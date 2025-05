Onelia Molina revela que Mario Irivarren está en terapia y Magaly Medina critica el momento: “Un poco a destiempo”. Video: Magaly TV La Firme.

Mario Irivarren sigue en medio de cuestionamientos mediáticos luego de que su expareja, Onelia Molina, revelara públicamente que él ha comenzado terapia psicológica.

La noticia fue dada durante una entrevista en el espacio ‘América Espectáculos’, donde la modelo arequipeña expresó que ve con buenos ojos esta decisión de su exnovio.

“Es una de las personas que siempre va buscar mejorar y él ya empezó su terapia y yo creo que es un gran paso para ser mejor persona, para sentirse mejor, entonces, si ya empezó, me parece espectacular”, comentó Onelia en televisión, generando múltiples reacciones en redes y medios de comunicación.

Magaly cuestiona que Mario Irivarren busque ayuda psicológica recién ahora

El anuncio de Onelia, sobre que Mario Irivarren se encuentra llevando terapia llega dos años después de que el chico reality fuera acusado por su anterior pareja, Vania Bludau, de haber ejercido violencia física durante su relación.

Vania Bludau y la vez que se refierió a su relación con Mario Irivarren: "Le pagué un psiquiatra". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En 2022, Bludau aseguró que el exchico reality la habría ahorcado en más de una ocasión, desatando una fuerte controversia en la farándula peruana.

Sobre la decisión del excombatiente de comenzar terapia recién ahora, Medina fue tajante: “Vania Bludau lo denunció públicamente hace más de dos años que la había ahorcado en varias oportunidades y ¿recién ahora va a terapia? Un poco a destiempo. Ella (Onelia) dice ‘sí ya empezó su terapia porque él es una persona que siempre busca mejorar’”.

Asimismo, la periodista sugirió que la motivación detrás de esta búsqueda de ayuda podría no ser del todo genuina. “Si siempre hubiera buscado mejorar hace mucho tiempo que creo que hubiera buscado ayuda, pero parece que a raíz de esto le dio esto del complejo de culpa y con tal, supongo, de hacer puntos bonus con Onelia, lo primero que hizo fue, ‘voy a buscar terapia’”, opinó la conductora.

Magaly también fue crítica con el uso de la terapia como argumento público en casos de violencia. “Es el gran pretexto de muchos golpeadores que hemos visto en la farándula, de muchos maltratadores, de muchos personajes con características narcisistas de ‘espera, voy a hacer terapia’, ¿y van?, no van o van a una, o a dos”, afirmó con dureza.

Mario Irivarren va a terapia desde que terminó con Vania Bludau tras admitir que tiene problemas de ira. (VIDEO: YouTube)

Además, recordó que en otros contextos legales se recomienda tratamiento psicológico, pero pocos lo cumplen realmente. “Hemos visto a tantos (que no lo hacen), incluso gente que ha purgado condena y que le dijeron, ‘tienes que ir a terapia al salir’, ¿van?, no, es solo de la boca para afuera”, enfatizó Medina, señalando la falta de compromiso real en muchos de estos casos.

Magaly tilda de “soberbia” a Onelia por afirmar que no requiere ayuda profesional

Por su parte, Onelia Molina también aprovechó el momento para hablar de su propia situación emocional tras la ruptura con Irivarren. En contraste con su expareja, aseguró que no considera necesario someterse a terapia en este momento.

“Yo actualmente considero que no necesito terapia”, sostuvo. Y añadió: “Gracias a Dios me siento muy tranquila, muy bien. Yo considero que, si en algún momento necesitaría terapia, pues iría, porque es de lo más normal. Siento que no hay nada como sentirse tranquilo, en paz y sobre todo sano”.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron del todo bien recibidas. Magaly Medina no tardó en dar su opinión y cuestionar la postura de Molina ante la salud emocional luego que la modelo asegurara que no requiere de apoyo emocional.

Onelia Molina asegura que jamás le faltó el respeto a Mario Irivarren. | Amor y Fuego.

Frente a ello, la periodista consideró que, tras una ruptura sentimental, especialmente si fue conflictiva, es natural necesitar contención profesional.

“Creo que todas las personas cuando rompemos una relación, sobre todo en las circunstancias en que se rompieron la de ella y de Mario Irivarren, es necesaria (llevar terapia). Uno no puede esconder el dolor, no puede esconder la decepción, no puede barrerla como la basurita bajo la alfombra y guardarlo ahí, porque tarde o temprano eso va a salir”.

Medina tildó la postura de Molina como altiva: “Un poco soberbio”, dijo en tono crítico, haciendo un llamado a que más personas normalicen la búsqueda de ayuda emocional.

“Además, para que la próxima vez aprendas a reconocer cuando alguien te da señales claras de no estar realmente interesado en ti, necesitas ayudarte de un especialista. ‘No, yo no necesito terapia’, claro, de repente es de las personas que pasa página rápidamente, pero se va acumulando, no vas creciendo porque no te ayudas ni te dejas ayudar”.

Finalmente, la conductora de espectáculos señaló que será el tiempo el que determine si Mario Irivarren mantendrá su compromiso con la terapia o si será una decisión pasajera.

Ahora se verá cuánto tiempo le durará la terapia al ex de Onelia, pero eso ya lo verán los interesados porque Medina afirmó que su programa y su equipo no son ‘la policía de las terapias’ y no van a estar detrás de Mario para confirmar si realmente está siguiendo sus terapias.