantesca que Francisco apenas pudo empezar”

Robert Pervost el cardenal con DNI peruano es el nuevo papa. Foto: USAT

Robert Prevost, el cardenal con DNI peruano, es el nuevo Papa: León XIV, el ‘chiclayano’ del Vaticano. Aunque nació en Estados Unidos, la elección de Robert Prevost como nuevo sumo pontífice ha generado una inmensa alegría en el Perú. Su estrecha relación con el país —donde fue obispo de la diócesis de Chiclayo— lo convierte en un rostro familiar para muchos fieles.

En la última columna de su semanario, el periodista César Hildebrandt reflexionó sobre la llegada de Prevost al Vaticano, el significado del nombre que eligió y cuáles son los retos que enfrenta su pontificado.

Su predecesor, el papa León XIII fue quien escribió la encíclica Rerum Novarum, que habla abiertamente de la distribución equitativa de las riquezas y las diferencias sociales. León XIII fue un visionario al dar ese discurso por el lejano año de 1891, en frente de las élites de la época. Y también fue un visionario, que adelantó lo que la desigualdad le haría a la sociedad. Por lo que este nombre no se escogió al azar.

Asimismo, también menciona los retos que el papa León XIV debe enfrentar, no solo como el máximo líder de la Iglesia católica, sino como líder en un momento donde la situación global está marcada por el conflicto y los intereses particulares.

“El Papa recién elegido enfrenta un mundo mucho más complicado y angustioso que el que tuvo que ver León XIII. El monstruoso escenario de hoy parece decidido a exiliar toda ética de las relaciones internacionales y a convertir la codicia en una religión”, agregó.

Hildebrandt recordó que, en los últimos años, la Iglesia fue perdiendo creyentes por la lucha interna entre las políticas conservadoras y progresistas. Dos de los males más enquistados en el catolicismo son el machismo y el encubrimiento de abusos a menores.

“Ese escenario de ruina extendida alcanza a la Iglesia católica, golpeada por el evangelismo de derechas, por sus propias taras, por su rancia misoginia, por el encubrimiento de los pederastas infiltrados en sus filas, por su ostentación de riquezas y por su anticristiana vinculación con los sectores más ricos y reaccionarios de la sociedad”, escribió.

León XIV y su relación con el Perú

El periodista tampoco dejó de resaltar que Prevost demandó a Alberto Fujimori que se disculpe con todas las víctimas de su gobierno. Por lo que considera, que tampoco simpatizaría con la presidenta Dina Boluarte, quien se mostró emocionada por el nombramiento del nuevo papa.

“Porque no hay duda de que Robert Prevost, al igual que el 94 por ciento de los peruanos, no siente simpatía alguna por esta señora de alhajas, párpados y cadáveres. Un hombre que demandó a Fujimori para que pidiera perdón por lo que hizo no es alguien que pueda pasar por alto los asesinatos impunes de la señora Boluarte”, comentó.

En ese sentido, reflexionó sobre la vida pastoral del papa, de quien aparecieron imágenes de su vida pastoral en Chiclayo, atendiendo las emergencias por las inundaciones y compartiendo de cerca con sus feligreses.

“Prevost, que conoce la miseria del Perú y que dio muestras en estas tierras de su preocupación por entender las causas del malestar social, tiene una tarea gigantesca que Francisco apenas pudo empezar: impedir que el crepúsculo de todos los dioses del Occidente incluya al dios de los católicos romanos”, indicó.

En la parte final, el periodista plantea dos posibles rumbos para el papado de León XIV: continuar con el camino de modernización emprendido por sus predecesores o retornar a una Iglesia más apegada a la tradición.

“Porque la Iglesia de León XIV tiene dos opciones: o se pone al día alejándose de la tradición que Escrivá de Balaguer convirtió en Nuevo Testamento, o continuará desvaneciéndose, culminó.