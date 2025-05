Rodrigo González percibe desigualdad en crisis matrimonial de Laura Spoya y Brian Rullan: “Él está remando más”

Rodrigo González percibe desigualdad en crisis matrimonial de Laura Spoya y Brian Rullan: “Pareciera que él está remando más”. Video: Amor y Fuego.

La crisis matrimonial entre Laura Spoya y su esposo, Brian Rullan, viene generando diversas reacciones entre los implicados. La falta de interacción entre ambos, sumada a algunas declaraciones y acciones en redes, ha dado pie a diversas teorías sobre el estado de su relación. Frente a ello, este miércoles 7 de mayo, Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, decidió opinar al respecto.

“Pareciera, es una percepción personal, que él está remando más a recuperar lo que se ha perdido en su matrimonio”, expresó el presentador, dejando entrever que es Rullan quien estaría haciendo mayores esfuerzos por mantener viva la relación.

Según González, mientras el empresario mexicano ha optado por responder preguntas en redes y aclarar su posición, la conductora ha preferido el bajo perfil.

“Laura poco habla del tema, Laura no responde nada de la gente que le escribe de eso, Laura no le da me gusta a las cosas que dicen de Brian, explicaciones escasas y las justas”, puntualizó, destacando el silencio como una constante en la actitud de Spoya.

Brian Rullan aclara sobre el “me gusta” que dio en redes sociales

Hace unos días, Brian Rullan fue objeto de críticas por haber dado ‘like’ a un comentario en redes sociales que lo victimiza, sugiriendo que su esposa lo habría dejado tras haberlo perdido todo. La acción generó indignación y especulaciones, por lo que el propio empresario decidió dar una explicación, en una conversación privada con Rodrigo González.

Brian Rullan aclara por qué le dio 'like' a comentario contra Laura Spoya: "Fue una confusión". | Amor y Fuego.

Según relató el conductor de televisión, envió al mexicano la captura de pantalla del comentario, y Rullan no tardó en justificar su acción:

“Me dijo: ‘No, fue una confusión. A veces no miro, a veces no reviso, veo solamente toda la gente que comenta y le doy me gusta a todos, y me meto en esos problemas’”, reveló González, dejando en claro que, al menos según Rullan, no hubo mala intención ni indirectas encubiertas hacia Laura.

Más allá de ese malentendido, el presentador aprovechó la comunicación para consultarle directamente sobre el estado actual de su vínculo sentimental.

“Le dije: ‘Oye, aprovecho que estoy hablando contigo y te pregunto qué onda con Laura, ¿ya se terminó definitivamente?’”, contó. La respuesta del empresario fue breve, pero contundente: “No, no, rey. Ahí avanzando, todo bien”.

Brian Rullan responde por qué le dio 'likes' a comentarios que atacan a Laura Spoya. (Foto: Captura de IG)

Silencios de parte de Laura Spoya

Desde hace varias semanas, Laura Spoya ha evitado pronunciarse con claridad sobre su vida matrimonial. Aunque en ocasiones hace alusión a su situación personal, siempre lo hace de manera indirecta.

En un reciente encuentro con la prensa, consultada por su relación con Rullan, solo atinó a decir: “La idea es llevarnos bien”.

No obstante, algunos de sus comentarios en el pódcast que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’, llamado Good Time, han despertado suspicacias. En uno de los episodios, confesó que ya no guarda el número de su esposo con apodos cariñosos, lo cual fue interpretado como una muestra de distanciamiento.

Además, en redes sociales, la pareja ha dejado de mostrarse junta desde hace tiempo. No han compartido fotografías ni mensajes mutuos en fechas importantes, lo que avivó las conjeturas. A pesar de esto, Spoya ha sido enfática al mantener su postura de no hacer pública su vida íntima.

Laura Spoya deja entrever el fin de su relación con Bryan Rullan. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“No voy a hablar sobre el tema, pero ya saben que en el programa doy consejos que a veces tampoco sigo, honestamente”, comentó con un dejo de ironía.

Rumores de romance entre Laura Spoya y Mario Irivarren

Otro punto que ha encendido el interés mediático es la relación entre Laura Spoya y Mario Irivarren, su compañero de pódcast. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron momentos cercanos entre ambos, lo que llevó a más de uno a sugerir que podría haber algo más que una amistad o relación profesional.

La propia Laura, junto con Irivarren, decidió abordar el tema en uno de sus episodios, tomándolo con humor y cierta ironía.

“Ayer nos han escrito todos los medios... a preguntarme por Mario... yo no le he contestado a nadie y queremos hacer público en este momento... que si es que vamos a decir algo, todo lo que tengamos que decir, únicamente lo vamos hacer aquí...”, indicó Spoya.

Incluso bromeó sobre la vigilancia mediática que tiene ahora fuera de su casa: “Si nos quemamos nosotros, se queman todos”, dijo entre risas.

Laura Spoya y Mario Irivarren aclaran rumores de una relación entre ellos. YouTube: TikTok.

Spoya negó rotundamente cualquier romance con Irivarren, aunque admitió que los rumores llegaron hasta su círculo íntimo.

“Yo sé que la gente tiene una imaginación muy amplia, les encanta crear escenarios inexistentes, a nosotros nos causa gracia... no vamos a dejar de jugar con las manos, no vamos a cambiar nuestra personalidad, lo vamos a seguir haciendo y peor”, sentenció, dejando claro que no pretende modificar su comportamiento frente a especulaciones externas.

Incluso tuvo palabras de reconocimiento para el equipo de ‘Amor y Fuego’: “Sí, quiero decir que me parece que han hecho un buen trabajo de investigación, de encontrar el momento en el que hemos jugado de manos, sacar los comentarios de hace tiempo, ver las miradas”, acotó con sarcasmo.

Mientras tanto, la situación entre Laura Spoya y Brian Rullan continúa incierta. Él asegura que aún trabajan en su vínculo y que siguen en terapia. Ella, en cambio, mantiene un perfil más hermético y lanza frases que pueden leerse en varias direcciones.